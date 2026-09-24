Atresmedia Cine saca la artillería en el Festival de San Sebastián con 15 películas para asaltar la taquilla

Atresmedia Cine ha echado el resto para marcar la pauta de la cartelera nacional en la próxima temporada, con una batería de películas cuyo desglose definitivo ha presentado en la 74.ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

La filial del grupo de comunicación ha articulado un sólido abanico de propuestas que abarca desde superproducciones de autor con recorrido internacional hasta exitosas sagas comerciales, comedias populares y potentesthrillers con mucho suspense.

A los proyectos revelados se suman otros largometrajes que representan a la compañía de Atresmedia en esta edición del certamen, donde destaca por su diversidad y proyección internacional:

La bola negra (25 de septiembre): Dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi , la cinta entrelaza las vivencias de tres hombres a través de distintos periodos históricos. Con reparto estelar y tras su periplo internacional, ha sido elegida para representar a España en la carrera por el Oscar. La propuesta de los Javis , que han logrado despojar a Federico García Lorca de todo dogma político, ha arrasado (también) en el Festival de San Sebastián, con aplausos incesantes y muchas lágrimas de emoción.

(25 de septiembre): Dirigida por y , la cinta entrelaza las vivencias de tres hombres a través de distintos periodos históricos. Con reparto estelar y tras su periplo internacional, ha sido elegida para representar a España en la carrera por el Oscar. La propuesta de , que han logrado despojar a de todo dogma político, ha arrasado (también) en el Festival de San Sebastián, con aplausos incesantes y muchas lágrimas de emoción. Las ciegas hormigas (9 de octubre): Adaptación de la obra de Ramiro Pinilla dirigida por Igor Legarreta . Ambientada en 1935, relata las consecuencias del naufragio de un buque cargado de carbón.

(9 de octubre): Adaptación de la obra de dirigida por . Ambientada en 1935, relata las consecuencias del naufragio de un buque cargado de carbón. El mal padre (20 de noviembre): Intenso drama familiar dirigido por Roberto Bueso y encabezado por Eduard Fernández , donde las viejas rencillas afloran tras la inesperada reaparición de la figura paterna. Una de las películas con mejor acogida de la Sección Oficial.

(20 de noviembre): Intenso drama familiar dirigido por y encabezado por , donde las viejas rencillas afloran tras la inesperada reaparición de la figura paterna. Una de las películas con mejor acogida de la Sección Oficial. Karateka (30 de octubre): Biopic centrado en la trayectoria deportiva y personal de la campeona olímpica Sandra Sánchez. Dirigido por Aritz Moreno y protagonizado por Andrea Ros con Patrick Criado.

Las películas de 2027

Junto a la presentación de esos próximos estrenos, Atresmedia Cine ha desvelado los calendarios de lanzamiento de sus apuestas más inmediatas para las salas:

El confidente (29 de enero): Thriller ambientado entre San Sebastián y otros puntos de la geografía, bajo la dirección de Daniel Calparsoro y con Javier Gutiérrez y Miguel Herrán en el reparto principal.

(29 de enero): Thriller ambientado entre San Sebastián y otros puntos de la geografía, bajo la dirección de y con y en el reparto principal. La Roja (19 de marzo): Comedia de inspiración real sobre el reto de formar la primera selección española de cricket, dirigida por Marcel Barrena y protagonizada por Paco León.

(19 de marzo): Comedia de inspiración real sobre el reto de formar la primera selección española de cricket, dirigida por y protagonizada por Caza mayor (16 de abril): Dirigida por Daniel Sánchez Arévalo y liderada por Antonio de la Torre , aborda una inquietante trama ambientada en la Extremadura rural tras el aviso del avistamiento de un tigre. Es una de las apuestas cinematográficas más potentes de la compañía.

(16 de abril): Dirigida por y liderada por , aborda una inquietante trama ambientada en la Extremadura rural tras el aviso del avistamiento de un tigre. Es una de las apuestas cinematográficas más potentes de la compañía. El profesor (14 de mayo): Proyecto escrito y dirigido por Daniel Castro , con un reparto encabezado por Javier Gutiérrez y Gonzalo de Castro.

(14 de mayo): Proyecto escrito y dirigido por , con un reparto encabezado por y Caer de pie (28 de mayo): Relato sobre salud mental y superación personal dirigido por Salvador Calvo y protagonizado por Marina Salas.

(28 de mayo): Relato sobre salud mental y superación personal dirigido por y protagonizado por Todo por la casa (6 de agosto): Comedia disparatada sobre la odisea de buscar alquiler en la capital, dirigida por María Togores y protagonizada por Silvia Alonso.

(6 de agosto): Comedia disparatada sobre la odisea de buscar alquiler en la capital, dirigida por y protagonizada por Entre olas (sin fecha): Relato veraniego sobre relaciones juveniles y conflictos generacionales dirigido por Chloé Wallace.

(sin fecha): Relato veraniego sobre relaciones juveniles y conflictos generacionales dirigido por A morte nos teus ollos (sin fecha): Thriller policiaco noventero rodado en escenarios gallegos por Guillermo de Oliveira y protagonizado por Pepe Lorente e Iván Marcos.

(sin fecha): Thriller policiaco noventero rodado en escenarios gallegos por y protagonizado por e Matar a Ramón (sin fecha): Comedia de tintes costumbristas dirigida por Álvaro Fernández Armero , con un reparto formado por Óscar de la Fuente , Carla Díaz , Israel Elejalde y José Mota.

(sin fecha): Comedia de tintes costumbristas dirigida por , con un reparto formado por , , y La dona invisible (sin fecha): Comedia sobre los convencionalismos sociales dirigida por Cristina Fernández Pintado e interpretada por Mona Martínez y Silvia Abril.

Rodajes

Para completar el panorama de sus futuras producciones, Atresmedia Cine ha apuntado los detalles del resto de títulos en desarrollo:

Casa en cenizas (Casa en cendres): La esperada continuación directa del fenómeno de taquilla Casa en llamas (Casa en flames). Dirigida de nuevo por Dani de la Orden , retoma las complejas e irracionales dinámicas de la familia protagonista tras los acontecimientos ocurridos en el chalet de la Costa Brava.

(Casa en cendres): La esperada continuación directa del fenómeno de taquilla (Casa en flames). Dirigida de nuevo por , retoma las complejas e irracionales dinámicas de la familia protagonista tras los acontecimientos ocurridos en el chalet de la Costa Brava. Lo nuevo de Santiago Segura : La nueva película del director de Torrente, presidente, de la que aún no se han desvelado más detalles.

: La nueva película del director de Torrente, presidente, de la que aún no se han desvelado más detalles. La noche de piedra : Adaptación cinematográfica de la novela de Alexis Ravelo dirigida por Manuel Martín Cuenca y con Javier Gutiérrez en el papel principal.

: Adaptación cinematográfica de la novela de dirigida por y con en el papel principal. Hades (sin fecha): Incursión en el género de acción y narcotráfico que vuelve a unir al director Daniel Calparsoro con la productora Bowfinger.

Con esta exhaustiva muestra de proyectos, Atresmedia Cine reafirma cuál es su sello en la industria audiovisual española, con el que busca el equilibrio entre el prestigio de los festivales internacionales como el de San Sebastián con el respaldo masivo del público en salas de cine.