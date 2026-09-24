Ava Salazar, la ‘mini Paz Vega’ que ya pisa fuerte y ha conquistado Milán: ¿cuánto sabes de ella?

Ava Salazar ya no es solo «la hija de Paz Vega». A sus 17 años, la joven ha comenzado a construir su propio camino en el mundo de la interpretación, la moda y la música, y sus últimas apariciones junto a su madre en la Semana de la Moda de Milán han dejado claro que tiene tablas de sobra ante las cámaras. Su debut llegó cuando apenas tenía 8 años en Paquita Salas, y desde entonces ha ido sumando experiencias frente a los focos hasta convertirse en uno de los rostros jóvenes que más miradas empiezan a acaparar.

Pero ¿cuánto sabes realmente sobre Ava Salazar? Desde sus primeros pasos como actriz hasta sus trabajos en televisión y cine, pasando por su faceta musical, su pasión por la moda y la especial relación que mantiene con Paz Vega, son muchos los detalles que explican cómo esta joven promesa ha ido ganando protagonismo. Ha llegado el momento de poner a prueba tus conocimientos: ¿eres capaz de acertar todas las preguntas sobre Ava?