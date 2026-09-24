Se buscan voluntarios para vivir gratis en Francia con estudio privado y 3 comidas al día a cambio de programar la web de una casa rural 16 horas semanales

¿Quién no ha soñado con pasar unas semanas en el campo francés, a un paso de París, sin pagar alquiler? Una familia de Chevrainvilliers, en Seine-et-Marne, busca a un programador que le ayude a montar por fin la web de su alojamiento y de su proyecto de permacultura. A cambio ofrece un estudio privado, tres comidas al día con productos cultivados por ellos mismos e internet rápido.

El trato tiene sus condiciones. Son 16 horas de trabajo a la semana, con tres días libres, y la estancia va de dos semanas como mínimo a cuatro como máximo. Eso sí, exige experiencia real programando y se gestiona a través de Worldpackers, una plataforma de intercambio de trabajo por alojamiento con anfitriones verificados en más de 140 países.

La tentadora propuesta para vivir gratis cerca de París

El anfitrión se llama Jason y figura como Top Host verificado, con una tasa de respuesta del 100% en un día. Vive con Martine y sus hijos en un proyecto familiar de permacultura, una forma de cultivar imitando los ciclos de la naturaleza, y allí reciben viajeros.

¿Dónde está exactamente? Chevrainvilliers pertenece, según el INSEE, el instituto de estadística francés, al distrito de Fontainebleau y al cantón de Nemours. Queda a unos 80 kilómetros al sur de París por la autopista A6, poco más de una hora en coche, y muy cerca del bosque de Fontainebleau.

Lo que dan a cambio no está nada mal. Un estudio privado, tres comidas caseras al día, internet rápido, espacio de trabajo, lavandería gratis, bicicletas y recogida en el aeropuerto. La ficha suma 8 reseñas con un 5 sobre 5, y los viajeros destacan el contacto con la naturaleza.

Las tareas tecnológicas y el horario

El puesto es de desarrollador web. Jason lo resume en la ficha así, «ayudadnos a construir por fin nuestra web para el alojamiento, la vida en permacultura y otras actividades». En la práctica se trata de levantar un sitio que explique quiénes son y qué ofrecen, y dejarlo listo para que la familia pueda mantenerlo.

¿Con qué herramientas? La oferta no lo concreta. Lo más habitual en proyectos pequeños es un gestor de contenidos como WordPress, un programa gratuito y de código abierto para montar webs con plantillas, aunque el anfitrión pide expresamente experiencia programando.

El horario es de 16 horas semanales, unas cuatro al día en cuatro jornadas, con tres días libres para recorrer la zona en bici. ¿Es raro que una casa rural busque a un informático? No tanto. Ya hemos contado casos como el de la gente que se va a vivir a la Antártida para mantener las redes de una base científica. La NASA también busca voluntarios para sus simulaciones.

Los requisitos para postularse

La ficha es clara. Hay que tener entre 23 y 60 años, hablar inglés con fluidez y viajar solo, porque el anfitrión no acepta parejas. Piden también un portfolio o enlaces a webs hechas antes. La oferta está abierta de septiembre a febrero.

¿Qué no incluye? Los vuelos, el seguro de viaje, el transporte dentro de Francia y el visado corren por cuenta del voluntario. Para un español el visado no es problema, porque Francia está en el espacio Schengen y, según las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores, basta con el DNI o el pasaporte en vigor.

Conviene llegar con el portátil a punto. Es un perfil parecido al de otras ofertas que hemos visto en Techy, como la de una empresa británica que paga alojamiento y hasta 75.000 euros por trabajar con robots humanoides, aunque aquí el sueldo es comida casera y aire limpio.

Cómo inscribirse a través de Worldpackers

Primero hay que crear un perfil y elegir un plan de pago anual. El básico, Trips Solo, cuesta 59 dólares al año (unos 51 euros). Para parejas hay planes desde 69 dólares (unos 60 euros) y versiones Pack de 109 y 139 dólares (unos 95 y 121 euros) con más protección, según la página de planes de Worldpackers. En esta oferta, ojo, solo sirven los planes individuales.

Después toca enviar la solicitud al anfitrión, esperar su preaprobación y confirmar el viaje. Solo entonces se activa la Protección WP, que en el plan básico devuelve hasta 59 dólares (unos 51 euros) en alojamiento de emergencia si la experiencia no sale como se acordó, y garantiza el reembolso si ningún anfitrión responde en 30 días.

Las plazas de este tipo de ofertas suelen cubrirse con rapidez y las condiciones pueden cambiar, así que conviene revisar el anuncio antes de solicitar la plaza. Alguien acabará programando una web desde un estudio rodeado de huertos. Puede que seas tú.

La oferta completa se ha publicado en la web de Worldpackers.