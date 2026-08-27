Alojamiento si tienes que mudarte y un paquete de hasta 75.000 euros: esta empresa en Reino Unido busca personas que quieran trabajar con robots humanoides

Trabajar desarrollando robots humanoides suena a uno de esos empleos que hasta hace poco parecían muy difíciles de encontrar. Pero eso está cambiando. Una empresa británica acaba de abrir una oferta para contratar a un ingeniero de robótica e inteligencia artificial. El sueldo puede superar las 65.000 libras (unos 75.779,28€ al cambio actual en el que se ha redactado y publicado esta noticia) y, además y lo mejor de todo, es que existe la posibilidad de conseguir alojamiento si tienes que mudarte. ¿Y en qué consiste el trabajo? Pues bastante fácil de resumir: desarrollar robots.

La oferta procede de la empresa Humanoid Robot Solutions (HRS), una compañía británica que se especializa en robótica humanoide. El puesto de trabajo se encuentra en Newtown, Powys, en Gales. Es a tiempo completo y permanente. Y dispone de una horquilla salarial de 30.000 a 65.000 libras o más, dependiendo de la experiencia y del valor que pueda aportar cada candidato. Además de todo esto, hay otro detalle en la oferta de trabajo que es bastante interesante. La propia empresa dice expresamente que puede ofrecer alojamiento a quienes necesiten trasladarse a la zona de Mid Wales.

Una oferta para trabajar con robots humanoides

Sobre todo, la inteligencia artificial (IA) y la robótica están creciendo a toda velocidad en los últimos años. Y no hablamos solo de ChatGPT o de programas parecidos. También hablamos de los robots. Robots capaces de moverse por su cuenta, entender lo que tienen alrededor o trabajar en fábricas ya no son solo prototipos de laboratorio. Poco a poco, están empezando a aparecer en situaciones reales y a hacer tareas de verdad.

¿Cual es el objetivo de esto? Llevar todo esto a problemas reales de la industria. La empresa trabaja con la conocida Reeco Automation y quiere que estos sistemas no se queden solo en la fase de investigación ni mucho menos. La idea es probarlos, desarrollarlos y conseguir que terminen usándose de verdad. Y en cuanto a la oferta de empleo trabajar para desarrollando robots humanoides, estas son algunas de las condiciones y ventajas que publica la empresa:

Un puesto de trabajo a tiempo completo y permanente.

Sueldo de entre 30.000 y 65.000 libras o más, dependiendo de la experiencia.

Posibilidad real de proporcionar alojamiento a las personas que tengan que trasladarse a Mid Wales.

Trabajo en proyectos relacionados con robótica e inteligencia artificial.

Acceso a hardware y software avanzado de robótica.

Además, la empresa ofrece formación continua, desarrollo profesional, apoyo dentro de la empresa y la posibilidad de progresión profesional.

Cómo inscribirse en esta oferta y qué requisitos se necesitan

Apuntarse a la oferta de empleo no es complicado. El CV se envía directamente a la empresa mediante el correo que proporciona ([email protected]). Y si tienes un perfil de GitHub, un portfolio o enlaces a proyectos que hayas hecho anteriormente, mejor todavía. Valen trabajos de robótica, inteligencia artificial, sistemas autónomos, simulación o desarrollo de software.

Aquí está una de las partes más interesantes. HRS dice que le importa más lo que eres capaz de construir que el nombre de los puestos que aparecen en tu currículum. O sea, los títulos ayudan, pero no lo son todo para este puesto. Por eso pueden encajar perfiles muy distintos en esta oferta de trabajo. Ingenieros de robótica, especialistas en IA, desarrolladores de software, expertos en visión artificial o programadores con ganas de meterse de lleno en este mundo.

Y no hace falta tener años de experiencia acumulada. También pueden presentarse recién graduados que tengan algunos proyectos buenos, investigadores de posgrado o doctorado e incluso personas autodidactas que pueda demostrar lo que sabe hacer. Entre las tecnologías y conocimientos que la compañía considera beneficiosos se encuentran los siguientes:

ROS2, Python, Linux o C++.

Visión artificial y OpenCV.

Machine Learning y herramientas como PyTorch o TensorFlow.

NVIDIA Isaac Sim y simulación mediante gemelos digitales.

SLAM, LiDAR y sistemas de fusión de sensores.

Inteligencia artificial generativa, grandes modelos de lenguaje y agentes de IA.

Sistemas de navegación autónoma y robótica humanoide.

¿Hay que dominarlo a la perfección todo esto? La respuesta es no. La propia empresa dice en la oferta de trabajo que aquellos que tengan capacidad, interés por la robótica y muchas ganas de aprender en equipo, también pueden presentar su postulación aunque estos no cumplan con todos los requisitos que se han enumerado en la oferta.

Otro de los factores es que los candidatos deben tomar en cuenta antes de mudarse es comprobar correctamente si disponen de derecho a trabajar en Reino Unido. La oferta de HRS explica las condiciones de alojamiento para quienes tengan que trasladarse, pero en su página de empleo no anuncia un programa de patrocinio de visados. Por ello, antes de preparar las maletas conviene revisar y estar seguros de los requisitos que correspondan en cada caso.