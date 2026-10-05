Elecciones generales del 29N: plazos, fechas y todas las claves del adelanto electoral

España ya tiene nueva cita con las urnas. Pedro Sánchez ha anunciado la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, poniendo fin de forma anticipada a la actual legislatura. El presidente del Gobierno ha comunicado su decisión en una declaración institucional desde el Palacio de La Moncloa después de que el Congreso tumbara los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno. Comienza así un calendario electoral de menos de dos meses que llevará a los partidos a preparar sus candidaturas y afrontar una campaña decisiva antes de la jornada electoral.

¿Cuándo son las elecciones generales?

Las elecciones generales se celebrarán el domingo 29 de noviembre de 2026. Pedro Sánchez ha optado finalmente por disolver las Cortes Generales y convocar elecciones anticipadas, después de varios días de contactos y reflexión tras la derrota parlamentaria de los decretos de vivienda. La fecha coincide con el primer domingo posible si el decreto de disolución se publica el 6 de octubre, ya que la legislación establece que las elecciones deben celebrarse 54 días después de la convocatoria.

La convocatoria supone el final anticipado de la legislatura y abre oficialmente la carrera electoral. Durante las próximas semanas, las formaciones políticas tendrán que cerrar sus listas, presentar las candidaturas y preparar sus programas antes de que comience oficialmente la campaña. El calendario será especialmente intenso debido al reducido plazo existente hasta la jornada de votación.

Estas son las fechas clave

Uno de los primeros hitos será la presentación de las candidaturas, que podrá realizarse entre el 21 y el 26 de octubre, de acuerdo con el calendario previsto por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Las candidaturas presentadas serán publicadas posteriormente y las juntas electorales dispondrán de los plazos establecidos legalmente para revisar posibles irregularidades y proclamar definitivamente a los candidatos.

La siguiente fecha importante llegará el 13 de noviembre, cuando arrancará oficialmente la campaña electoral. La LOREG establece que comienza el día trigésimo octavo posterior a la convocatoria y que tiene una duración de 15 días. Por tanto, los partidos podrán pedir el voto hasta las 00:00 horas del 28 de noviembre, momento en el que comenzará la jornada de reflexión. Al día siguiente, el 29N, los ciudadanos acudirán a los colegios electorales.

¿Cuándo empieza el voto por correo?

Los ciudadanos que no puedan acudir personalmente a su colegio electoral podrán solicitar el voto por correo una vez abierto el proceso electoral y dentro de los plazos establecidos por la LOREG. La normativa contempla que los electores puedan solicitarlo ante Correos desde la convocatoria y hasta el décimo día anterior a la votación, por lo que el plazo se extenderá hasta los días previos al 29 de noviembre.

El adelanto electoral abre ahora una carrera contrarreloj para todas las formaciones políticas. Con las candidaturas por cerrar, una campaña que comenzará el 13 de noviembre y una jornada electoral fijada para el domingo 29 de noviembre, España entra oficialmente en un nuevo ciclo electoral que determinará la composición del próximo Congreso y Senado.