El anuncio presidencial de elecciones en tres exclusivas adelantadas por OKDIARIO de miércoles a domingo

Pedro Sánchez ha anunciado este lunes en una declaración institucional en el Palacio de La Moncloa la convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre. Un adelanto que se produce después de que el Congreso tumbara el viernes los dos reales decretos con medidas para afrontar el problema de la vivienda y el presidente decidiera darse el fin de semana para reflexionar sobre la conveniencia de ir ahora a las urnas. OKDIARIO adelantó en tres exclusivas este giro sorprendente.

El miércoles 30 de septiembre, a las 21:52 horas, este periódico publicó: «Junts votará no este viernes a los dos decretos de vivienda de Sánchez: ‘Les mandamos un borrador y sólo han metido cuatro pinceladas’». En la información se adelantaba la negativa del partido de Carles Puigdemont a respaldar los decretos de vivienda de Sánchez, como así ocurrió dos días después. Fuentes de la formación independentista trasladaron ya entonces a OKDIARIO la ruptura de cualquier negociación si el Ejecutivo no asumía íntegramente su propuesta.

Un día después, el jueves 1 de octubre a las 22:51 horas, este diario publicó: «El Gobierno sobre la posibilidad de adelantar las elecciones tras el gatillazo de los decretos de vivienda: ‘Ya no descartamos nada’». En esa información se adelantaba que Sánchez ya valoraba la convocatoria de elecciones ante el portazo de Junts a sus decretos. Por primera vez, el socialista admitía que las urnas podrían llegar antes de tiempo. En fuentes del Gobierno se trasladaba a OKDIARIO que ese escenario no se descartaba en absoluto, lo que chocaba con la insistencia del presidente en agotar la legislatura hasta 2027.

OKDIARIO también avanzó los debates en el núcleo duro de Sánchez -formado por los ministros Félix Bolaños, Óscar Puente, Fernando Grande-Marlaska y Carlos Cuerpo-, ya el mismo jueves por la noche, para analizar el escenario abierto tras el no de Junts y la opción de convocar elecciones. La intención inicial de Sánchez era anunciar los comicios ya este mismo viernes, pero finalmente lo retrasó a la espera de las movilizaciones por la vivienda que estaban convocadas para el sábado.

Este domingo, OKDIARIO publicó un titular que no dejaba espacio a la duda: «Sánchez, decidido a convocar mañana elecciones generales». Tras un fin de semana con la agenda vacía, y después de consultar a distintos cargos y ministros, el líder del PSOE estaba convencido de adelantar las elecciones, que se celebrarían el 29 de noviembre. Finalmente, este lunes, Sánchez ha anunciado, desde La Moncloa, el adelanto electoral.

«Ha llegado el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país. Ahora depende de vosotros y de vosotras», ha lanzado Sánchez en una declaración institucional, sin preguntas por tanto de los periodistas.

El socialista comunicó previamente su decisión al Rey, que inicia un viaje oficial a Finlandia. Este lunes se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el decreto de convocatoria y la disolución de las Cortes Generales. El texto se publicará este martes en el BOE. Transcurridos 54 días, como dicta la ley, las elecciones se celebrarán el domingo 29 de noviembre.