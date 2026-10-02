El núcleo duro del Gobierno debatía anoche la eventual convocatoria de elecciones este mismo viernes

El núcleo duro del Gobierno debatía anoche la posibilidad de convocar elecciones generales este mismo viernes. Los ministros Félix Bolaños, Óscar Puente, Fernando Grande-Marlaska y Carlos Cuerpo, junto al jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Diego Rubio, mantuvieron contactos entre ellos durante toda la noche para analizar el escenario abierto tras el no de Junts, según ha podido saber OKDIARIO. La decisión final corresponde al presidente del Gobierno, que es quien tiene la facultad de disolver las Cortes.

El debate se produjo después de que la ejecutiva de Junts ratificara por unanimidad su no a los dos decretos de vivienda que el Congreso vota este viernes. Desde ese momento, en Moncloa se admite lo que hasta hace días se negaba: «Ya no descartamos nada», reconocen fuentes del Gobierno.

La lista de participantes retrata el círculo más estrecho del presidente. Bolaños es el principal fontanero político de Moncloa y el encargado de las relaciones con las Cortes. Puente se ha convertido en uno de los ministros más beligerantes del Gabinete. Marlaska, al frente de Interior, es uno de los supervivientes de todas las crisis de Gobierno. Cuerpo lleva las riendas de la Economía. Diego Rubio, jefe de gabinete, es quien dirige el día a día de la estrategia política de Sánchez.

Sobre la mesa estaba una única pregunta: si merece la pena prolongar una legislatura sin mayoría o si conviene adelantarse y elegir el momento de las urnas antes de que lo impongan los socios. Sánchez prometió llegar a 2027. Anoche, su núcleo duro ya discutía si el final llega hoy.

El detonante fue la reunión telemática de la dirección de Junts, convocada de urgencia el jueves por Jordi Turull. Los de Puigdemont acordaron votar en contra de las dos normas y exigieron al Gobierno que retire el decreto y redacte «un nuevo texto». «No tenemos miedo de quemarnos para continuar defendiendo los intereses de las familias catalanas», había advertido la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras.

Las cuentas no dejan margen. PP, Vox, UPN y Coalición Canaria suman 172 diputados, que con los siete de Junts llegan a 179, frente a los 171 de la izquierda. La vivienda, una de las grandes banderas sociales del Ejecutivo, se estrella en el Congreso, y con ella la ficción de una mayoría de investidura que ya no existe.