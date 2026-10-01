Moncloa comunica que Sánchez no irá en principio a Ceuta con el Rey pese a que hace dos semanas estaba dispuesto a ir

Moncloa ha comunicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudirá, en principio, junto al Rey Felipe VI y la Reina Letizia en la visita oficial a Ceuta y Melilla del 13 y 14 de octubre. En representación del Gobierno acudirá un ministro de jornada en lugar del jefe del Ejecutivo. Esta decisión se produce sólo dos semanas después de que sí que valorara visitar la ciudad autónoma, tal y como pudo confirmar OKDIARIO.

Sánchez tiene otra vez la intención de dejar solos a los Reyes en un viaje oficial tras una grave crisis, como ya hizo en el funeral por las víctimas de la DANA, tras los incendios del verano de 2025 o después del accidente ferroviario de Adamuz.

Desde la huida de Paiporta ante los ciudadanos valencianos indignados por la gestión del Gobierno tras la DANA, mientras el Rey Felipe se quedaba junto a las víctimas, Sánchez ha evitado a toda costa coincidir con el monarca en actos oficiales que no estuvieran organizados y controlados por el Gobierno. Así, el jefe del Ejecutivo acumula ausencias en visitas reales a los principales eventos tras una crisis.

Uno de los primeros episodios posteriores a Paiporta se produjo el 9 de diciembre de 2024, cuando los Reyes acudieron a la misa funeral por las víctimas de la DANA, celebrada en la Catedral de Valencia. Pedro Sánchez no asistió a un acto presidido por Felipe VI y Letizia, y el Gobierno estuvo representado por María Jesús Montero, entonces vicepresidenta primera, y los ministros Ángel Víctor Torres y Diana Morant.

Meses después, en agosto de 2025, los Reyes visitaron las localidades de Lago de Sanabria (Zamora) y Las Médulas (León), dos zonas afectadas por los graves incendios de aquel verano. Sánchez evitó acompañar a Felipe y Letizia y delegó la representación del Ejecutivo en la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

El 20 de enero de 2026 la situación volvería a repetirse, durante la visita de Felipe VI y Letizia a Adamuz (Córdoba) tras el accidente ferroviario que se cobró 46 víctimas mortales. Sánchez evitó acudir junto a los Reyes y se escudó, según transmitió Moncloa, en que ya había estado en la localidad el día anterior junto al presidente de Andalucía, Juanma Moreno, y en que el presidente debía presidir ese martes la reunión del Consejo de Ministros. Aquel día fue también María Jesús Montero quien representó al Gobierno.

El Rey viaja a Ceuta

La Casa del Rey ha informado este jueves de la visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta, el martes 13 de octubre, y a Melilla, un día después, el miércoles 14 de octubre. OKDIARIO había adelantado previamente, en exclusiva, que la previsión era la de viajar en la semana del 12 de octubre, coincidiendo con el Día de la Hispanidad, como ha sucedido, o la siguiente. Según ha podido saber este medio, la noticia ha ‘precipitado’ el anuncio oficial de Casa Real que confirma oficialmente la visita.

Desde Moncloa transmiten a su vez «normalidad» con respecto a que no sea Pedro Sánchez quien acompañe a los Reyes en su primer desplazamiento a Ceuta desde la invasión. Así, explican que ha sido una decisión consensuada entre ambas instituciones y que, en España, no es el presidente del Gobierno quien desempeña la función de acompañamiento a los monarcas, sino que es un ministro de jornada, que se conocerá en los días previos, el que ostenta esta responsabilidad.