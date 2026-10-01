El Rey pone fecha a su viaje a Ceuta: será en la semana del 12 de octubre o la siguiente

El Rey viajará a Ceuta en la semana del 12 de octubre, coincidiendo con la festividad de la Hispanidad, o en la semana inmediatamente posterior, según ha podido saber OKDIARIO. La visita llegaría casi tres meses después de la entrada masiva de invasores que desbordó la ciudad autónoma el pasado 30 de julio, y en un contexto marcado por los sucesivos desplantes que el Gobierno de Pedro Sánchez ha infligido al monarca a lo largo de toda la crisis.

Como ya adelantó OKDIARIO, la visita de Felipe VI a Ceuta, comprometida hace ya un mes ante el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, no se produciría hasta después del 23 de septiembre, fecha en que se celebraron las elecciones legislativas de Marruecos.

Según pudo saber este periódico, esa cita electoral era la verdadera razón por la que Pedro Sánchez mantenía bloqueado el viaje del Jefe del Estado, mientras el Gobierno repetía en público que no existía ningún veto y que el Rey acudiría «en las próximas semanas». Moncloa negociaba entretanto en la sombra con Zarzuela el aplazamiento de la visita para evitar cualquier gesto que pudiera molestar a Mohamed VI ante los comicios, temerosa de que una visita real a Ceuta encendiera a formaciones nacionalistas marroquíes como el Istiqlal, que reclaman desde hace décadas la «recuperación» de Ceuta y Melilla. Con la fecha de la semana del 12 de octubre que ahora maneja Moncloa, aquel aplazamiento pactado queda confirmado.

El Rey quiso desplazarse a Ceuta en pleno estallido de la invasión, pero fue el propio Sánchez quien se lo impidió. Más recientemente, Moncloa vetó también su presencia en el Consejo de Seguridad Nacional celebrado para abordar la crisis, pese a que la normativa permite su participación y pese a que, en ese caso, habría sido el propio monarca quien presidiera la reunión.

Por el momento, no está definido si Pedro Sánchez acompañará al Rey en este viaje a Ceuta, algo que queda en el aire aún dado el historial de desencuentros entre Moncloa y Zarzuela a lo largo de la invasión migratoria y el precedente de Paiporta tras la Dana de octubre de 2024.