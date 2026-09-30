El ‘marquesito’ del Sindicato de Inquilinas recibió una ayuda al alquiler de 2.725 € del Gobierno Ayuso

Fernando de los Santos Menéndez, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, aparece como beneficiario de una ayuda al alquiler de 2.725,50 euros otorgada por la Comunidad de Madrid en el ejercicio correspondiente a 2021. El listado definitivo de beneficiarios, entre los que figura este activista, se publicó en enero de 2022.

Esta asignación fue concedida entonces por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a menores de 35 años que solicitaban esta ayuda para el alquiler de vivienda habitual y cumplían con los requisitos necesarios.

El Ejecutivo madrileño fue el encargado de gestionar estas subvenciones en régimen de concurrencia competitiva (es decir, según baremo), destinadas a facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda en régimen de alquiler a sectores de población con escasos medios económicos.

Tales ayudas formaban parte del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que financió el Estado en base al Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, que reguló dicho plan y que fue impulsado por el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna (PP), del Gobierno de Mariano Rajoy.

Dividido en dos programas (jóvenes y sectores preferentes), el dirigido a solicitantes menores de 35 años en el momento de la solicitud, como fue el caso del hoy portavoz del sindicato que ha jaleado el caso de la desahuciada Maricarmen, incluía la condición de que los restantes miembros de la unidad de convivencia en ningún caso pudieran ser mayores de 35 años.

La Orden de 8 de abril de 2019 de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid estableció que se concedería a los menores de 35 años «una subvención del 50 por 100, para los primeros 600 euros, de la renta mensual que deban satisfacer por el alquiler de su vivienda habitual y permanente». Si la renta máxima mensual superaba los 600 euros y alcanzaba hasta 900 euros al mes, «la ayuda será del 30 por 100 de la renta mensual en el tramo comprendido entre 601 y 900 euros de renta», recogió dicha orden.

Extracto de la concesión de la ayuda al alquiler al hoy portavoz del Sindicato de Inquilinas.

Hubo un total de 28.492 solicitudes, y la adjudicación terminó con 4.205 beneficiarios, de los que 2.168 fueron jóvenes menores de 35 años. Las solicitudes se presentaron del 4 al 24 de mayo de 2021. Las listas provisionales de beneficiarios salieron en septiembre de 2021, y las definitivas, el 10 de enero de 2022.

Se da la circunstancia de que Fernando de los Santos Menéndez no procede, precisamente, de una familia vulnerable, sino todo lo contrario, tal y como ha revelado OKDIARIO en los últimos días.

Este activista enrolado ahora en la extrema izquierda es nieto de Aurelio Menéndez, ex ministro de la Transición en el Gobierno de Adolfo Suárez, cofundador del prestigioso bufete Uría Menéndez, primer Marqués de Ibias y tutor del rey Felipe VI durante la etapa universitaria del monarca.

El portavoz del Sindicato de Inquilinas se crio en un piso de la exclusiva calle Segre, en El Viso, en el distrito de Chamartín (Madrid), y procede de una familia de abolengo, conocida en la élite jurídica, militar y financiera del país, y que también tiene grandes intereses inmobiliarios.

Inversores inmobiliarios

Como publicó este periódico el pasado lunes a partir de información obrante en el Registro Mercantil, su hermano, Luis de los Santos Menéndez es consejero delegado de Rowhill Holdco SL, una entidad que el pasado 2025 contaba con un patrimonio de más de 220,4 millones de euros.

Esta compañía, dedicada a la «compraventa de activos» y valores financieros, entre los que se incluyen los bienes inmuebles, sin embargo, sólo es la matriz de otras muchas entidades que componen un amplio tejido empresarial entre las que se incluye Rowhill Bidco SL.

Esta última es la rama familiar dedicada más puramente a la inversión inmobiliaria. Su principal accionista es la matriz, Rowhill Holdco SL, y en este caso Luis de los Santos consta como administrador solidario junto a Lorenzo de Zavala Carvajal.

Fuentes consultadas por este periódico indicaron que su familia está sorprendida y molesta con la guerra personal que Fernando mantiene con los propietarios, teniendo en cuenta que proviene de un linaje de grandes tenedores.

Las fuentes citadas sitúan al portavoz del Sindicato de Inquilinas residiendo de alquiler en Chamberí, uno de los distritos con los precios más altos de Madrid, donde también vive la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

En el plano profesional, el activista ha estado vinculado al Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) como profesor ayudante doctor, según su ficha académica. Como alumno, estudió en el Colegio Nuestra Señora de las Maravillas, un centro privado de La Salle, y posteriormente cursó una doble licenciatura en Derecho y Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Autónoma de Madrid.

También presume de estancias de investigación en las universidades británicas de Oxford y Warwick. Y se doctoró en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas por la UAM con una tesis leída en 2020 y titulada Una visión pluralista de la Justicia en la educación de los niños, con la que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude.

Según una reseña biográfica publicada en la web del Foro Social Más Allá del Crecimiento, Fernando empezó a militar en el Sindicato de Inquilinas de Madrid en 2023, «preocupado por el problema de la vivienda que, como inquilino, estaba sufriendo en sus propias carnes».