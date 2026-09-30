Macron apoya la teoría de que España ha sido «víctima de un ataque» en Ceuta

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dicho este miércoles junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que España «fue víctima de un ataque» con la entrada masiva de invasores ilegales a nuestro país, el pasado 30 de julio.

Macron, en rueda de prensa conjunta desde La Moncloa, se ha mostrado partidario de reforzar la cooperación entre países europeos para evitar que se vuelva a producir una situación similar. El presidente francés ha asegurado que se ha utilizado la «miseria» para animar a la gente a cruzar la frontera de forma irregular y ha afirmado también que hubo «ataques informativos» cuya intención era convencer a miles de marroquíes de que era posible quedarse en nuestro país.

Tras su encuentro bilateral, Macron ha defendido la importancia de la solidaridad y ha expresado su sorpresa ante la falta de respaldo de «muchos europeos», a pesar de que ellos mismos han contado con ese apoyo cuando han pasado por situaciones similares, claramente refiriéndose a Italia.

El jefe de Estado francés ha calificado la invasión del 30 y 31 de julio como «un ataque múltiple» que se organizó a través de redes sociales para instigar a miles de personas, incluidos menores, a que viniesen a Ceuta y por ello ha lamentado la muerte de 141 personas que intentaban alcanzar territorio español.

En la misma línea, el francés ha defendido que el Gobierno español está intentando que «muchos de los inmigrantes que permanecen en Ceuta vuelvan a su país de origen»; lo que no ha tenido en cuenta Macron es que han pasado 2 meses y, según el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, el hombre que realmente ha lidiado con la situación desde el primer día, hoy, 60 días después, en Ceuta todavía quedan 13.000 personas.

Ayer mismo, el Rey calificó ante Macron de «inaceptable» la entrada masiva de inmigrantes ilegales en Ceuta. Además, afirmó que las fronteras españolas han sido violadas y, por ende, las de Europa; por eso, la defensa de estas también compete a los países de la UE.

Tras dos meses de la invasión de las fronteras españolas, su majestad ha valorado de forma contundente la invasión, y ha dejado claro un mensaje: «La violación de la frontera española, que es, también, una frontera europea, es inaceptable».