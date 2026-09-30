Santiago Ramón y Cajal, escritor y premio Nobel de Medicina, sobre la amistad: «Hay pocos lazos de amistad tan fuertes que no puedan ser cortados por un cabello de mujer»

Grandes filósofos, como Séneca, han hecho reflexiones sobre la autoestima y la amistad. Lo sorprendente es encontrar citas de Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina, sobre este tema.

Respecto a la fragilidad de las amistades, Santiago Ramón y Cajal lo resumió en una frase: «Hay pocos lazos de amistad tan fuertes que no puedan ser cortados por un cabello de mujer».

Lo mejor no sólo es que todavía podemos sacar un consejo para nuestro día a día, sino que nos permite acercarnos al Ramón y Cajal escritor, interesado por las contradicciones del comportamiento humano. En este caso, para darnos una mirada masculina sobre qué ocurre cuando la lealtad entra en conflicto con el deseo.

Dónde expresó Ramón y Cajal que la amistad se rompía por el deseo

Desde nuestros días, la frase nos puede parecer algo anticuada, pero hay que entenderla dentro de su contexto. De hecho, se suele presentar como un aforismo aislado, cuando realmente es una cita de Charlas de café, dentro del capítulo dedicado a la amistad, la antipatía, la ingratitud y el odio.

En ese capítulo en concreto trata temas variados vinculados a las relaciones humanas, en especial sobre la envidia, el interés y las expectativas que depositamos en los demás.

Cajal utiliza el aforismo para describir una idea con brevedad y contundencia sobre la amistad, los hombres y las mujeres. El cabello funciona como una metáfora de la atracción amorosa, capaz, en su planteamiento, de romper amistades que parecían resistentes.

De hecho, «hay pocos lazos de amistad tan fuertes que no puedan ser cortados por un cabello de mujer» puede leerse como una advertencia sobre la rivalidad sentimental.

Aun así, esa interpretación no convierte a las mujeres en responsables de las rupturas. Cajal no niega que las decisiones, los engaños o las deslealtades corresponden a quienes los protagonizan.

Cómo aplicar la reflexión de Ramón y Cajal sobre la amistad y el amor en tu vida

No tienes que tomarte la frase de Ramón y Cajal al pie de la letra, por mucho que la diga todo un Nobel. No obstante, sí que puedes aprovechar parte de su consejo en tu vida.

Por ejemplo, puedes intentar reconocer los conflictos antes de que se conviertan en reproches. Si dos amigos sienten interés por la misma persona, hablar con honestidad y respetar su libertad para decidir evita tratar el afecto como una competición.

También conviene observar qué sucede cuando empieza una relación de pareja. Cambiar de horarios o disponer de menos tiempo es comprensible, pero cancelar siempre los planes o contactar únicamente cuando hay problemas puede deteriorar una amistad.

Por eso mismo cuidar el vínculo con tus amigos exige gestos concretos. Por ejemplo, proponer una fecha para veros, responder cuando te hablen o explicar tus ausencias.

No te olvides de que la confianza necesita ocasiones para mantenerse. Desde el otro lado de la situación, también debes aceptar que tu amigo necesita reorganizar su vida. Pedir atención a un amigo es razonable, exigir exclusividad no.

Por qué la amistad es fundamental para el bienestar psicológico

Da igual la edad que tengas, que una amistad se rompa es doloroso y hay veces que se nos olvida cuidarlas. Ofrecen compañía, apoyo emocional y oportunidades para compartir experiencia, y tenemos que dar lo mismo a cambio.

Ten en cuenta que sentirse escuchado y disponer de alguien a quien recurrir puede ayudar a afrontar momentos difíciles y reforzar el sentido de pertenencia.

La conexión social está relacionada con el bienestar psicológico, mientras que la soledad persistente se asocia con un mayor riesgo de problemas como la depresión y la ansiedad. Recuerda que no sólo es importante el vínculo; también la posibilidad de mantenerlo.