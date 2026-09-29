Carlos Alcaraz – Michelsen: cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver por TV en directo y en vivo online el ATP 500 de Tokio 2026

Carlos Alcaraz debuta en el ATP 500 de Tokio 2026 para enfrentarse al norteamericano Alex Michelsen en la primera ronda del torneo nipón que consiguió conquistar el año pasado. El murciano es uno de los grandes favoritos a llevarse el título y está el morbo de poder ver una final española, ya que hasta esa ronda no se cruzaría con Rafa Jódar. Te detallamos cuándo es, el horario y el canal de televisión para ver en directo este choque del murciano.

Cuándo es el Carlos Alcaraz – Alex Michelsen: horario del partido del ATP 500 de Tokio 2026

Carlos Alcaraz ya ha aterrizado en Japón, donde disputará el ATP 500 de Tokio 2026, competición en la que defiende el título. En primera ronda se va a tener que enfrentar al estadounidense Alex Michelsen, por lo que es el claro favorito para llevarse el triunfo y avanzar de fase para seguir teniendo ese objetivo que es el de volver a levantar un título, aunque es cierto que hace unos días ganó la Laver Cup representando a Europa.

El año del murciano parecía empezar de forma perfecta, ya que a las órdenes de Samuel López consiguió el Open de Australia, que era el único Grand Slam que faltaba en sus vitrinas. También ganó en Doha, pero no fue capaz de morder metal en Indian Wells, Miami y Montecarlo. Luego llegó la lesión en el Trofeo Conde de Godó, donde se tuvo que retirar. En el US Open alcanzó los cuartos de final y, como ya hemos mencionado, ganó la Laver Cup.

La organización de este torneo que se disputa en suelo nipón ha programado el Carlos Alcaraz – Alex Michelsen que corresponde a la primera ronda del ATP 500 de Tokio 2026 para este jueves 1 de octubre. Todavía no se ha anunciado oficialmente el orden de juego, así que estaremos atentos a ver en qué horario ponen al tenista murciano contra el estadounidense, al que nunca se ha medido en el circuito.

Dónde ver a Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Tokio en directo gratis y por TV

Movistar+ es el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva los partidos más destacados del torneo japonés, por lo que el Carlos Alcaraz – Michelsen de primera ronda del ATP 500 de Tokio 2026 se podrá ver en directo por televisión a través de canales como Movistar Plus+, Movistar Deportes o Vamos, que son de pago, por lo que no se podrá ver gratis ni en abierto por TV. Este operador ofrece a sus clientes su aplicación para que puedan ver en streaming y en vivo online todo lo que suceda en la capital de Japón, ya sea con un teléfono móvil, una tablet o una smart TV. La app Tennis TV, que también es de pago, es otra opción, ya que tiene los derechos de todos los torneos salvo de los cuatro Grand Slam.

Además, en la web de OKDIARIO, como es habitual, encontrarás la mejor información diaria sobre todo lo que ocurra en el ATP 500 de Tokio 2026. Narraremos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto de los partidos más destacados de este torneo. También vamos a publicar la crónica del Carlos Alcaraz – Michelsen cuando acabe y también compartiremos las reacciones relevantes que nos lleguen desde tierras niponas.

Dónde escuchar por radio el Carlos Alcaraz – Alex Michelsen del ATP 500 de Tokio 2026

Para terminar, recordar a los seguidores del tenista de El Palmar y los amantes de este deporte que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este Carlos Alcaraz – Michelsen podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, RNE u Onda Cero podrían conectar con el ATP 500 de Tokio 2026 para contar lo que suceda en el choque de la primera ronda.