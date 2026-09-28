El portavoz del Sindicato de Inquilinas de Sol pertenece a una familia de marqueses con sociedades inmobiliarias buitres con un patrimonio de 220 millones

Fernando de los Santos Menéndez, el líder del Sindicato de Inquilinas que se ha promocionado en los medios de comunicación como abanderado del problema de acceso a la vivienda de España, viene de una millonaria familia de marqueses con sociedades de inversión inmobiliaria. De hecho, según ha podido confirmar OKDIARIO, la red empresarial de su entorno más cercano cuenta con un patrimonio de más de 220 millones de euros.

Resulta llamativo que uno de los propulsores de la acampada de la Puerta del Sol de Madrid haya asegurado públicamente haber sufrido en primera persona «los problemas de acceso a la vivienda como inquilino». Nada queda más lejos de la realidad si se echa un breve vistazo a su árbol genealógico y a los negocios de toda su familia, que han generado a lo largo de décadas una fortuna millonaria.

El que ahora se presenta como víctima del sistema y portavoz del Sindicato es profesor universitario y especialista en Filosofía del Derecho y comenzó a militar en la organización en 2023. Según ha podido contrastar este periódico, De los Santos Menéndez es nieto del jurista Aurelio Menéndez, ministro de Educación y Ciencia durante el primer Gobierno de Adolfo Suárez y primer marqués de Ibias. De hecho, el portavoz de la organización es sobrino de la actual titular del marquesado.

Una red de empresas ‘buitre’

El propio portavoz del sindicato que ha cargado duramente en numerosas ocasiones contra las denominadas compañías buitre es nieto del fundador del conocido despacho Uría Menéndez, uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de España y con el que su familia llegó a facturar más de 243,6 millones de euros sólo en nuestro país.

Sin embargo, lo que su abuelo comenzó en forma de gigante empresarial lo continuaron como tradición otros miembros de la familia de Fernando de los Santos Menéndez.

Según la información del Registro Mercantil consultada por OKDIARIO, su hermano, Luis de los Santos Menéndez es consejero delegado de ROWHILL HOLDCO S.L. una entidad que el pasado 2025 contaba con un patrimonio de más de 220,4 millones de euros. Una cifra algo inferior a la registrada en 2024, cuando alcanzó los 240 millones.

Esta compañía, dedicada a la compraventa de activos y valores financieros, entre los que se incluyen los bienes inmuebles, sin embargo, sólo es la matriz de otras muchas entidades que componen un amplio tejido empresarial entre las que se incluye ROWHILL BIDCO SL.

Esta última es la rama familiar dedicada a la inversión inmobiliaria. Su principal accionista es la matriz, ROWHILL HOLDCO S.L y en este caso Luis de los Santos consta como administrador solidario junto a Lorenzo de Zavala Carvajal.

Pese a la actividad económica de su entorno más cercano, Fernando asegura haber sufrido la crisis de la vivienda y, explica, que por ello se unió a la lucha del Sindicato de Inquilinas. Su contexto tampoco acompaña a la pequeña biografía con la que se define en uno de sus currículum vitae.

En el documento consultado por este medio, el portavoz de la organización critica la meritocracia e invita a repensar la autonomía como fundamento de los derechos y «analizar críticamente la legitimidad de los jueces». Todo ello, para tan solo una línea después subrayar que ha realizado estancias en Oxford y Warwick.