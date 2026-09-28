La rocambolesca versión de Moncloa sobre el marido condenado de Elma Saiz por agredir a policías: «En realidad fue él la víctima»

Aitor Zunzarren Crespo, marido de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, fue condenado en 2017 por agredir a tres agentes de la Policía Municipal de Pamplona el día del Chupinazo de 2016. Fuentes oficiales han reconocido la condena, pero han ofrecido una versión sorprendente: «En realidad fue él la víctima».

Zunzarren, agente de la Policía Foral que se encontraba fuera de servicio, se encaró con los porteros de un bar junto a la plaza de toros. El suceso terminó con un policía herido en un ojo y con el acusado reducido junto a un furgón policial.

OKDIARIO ha tenido acceso al escrito de acusación de la Fiscalía de la Comunidad Foral de Navarra, fechado el 14 de diciembre de 2016, y a la sentencia posterior. Ambos documentos reconstruyen paso a paso lo ocurrido aquella tarde.

El marido de la ministra reconoció los hechos y aceptó una multa de 1.680 euros: 1.440 por un delito de resistencia y 240 por un delito leve de lesiones. Además, tuvo que indemnizar con 90 euros al agente herido. La Fiscalía le pedía inicialmente dos años de prisión por atentado.

La versión oficial

Fuentes oficiales han dado un giro total a la historia real. Según su relato, los propios amigos de Zunzarren avisaron a la Policía de que alguien le había pegado y él quería a toda costa que los agentes identificaran al agresor.

Ese supuesto agresor, sin embargo, nunca ha aparecido. Tampoco figura en la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico. Lo que sí consta es que fue Zunzarren quien acabó detenido y condenado.

La resolución, dictada el 2 de febrero de 2017 por el magistrado Emilio Labella Osés, titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Pamplona, no recoge ninguna referencia a una agresión previa contra el acusado. El condenado no quiso pelear en los tribunales para que la sentencia recogiera la supuesta verdad que él sigue defendiendo.

Agresión en Sanfermines

Los hechos ocurrieron «sobre las 20,30 horas del día 6 de julio de 2016». Fue la misma tarde que precedió a la noche de la violación múltiple cometida por La Manada durante los Sanfermines de aquel año.

Según los hechos probados, el acusado «se encontraba en el exterior del bar Kabiya, sito en la Cuesta de Labrit de Pamplona, con una actitud muy agresiva hacia los porteros del local».

Tres agentes de la Policía Municipal, «uniformados», acudieron al lugar «con la finalidad de calmar la situación». Pero el acusado, «lejos de calmarse, se fue excitando cada vez más».

La situación llegó a tal punto que «entre sus amigos y los agentes tuvieron que trasladarlo hasta la confluencia entre la Cuesta de Labrit y la calle Estafeta». Allí «comenzó a bracear y lanzar codazos a los agentes», llegando a empujar a uno de ellos «en el pecho».

Los otros dos policías lo redujeron y lo llevaron hacia el furgón estacionado en las cercanías. Junto al vehículo, «forcejeó de nuevo, dando un codazo en el ojo» a otro de los agentes.

Ese policía sufrió «lesiones consistentes en conjuntivitis en el ojo izquierdo», que requirieron «una primera asistencia facultativa», y tardó «3 días sin secuelas» en curar. Sus dos compañeros «también fueron agredidos por el acusado, aunque no sufrieron lesiones».

Una condena de conformidad

La causa se instruyó como diligencias previas en un juzgado de instrucción de Pamplona y fue juzgada después como procedimiento abreviado. Antes de iniciarse la prueba, el acusado y su defensa expresaron «su conformidad con la calificación y con las penas».

El juez lo condenó por «un delito de resistencia, a la pena de 6 meses de multa a razón de una cuota diaria de 8 euros». También por «un delito leve de lesiones», con un mes de multa a la misma cuota, además de las costas.

La sentencia deja constancia de que el acusado, «sin antecedentes penales», consignó los 90 euros de la responsabilidad civil. Asimismo, «ha procedido a pedir perdón de forma oficial a los agentes que lo detuvieron». Las partes renunciaron a recurrir y el fallo se declaró firme ese mismo día.

Marido de Saiz

Aitor Zunzarren Crespo nació en Pamplona en 1974, en el seno de una familia cuyo apellido es conocido en la capital navarra. No guarda, sin embargo, relación empresarial con Grupo Zunzarren.

Su perfil de Instagram reúne 1.126 seguidores, entre ellos la propia Elma Saiz. En esa cuenta deja ver su afición por el motociclismo: con su Yamaha Ténéré ha recorrido numerosos lugares de España y también ha viajado más allá de sus fronteras.

Su aventura más conocida ha sido el viaje a Mongolia de 2019. Partió solo desde Pamplona y, tras 45 días y 25.000 kilómetros, lo completó el 19 de julio de aquel año. Ha narrado la gesta en varios podcasts.

La relación con la ministra se remonta al menos a 2015, según las fotografías que él mismo ha compartido. Se casaron en 2018. Según ha trascendido, Saiz suele referirse a él como «Aitortxu» o «Titán».

Ambos comparten el gusto por las motos y los viajes. La ministra podría mantener su residencia en Pamplona junto a su marido, aunque suele hacer uso de la vivienda oficial asignada a los ministros en Madrid.

Como buen pamplonés, Zunzarren no falta a los Sanfermines, según reflejan sus publicaciones. Aquel 6 de julio de 2016, sin embargo, la fiesta apenas llevaba unas horas en marcha cuando él ya había cambiado el pañuelo rojo por el asiento trasero de un furgón policial. Casi una década después, el Gobierno parece empeñado en buscar a un agresor que ni la Fiscalía ni el juez llegaron nunca a encontrar.