El último lunes de septiembre ha llegado y los conductores se preparan, dado que es posible que el Gobierno anuncie para octubre, una nueva rebaja para los carburantes ante la subida de sus precios. Sabemos que este mes todavía se puede repostar con descuento de 5 céntimos el litro de gasolina, pero falta por saber ahora de cuánto va a ser esa posible rebaja, por lo que es mejor aprovechar y llenar el depósito esta semana. Para ello, será esencial saber dónde repostar y dónde están las gasolineras más baratas de Madrid para hoy lunes 28 de septiembre.

Y esta información la podemos conocer a partir de los datos que publica el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, y que son reportados por las propias gasolineras. De este modo podemos consultar a primera hora de hoy lunes, mientras nos preparamos para ir a trabajar o para llevar a los niños al colegio y con ello ahorrar un poco antes de esa subida de precios que se espera en breve.

Precio de la gasolina hoy 28 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

A partir de lo reportado por el Geoportal, estas son las gasolineras más baratas que tenemos para repostar hoy lunes en Madrid:

Gasolina 95

Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.739 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.759 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.759 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.769 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida Madrid, 5. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Avenida Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.777 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.777 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.779 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, C.C. Loranca. Precio: 1.779 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, C.C. Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.779 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Gasolinera Ciempozuelos . Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.789 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América, s/n. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América, s/n. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.789 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: . Petroprix . Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.789 €/l .

. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: . Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.789 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: . Ballenoil . Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: 1.789 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2, C.C. Alcampo. Precio: 1.789 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2, C.C. Alcampo. Precio: . Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.799 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.899 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.899 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.914 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.919 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.919 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, C.C. Loranca. Precio: 1.939 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, C.C. Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.939 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.945 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.969 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.969 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . BP Río Corvo 365 . Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II, km 26. Precio: 1.989 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II, km 26. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.989 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.989 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2, C.C. Alcampo. Precio: 1.989 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2, C.C. Alcampo. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.993 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: 1.999 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: . BP Puente Arce 365 . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 1.999 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: . Meroil . Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: 1.999 €/l .

. Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: . Merodio . Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.999 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina Calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.999 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina Calle Julio Palacios, s/n. Precio: . Shell . Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1.999 €/l .

. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 2.009 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . BP Nassica 365 . Pinto. Calle del Coto de Doñana, 6. Precio: 2.009 €/l .

. Pinto. Calle del Coto de Doñana, 6. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: 2.019 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: . Repsol. Madrid. Autovía M-50, km 34. Precio: 2.029 €/l.

Diésel

Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, C.C. Loranca. Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, C.C. Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.719 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.759 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.759 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Gasolinera Ciempozuelos . Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.759 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: . Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.759 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.759 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.779 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . T9 . Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: 1.789 €/l .

. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: 1.789 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.789 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: 1.789 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.789 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.789 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Polígono VPV.036.PPI-2, Triángulo N 1, s/n. Precio: 1.789 €/l .

. Fuenlabrada. Polígono VPV.036.PPI-2, Triángulo N 1, s/n. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.789 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: 1.789 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.789 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.797 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Área117 . Madrid. Carretera N-III, km 11,8. Precio: 1.797 €/l .

. Madrid. Carretera N-III, km 11,8. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.797 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.799 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.799 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Carbugal Fuenlabrada . Fuenlabrada. Calle Arganza, 5. Precio: 1.799 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Arganza, 5. Precio: . Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.799 €/l.

Con los resultados que acabamos de ver ya sabemos dónde repostar hoy lunes, pero si deseas hacer tu propia consulta en otro momento, puedes entrar tú mismo en el Geoportal y hacer tu consulta filtrando resultados por municipio o tipo de combustible y verlos en forma de lista como las que ves arriba, o también en forma de mapa como este que te dejamos a continuación, a modo de ejemplo: