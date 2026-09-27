Miguel Delibes, escritor español: «No es necesario haber leído el Quijote para escribir un buen libro; Cervantes, cuando escribió el Quijote, aún no lo había leído»

Miguel Delibes fue una de las figuras fundamentales de la literatura española del siglo XX. Novelista, periodista y profesor, construyó una obra reconocible por su defensa de la dignidad humana, su atención al mundo rural y su preocupación por una naturaleza cada vez más amenazada.

Su narrativa nunca necesitó grandes artificios. El escritor encontraba la fuerza en los personajes, en el paisaje castellano y en el lenguaje cotidiano.

Miguel Delibes y su defensa de una literatura sin reglas impuestas

La frase sobre Don Quijote resume bien una de las ideas que acompañaron a Delibes durante su trayectoria. Para escribir no basta con acumular conocimientos ni con cumplir una lista de lecturas obligatorias. La literatura, en su opinión, también nace de la experiencia, de la observación y de la capacidad para convertir la realidad en una historia.

Ese planteamiento encaja con su propia forma de entender el oficio. Delibes estaba muy ligado a su entorno y a su tiempo, especialmente a Valladolid y al campo de Castilla.

De ahí que sus novelas estén pobladas de campesinos, cazadores, niños, familias y personajes corrientes que adquieren una enorme profundidad literaria.

Delibes, nació en Valladolid el 17 de octubre de 1920, fue doctor en Derecho, catedrático de Historia del Comercio, periodista y caricaturista. Su relación con El Norte de Castilla fue especialmente importante.

Ahí comenzó como caricaturista y acabó dirigiendo el periódico, mientras desarrollaba en paralelo su carrera literaria. En 1948 obtuvo el Premio Nadal por La sombra del ciprés es alargada, su primera novela.

Las novelas de Miguel Delibes que retratan la España rural

Una de las grandes aportaciones de Miguel Delibes fue llevar a la literatura el habla, las costumbres y la realidad de las zonas rurales de Castilla. En obras como El camino y Las ratas, el paisaje forma parte de la historia y condiciona la vida de sus personajes.

Además, el escritor recuperó palabras y expresiones propias del mundo rural, muchas de ellas alejadas del uso habitual. Su interés por la naturaleza tampoco fue anecdótico.

Ya en su discurso de ingreso en la Real Academia Española, pronunciado en 1975, alertó sobre los efectos de un progreso que no tuviera en cuenta el equilibrio entre el ser humano y el medio ambiente.

A lo largo de su obra abordó también asuntos como la desigualdad social, la infancia, la soledad o la transformación de las costumbres. Cinco horas con Mario, publicada en 1966, ofrece una mirada crítica sobre la pequeña burguesía española, mientras que Los santos inocentes, de 1981, muestra las relaciones de poder y la explotación en el ámbito rural.

Más adelante, Señora de rojo sobre fondo gris presentó una vertiente especialmente íntima de su narrativa.

Premios y reconocimientos de Miguel Delibes

El prestigio de Miguel Delibes fue creciendo con el paso de los años.

Según informa el Instituto Cervantes, en 1975 pasó a formar parte de la Real Academia Española y, posteriormente, recibió algunos de los principales galardones de las letras españolas: el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1982, el Premio Nacional de las Letras Españolas en 1991 y el Premio Miguel de Cervantes en 1993. En 1999 obtuvo además el Premio Nacional de Narrativa por El hereje.

Delibes falleció en Valladolid el 12 de marzo de 2010, después de una vida dedicada al periodismo y a la literatura.