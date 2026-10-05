La respuesta de Antonio Banderas cuando le preguntan por el mejor director español: no es Almodóvar

Resulta imposible comprender el fenómeno de Antonio Banderas sin atribuir su justo crédito al cine de Pedro Almodóvar. La internacionalidad del director manchego hizo que al intérprete malagueño se le fuese conociendo poco a poco en todo el mundo. De hecho, una de las primeras películas de Banderas fue Laberinto de pasiones (1982) y su última colaboración juntos, Dolor y gloria (2019), representa la primera y única ocasión en la que la estrella patria ha conseguido una nominación al Oscar. Sin embargo, cuando en una reciente entrevista le preguntaron al actor de Philadelphia (1993) por quién es el mejor realizador español, este tuvo pocas dudas al responder y, para sorpresa de muchos, no señaló al valorado autor que este año estrenó Amarga Navidad.

En sus más de 40 años de carrera, Banderas ha trabajado con alguno de los cineastas más relevantes de la industria. De Robert Rodriguez a Brian de Palma. De Richard Donner a Woody Allen. Antes del reconocimiento de Hollywood por parte de Penélope Cruz y Javier Bardem, el ganador del Goya ya fue el máximo representante del acento hispano en los grandes estudios de la meca del celuloide. Y como espectador y amante del arte, también posee unos gustos personales en los que siempre suele destacar a Orson Welles y a David Lean. No obstante, a la hora de poner a un director español favorito, Banderas lo tiene claro. Ese no es otro que el inconfundible y admirado Luis Buñuel.

Antonio Banderas elige a su director español favorito: Luis Buñuel

Charlando con la plataforma de Rotten Tomatoes, el actor hizo un repaso de sus cinco películas favoritas de la historia del cine. En la ecléctica lista aparecieron Lawrence de Arabia de David Lean, El Padrino de Francis Ford Coppola, Sed de mal de Orson Welles y 8½ de Fellini. El último hueco fue a parar al turolense, poniendo el foco en uno de los títulos más reconocibles de su filmografía, el cual tuvo que producir bajo el amparo de México: «Luis Buñuel es, sin duda, uno de mis directores favoritos de todos los tiempos».

Concretamente, Banderas destacó El ángel exterminador, una sátira surrealista en la que, después de una cena, un grupo de personas no puede salir de la mansión de los Nóbile. Con el paso de los días, la cortesía y la educación se abren paso al lado más primitivo y destructivo del ser humano. La cinta está disponible en FlixOlé y Movistar Plus, aunque también se puede acceder a ella vía alquiler o compra en Prime Video.

Su última película podremos verla este mes en Prime Video

Después de volver a tener una buena presencia internacional, con apariciones en proyectos como Uncharted e indiana Jones y el dial, el 26 de octubre estrenará su nueva película en Prime Video, el biopic del célebre chef Anthony Bourdain, Tony.