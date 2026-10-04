El consejo de Almodóvar que cambió ‘La bola negra’ de Los Javis: «Lo tenéis que hacer»

En una entrevista con Fotogramas, Javier Ambrossi explicó cómo una conversación aparentemente cotidiana con Almodóvar terminó influyendo en uno de los elementos centrales de la película: el deseo. El director recordó: «Estábamos en su casa comiendo croquetas de sus hermanas y yo le dije que no me llevaba bien con el deseo. Me contestó: «Pues lo tienes que hacer, ¿eh?’» Y pensé: «Joder, es verdad. Tengo que desear». Y ahí se armó esta cosa que se ve en la película de desear a alguien de esa forma en que no puedes ni respirar, que te consume el cuerpo».

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Para Los Javis, esa reflexión ayudó a construir una película en la que el deseo cambia según el contexto histórico y las posibilidades de cada personaje. Javier Calvo subraya que no se trata necesariamente de una representación explícita de la sexualidad: “Y que, a la vez, está contado de una manera muy poco carnal. De hecho, hay dos tramas en las que los personajes no se pueden permitir ser homosexuales ni decirlo. Y en la tercera, ambientada en la actualidad y donde sí podemos tener acceso a todo, el sexo casual es casi violencia”.

Almodóvar también tuvo la oportunidad de leer el guion antes del rodaje y reparó en la dificultad del papel interpretado por Guitarricadelafuente. Según recordó Calvo, el cineasta le advirtió: «Es precioso, pero a ver…» antes de dirigirse al músico: «Es muy difícil lo que tienes que hacer, yo no sé».

El comentario llevó a Calvo a recordar que Almodóvar ya había trabajado con intérpretes procedentes de la música. «Yo le contesté: «Bueno, si tú conseguiste hacerlo con Rosario, nosotros también podremos, joder, es inspiración tuya. Él hacía ese tipo de cosas, con Miguel Bosé también»».

Para el director, la música y la interpretación comparten una misma capacidad narrativa: «Cantar una canción es contar una historia. Cuando decide cantar algo más bajito, cuando decide mirar al frente, cuando decide mirar hacia adentro, todas esas decisiones son decisiones interpretativas».