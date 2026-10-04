El consejo de Almodóvar que cambió ‘La bola negra’ de Los Javis: «Lo tenéis que hacer»
Los detalles de ‘La bola negra’ que pasan desapercibidos a simple vista: guiños, mensajes escondidos y referencias
‘La bola negra’ se convierte en la 4ª película más taquillera del año en un solo fin de semana con más de 600.000 espectadores
El estreno de La bola negra, la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos cinematográficos de 2026. El filme, inspirado en la obra teatral La piedra oscura, de Alberto Conejero, y relacionado con la novela inacabada que Federico García Lorca dejó antes de su asesinato en 1936, plantea tres historias protagonizadas por personajes homosexuales en distintos momentos de la historia de España: 1932, 1937 y 2017. Más allá de su recorrido comercial y de su reconocimiento en festivales, la película supone también un paso importante en la trayectoria de Los Javis.
Entre sus principales referentes se encuentra Pedro Almodóvar, cuya influencia reconocen desde hace años y con quien mantienen una relación personal y profesional. La conexión entre ambos directores y el cineasta manchego se hizo especialmente visible con Pedro x Javis, el documental estrenado en 2025 en el que Calvo y Ambrossi recorrieron la trayectoria de Almodóvar junto a algunos de sus colaboradores habituales. La relación también se trasladó a La bola negra, ya que El Deseo, la productora de Pedro y Agustín Almodóvar, participa en el proyecto.
En una entrevista con Fotogramas, Javier Ambrossi explicó cómo una conversación aparentemente cotidiana con Almodóvar terminó influyendo en uno de los elementos centrales de la película: el deseo. El director recordó: «Estábamos en su casa comiendo croquetas de sus hermanas y yo le dije que no me llevaba bien con el deseo. Me contestó: «Pues lo tienes que hacer, ¿eh?’» Y pensé: «Joder, es verdad. Tengo que desear». Y ahí se armó esta cosa que se ve en la película de desear a alguien de esa forma en que no puedes ni respirar, que te consume el cuerpo».
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Para Los Javis, esa reflexión ayudó a construir una película en la que el deseo cambia según el contexto histórico y las posibilidades de cada personaje. Javier Calvo subraya que no se trata necesariamente de una representación explícita de la sexualidad: “Y que, a la vez, está contado de una manera muy poco carnal. De hecho, hay dos tramas en las que los personajes no se pueden permitir ser homosexuales ni decirlo. Y en la tercera, ambientada en la actualidad y donde sí podemos tener acceso a todo, el sexo casual es casi violencia”.
Almodóvar también tuvo la oportunidad de leer el guion antes del rodaje y reparó en la dificultad del papel interpretado por Guitarricadelafuente. Según recordó Calvo, el cineasta le advirtió: «Es precioso, pero a ver…» antes de dirigirse al músico: «Es muy difícil lo que tienes que hacer, yo no sé».
El comentario llevó a Calvo a recordar que Almodóvar ya había trabajado con intérpretes procedentes de la música. «Yo le contesté: «Bueno, si tú conseguiste hacerlo con Rosario, nosotros también podremos, joder, es inspiración tuya. Él hacía ese tipo de cosas, con Miguel Bosé también»».
Para el director, la música y la interpretación comparten una misma capacidad narrativa: «Cantar una canción es contar una historia. Cuando decide cantar algo más bajito, cuando decide mirar al frente, cuando decide mirar hacia adentro, todas esas decisiones son decisiones interpretativas».