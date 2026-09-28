‘La bola negra’ se convierte en la 4ª película más taquillera del año en un solo fin de semana con más de 600.000 espectadores

Cada novedad en relación a La bola negra hace referencia a un logro más de la película de los Javis elegida para representar a España en los Oscar. Tras ganar el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, la cinta que despoja a Federico García Lorca del dogma político se ha convertido en la cuarta película más taquillera del año, en apenas tres días. Le ha bastado un solo fin de semana, el mismo en el que Javier Calvo y Javier Ambrossi han recibido el galardón del Zinemaldia.

Más de 600.000 espectadores ya han visto La bola negra. El fenómeno generado por la película de los Javis ha dejado salas abarrotadas, con cines que han multiplicado el número de sesiones ante la demanda generada. Algunos, incluso, han programado pases por la mañana al agotar las entradas. De hecho, sólo por anticipado ya se vendieron cerca de 150.000. La recaudación supera ya los 4,7 millones de euros.

Así, La bola negra ha logrado convertirse en el cuarto mejor estreno del año en España en únicamente tres días. Es, a su vez, el segundo mejor estreno español de los últimos 10 años, por detrás de Torrente, presidente. Sin embargo, en este caso destaca el mérito de la película de los Javis por tratarse de una producción de autor, frente al título de Santiago Segura, mucho más comercial y de un género, la comedia, que suele funcionar mucho mejor en taquilla.

Asimismo, La bola negra es ya el noveno mayor estreno de la historia de una película española. El largometraje, original de Movistar Plus y Suma Content Films, se ha estrenado arropado por un amplio palmarés. El primer gran éxito de la cinta fue en el Festival de Cannes, donde obtuvo el premio a la Mejor Dirección, tras una histórica ovación de 20 minutos. Al de Cannes se unen el premio del público de los festivales de Sídney, Toronto y San Sebastián. En el caso de Toronto, la producción española ha marcado un hito: es la primera película de habla no inglesa en obtener ese reconocimiento en 15 años.

La Academia de Cine ha seleccionado a La bola negra para representar a España en la categoría de Mejor película internacional de los Oscar. Sin embargo, si los buenos presagios se cumplen, podría competir por muchas más estatuillas, incluida la más importante, la de Mejor película.

Los augurios son tan positivos que incluso Netflix, que tiene los derechos de distribución en Norteamérica, ha cambiado su estrategia de exhibición, con toda su confianza depositada en el título español de cara a los Oscar. La compañía ha decidido ampliar de manera excepcional el paso de una de sus películas por el circuito cinematográfico con La bola negra, que será el largometraje con el estreno más largo en salas de cine en la historia de Netflix, hasta la fecha.

Para competir en los Oscar, es requisito indispensable que el título que quiera optar a una estatuilla pase por cartelera y se mantenga en ella, al menos, siete días. En el caso de los Javis, su película estará disponible en la taquilla de Estados Unidos y Canadá 47 días. Se estrenará el 16 de octubre, y se incluirá en el catálogo de la plataforma de streaming el 2 de diciembre para el público norteamericano. En España, cuando salga de cartelera, podrá verse de manera exclusiva en Movistar Plus.

La bola negra no es un biopic de Federico García Lorca, pero sí que recurre a la figura del autor como eje central de la trama, a raíz de su obra inacabada, de donde toma el título la película. Narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas, todas ligadas por la sexualidad y el dolor.

Apenas existen 4 páginas de La bola negra, la única historia en la que Lorca eligió como protagonista a un personaje abiertamente gay que habría sido, a su vez, el primero de la historia en España. Para completarla en la gran pantalla, los Javis han utilizado también La piedra oscura, la obra teatral inspirada en la vida de Rafael Rodríguez Rapún -uno de los amores de Federico García Lorca- con la que Alberto Conejero, que ha coescrito el guion con Javier Calvo y Javier Ambrossi, ganó el Premio Nacional de Literatura Dramática y cinco premios Max. A estas dos se suma una tercera historia, original de los Javis. Dos directores que han pasado de tener 15 espectadores en su primera obra a reventar las salas de cine.