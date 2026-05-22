Los Javis en Cannes tras arrasar con ‘La bola negra’: «Los pensamientos radicales, en general, no llevan a ningún sitio»

Tras el baño de masas que se dieron con la proyección de La bola negra en el Festival de Cine de Cannes 2026, Los Javis han tomado la palabra en el certamen este viernes. Javier Calvo y Javier Ambrossi han comparecido ante los medios de comunicación en una rueda de prensa que ha derivado en una reflexión sobre la polarización.

En La bola negra, Los Javis narran con su identidad autoral cómo es ser una persona queer en tres épocas diferentes: 1932, 1937 y 2017. Ahondan en el espíritu y la sexualidad de Federico García Lorca, pero van más allá. Una de las historias que componen la película, la que adapta La piedra oscura, se desarrolla en plena Guerra Civil, un contexto que ha dado pie a que Ambrossi se refiera a los conflictos y enfrentamientos.

«La juventud que siente nostalgia [de tiempos pasados], en muchos casos, es por ignorancia. Creo que, cuando conoces las cosas más profundamente, te das cuenta de que los pensamientos radicales, en general, no llevan a ningún lugar», ha declarado el director. Además, espera que La bola negra sirva también para que la generación más joven que sigue su trabajo les acompañe igualmente «a descubrir la figura de Lorca»: «Me encantaría que, al salir de la película, gente que tiene 15 años, 20 años, diga ‘voy a parar en esta librería y voy a investigar un poco sobre la figura de Lorca, y me voy a acercar a la poesía y al teatro’. Para mí, ese es el reto de esta película».

Ambrossi ha aprovechado el personaje de Penélope Cruz para abordar el asunto de la violencia. El personaje de la oscarizada actriz dice en la película que «el travestismo es la fantasía de la posibilidad», y él añade que «la guerra es todo lo contrario». «La incomunicación lleva a la violencia. Tenemos que encontrar puntos en común en los que poder dialogar. Si no nos ponemos de acuerdo, siempre va a generar violencia, y el diálogo es la única salida para todo», ha manifestado.

Después, Los Javis se han detenido más en la figura de Lorca, «un referente robado» para la comunidad LGTBIQ+. «Nunca se ha hablado de su sexualidad y su sensibilidad afectiva porque no se veía en su obra, pero no es verdad. Cuando se publicaron Los sonetos del amor oscuro, se eliminó la palabra oscuro. A la comunidad LGTBIQ+ nos quitan un referente cuando se invisibiliza a figuras como Lorca», han desarrollado.

A juicio de Javier Calvo, «estudiar» a Lorca «sin esos sentimientos» es «homofobia»: «Hay que reivindicarle en su totalidad, en su identidad política, en a quién amaba».

En cuanto a cómo surgió la película, «fue el destino» el que les hizo encontrarse con la historia de Lorca. «En un viaje, mientras escribíamos La Mesías, nos llevamos el libro La piedra oscura. Al leerlo me puse a llorar de una manera descontrolada. Sentimos que ahí había algo que había que contar. La creación es un misterio y el misterio nos llevó hasta allí», han explicado.