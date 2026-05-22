‘La bola negra’ de Los Javis: ni un biopic de Federico García Lorca ni una adaptación de su obra inacabada

La bola negra se ha convertido en la sensación del Festival de Cine de Cannes 2026 y Los Javis en los más ovacionados de la historia del certamen -sólo superados por Guillermo del Toro-, aun antes de la entrega de la Palma de Oro. La película de Javier Calvo y Javier Ambrossi se proyectó en el Grand Théâtre Lumière, seguido de un aplauso de 20 minutos que hizo llorar a Penélope Cruz.

El segundo largometraje de Los Javis no podrá verse en España hasta el 2 de octubre, por lo que los espectadores que dan por hecho que La bola negra es un biopic de Federico García Lorca no pueden salir de dudas aún acudiendo a las salas. Tampoco quienes creen que se trata de una adaptación de la obra homónima e inacabada del autor.

La bola negra de Los Javis narra con su identidad autoral cómo es ser una persona queer en tres épocas diferentes: 1932, 1937 y 2017. Ahonda en el espíritu y la sexualidad de García Lorca, pero va más allá.

Apenas existen 4 páginas de La bola negra, la única historia en la que Lorca eligió como protagonista a un personaje abiertamente gay que habría sido, a su vez, el primero de la historia en España. Para completarla en la gran pantalla, Los Javis han utilizado también La piedra oscura, la obra teatral inspirada en la vida de Rafael Rodríguez Rapún -uno de los amores de Federico García Lorca que participó en su grupo teatral universitario- con la que Alberto Conejero ganó el Premio Nacional de Literatura Dramática y cinco premios Max.

Las tres etapas de la película de Los Javis

Tres protagonistas homosexuales para tres etapas. La de 1932 corre a cargo de Milo Quifes y es la que adapta la obra inacabada de Lorca. El padre de Carlos le obliga a solicitar una membresía para el casino de Granada, que tienen que aprobar las élites, contrarias al libertinaje de la Segunda República. El comité rechaza al joven, de familia conservadora, porque «su homosexualidad es un secreto a voces». El personaje, en la obra de Lorca, estaría inspirado en él mismo.

La parte que se basa en La piedra oscura es la de 1937, en plena Guerra Civil. Sebastián (Guitarricadelafuente) se refugia en una iglesia del bombardeo de los italianos en el norte de España, que en teoría llegaban enviados por Mussolini para apoyar a los que se resistían a la Segunda República.

La escena de mayor peso, en la que aparece una escultura de San Sebastián entre los escombros, está cargada de simbolismo: fue un mártir cristiano al que el emperador Diocleciano encargó asesinar por su fe, que intentó ocultar para sobrevivir. Desde finales del siglo XIX, pasó a ser un icono del movimiento LGBTQ+.

La historia de 2017 es la original de Los Javis, protagonizada por Carlos González. Su personaje prepara una tesis doctoral sobre la historia de la música queer de Constantinopla en los años veinte. La conexión con Lorca la aporta el personaje de Glenn Close, una hispanista experta en el autor.

Las tres en su conjunto intentan conformar un relato completo sobre cómo los homosexuales se han enfrentado a la persecución y se han tenido que esconder, también, ante la violencia de la que han sido víctimas.

Por su parte, Penélope Cruz interpreta a una cupletista a la que utilizan para entretener a las tropas fascistas. Aparece en la etapa de 1937, pero muchos críticos han reseñado una de sus escenas como «un momento brillante para el recuerdo».

Reparto de ‘La bola negra’