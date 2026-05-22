Hoy, en el mismo espacio que ocupó Jockey en la calle Amador de los Ríos, se levanta Saddle, uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid y heredero de parte de aquella tradición gastronómica y ceremonial. COOL se ha puesto en contacto con el restaurante para conocer cómo recuerdan uno de los episodios más emblemáticos de la historia reciente de la alta restauración española y qué queda hoy del espíritu de Jockey en el nuevo Saddle, desde la memoria del servicio clásico hasta la huella de uno de los comedores más influyentes del Madrid del poder.

El restaurante donde cenaba el poder madrileño

Jockey fue durante décadas una referencia indiscutible de la alta sociedad madrileña. Fundado en los años sesenta, el restaurante se convirtió en un punto de encuentro habitual de empresarios, ministros, diplomáticos y aristócratas en una ciudad donde el lujo todavía se medía en discreción, servicio impecable y cierta liturgia del detalle. No era un restaurante más: era un lugar donde el poder se sentaba a comer sin necesidad de exhibirse. Allí se mezclaban sobremesas políticas, acuerdos empresariales y una forma muy concreta de entender la gastronomía como parte del protocolo social.

La Reina Sofía y el Rey Juan Carlos fueron clientes habituales del restaurante, lo que terminó de consolidar su posición como uno de los espacios más influyentes del Madrid de finales del siglo XX y principios de los 2000. Sin embargo, según recuerdan desde el entorno actual del propio espacio, en los últimos años ninguno de los actuales miembros de la familia se ha dejado ver por el restaurante, un dato que marca también el cambio de etapa entre el Madrid de entonces y el de ahora.

Fue en ese contexto cuando el nombre de Jockey apareció de forma natural en uno de los encargos más importantes de su historia: el banquete de la boda de Felipe y Letizia. La responsabilidad no era menor. No se trataba solo de cocinar para más de mil invitados, sino de representar gastronómicamente a España ante el mundo. De hecho, uno de los detalles menos conocidos de aquel día es que la Reina Sofía fue quien tomó la decisión final sobre el menú del banquete. Según relataron posteriormente miembros del servicio, Jockey envió varias propuestas a Zarzuela, pero fue ella quien eligió la definitiva y supervisó incluso el diseño de las minutas. El resultado fue un menú de fuerte carga simbólica, pensado para equilibrar tradición, representación territorial y protocolo internacional.

Lo que queda de Jockey en el nuevo Saddle

El cierre de Jockey en 2012 marcó el final de una época en la restauración madrileña, no solo por la desaparición de uno de los grandes restaurantes de la capital, sino también por el declive de un modelo de alta gastronomía basado en la solemnidad del comedor clásico, la discreción y el ritual del servicio como parte esencial de la experiencia. En ese mismo espacio, Saddle recoge hoy parte de aquella herencia y la reinterpreta desde una sensibilidad contemporánea, manteniendo la vocación de excelencia gastronómica y servicio impecable, aunque adaptada a una Madrid más global, abierta y visible. Su propuesta culinaria, inspirada en las raíces clásicas y contemporáneas, sitúa el producto y la temporalidad en el centro del discurso, combinando referencias explícitas al pasado —como los callos «Homenaje a Jockey» o el jarrete homenaje a Santi Santamaría— con elaboraciones de sofisticación actual como la gamba roja de Garrucha en crudo con ajoblanco, el espárrago blanco de Tudela con bogavante azul o el châteaubriand de king crab y caviar Oscietre. Al mismo tiempo, la importancia concedida al servicio en sala y a preparaciones terminadas ante el comensal, visibles en platos como el steak tartar o el lenguado meunière a la brasa, recupera la dimensión ceremonial de la gran restauración clásica, aunque despojada de la rigidez protocolaria que definía a los restaurantes del pasado y transformada ahora en una expresión de lujo contemporáneo sustentado en la técnica, el producto y la experiencia.

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Desde el propio equipo de Saddle explican a COOL cómo conviven con ese legado. No como una carga, sino como una continuidad histórica que forma parte del ADN del lugar. La memoria de Jockey no se reivindica como nostalgia, sino como «una referencia silenciosa que sigue presente en la forma de entender el servicio, la sala y el detalle». El reto, explican, no es replicar el pasado, sino habitar un espacio que «ya tenía una identidad antes de ellos». Y hacerlo sin renunciar a una propuesta gastronómica completamente actual.

500 camareros, 2.000 pasteles y una tarta de 150 kilos: así fue el banquete

Mientras Madrid se convertía en el centro de la atención mundial con la boda de los entonces príncipes de Asturias, en el interior del Palacio Real se ponía en marcha una operación logística de una escala poco habitual incluso para los grandes eventos de Estado. En ese contexto, el restaurante Jockey asumía la responsabilidad de servir el banquete a más de 1.200 invitados —con crónicas que elevan la cifra hasta 1.700— en un dispositivo que debía ejecutarse con una precisión casi quirúrgica, sin margen para el error y con tiempos medidos al minuto. Para ello se movilizó a unos 500 camareros coordinados en un engranaje perfecto, capaces de servir el almuerzo completo en poco más de una hora y veinte minutos, en un flujo constante en el que cada gesto estaba calculado para no romper el ritmo del acontecimiento ni interferir en la ceremonia implícita del servicio. Todo ocurría al mismo tiempo, pero nada debía parecer urgente.

El menú, concebido como una síntesis de país, combinaba dos lenguajes gastronómicos que en aquel momento definían la cocina española: la vanguardia representada por Ferran Adrià y Juan Mari Arzak, y la tradición de un restaurante como Jockey, acostumbrado a moverse en el terreno del protocolo y la alta sociedad. El resultado fue un banquete pensado no solo para alimentar, sino para representar, donde cada plato funcionaba como una pieza dentro de un discurso institucional cuidadosamente construido.

El servicio arrancó con un cóctel de 17 aperitivos, uno por cada comunidad autónoma, que convertía el inicio del banquete en una especie de cartografía comestible del país. Jamón de Jabugo, croquetas, queso manchego, vieiras o mousse de pescado de roca formaban parte de ese recorrido en miniatura por la geografía gastronómica española, servido en formato de bocado y pensado para condensar diversidad y unidad en una misma mesa. A continuación llegó el plato principal, el capón asado al tomillo con frutos secos, una de las especialidades históricas de Jockey, elegido no solo por su valor culinario sino también por su capacidad de adaptación a las distintas restricciones alimentarias de los invitados internacionales. En algunos casos se ofrecieron alternativas específicas, diseñadas para atender sensibilidades culturales y religiosas muy diversas, en un momento en el que este tipo de personalización no era aún habitual en los grandes banquetes de Estado.

El cierre estuvo a la altura de la escala del evento: 2.000 pasteles y una tarta nupcial de cinco pisos, dos metros de altura y 150 kilos de peso firmada por Paco Torreblanca, uno de los grandes nombres de la pastelería española contemporánea, que convirtió el postre en una pieza casi arquitectónica. El resultado final trascendió lo gastronómico. Fue una operación de Estado ejecutada desde la cocina, en la que Jockey asumió uno de los encargos más complejos y simbólicos de su historia antes de su desaparición como marca en 2012.