El Consejo de Informativos de TVE abre una investigación a ‘Mañaneros’ y Javier Ruiz por su «falta de rigor» con Zapatero

El Consejo de Informativos de RTVE ha abierto una investigación a Mañaneros 360, presentado por Javier Ruiz, tras varias denuncias de los profesionales de la corporación a raíz de la cobertura de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Los periodistas de TVE han señalado la «falta de rigor periodístico» del programa en el tratamiento informativo con el ex presidente, «impropio de la televisión pública».

Javier Ruiz insistió desde un principio en indicar que «la base» de la investigación a Zapatero «es una querella de siete páginas contra el ex presidente que presenta Manos Limpias». Es más, Javier Ruiz desgranó, con el apoyo de dicha querella en pantalla, el documento.

«Cita una vez más como base a Aldama, con este grado de rigor», incidió el presentador. Su argumento fue el mismo que utilizó ese mismo día Elma Saiz, portavoz del Gobierno, en rueda de prensa, cuando defendió la inocencia de Zapatero por la cuestionable credibilidad de «una querella de Manos limpias».

Sin embargo, la imputación de Zapatero no deriva de la querella de Manos Limpias a la que se refieren, sino a una investigación abierta un año antes, en 2024, cuando la Fiscalía Anticorrupción recibió dos peticiones de cooperación internacional de la justicia suiza y francesa. Perseguían el presunto blanqueo de dinero procedente de Venezuela.

El organismo de RTVE publicó a principios de 2026 un informe sobre Malas Lenguas y Mañaneros en el que reseñaban que «incumplen, de forma habitual y reiterada, las normas fundamentales para la elaboración de información en RTVE», y los acusaban de comprometer «la credibilidad de RTVE» con su evidente «sesgo político». Les recordaban que debían «separar claramente la información de la opinión y ajustarse a los criterios de rigor, independencia, pluralismo, neutralidad e imparcialidad».

El presidente de RTVE y hombre de confianza de Pedro Sánchez, José Pablo López, salió en defensa de Javier Ruiz y Jesús Cintora. Llegó a decir que quienes ocupan puestos de responsabilidad, entre los que se incluye él, «respetan» al Consejo de informativos y «no quieren eliminarlo», para apuntar a continuación que éste había lanzado «afirmaciones de gravedad».