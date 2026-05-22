La dirección de RTVE ha rebajado el anunciado plan para internalizar programas que ahora están contratados a productoras externas, como es el caso de los polémicos Mañaneros, Malas Lenguas o Directo al grano, a sólo «una declaración de intenciones», según señalan desde Comisiones Obreras y la CGT. Ambos sindicatos denunciaron a RTVE por excluirlos de la negociación y la firma de este importante plan para limitar el peso de las productoras externas en la parrilla de la cadena pública, denuncia que se ha visto en la Audiencia Nacional este martes 19 de mayo.

Comisiones Obreras y CGT denunciaron a la cadena pública por vulnerar sus derechos sindicales al no convocarlos para la negociación ni para la firma de este importante acuerdo, que sí firmaron UGT, USO y el Sindicato Independiente.

En esa vista, el abogado del Estado que defendió a RTVE señaló que ese plan era sólo una «voluntad de intenciones», según han señalado los sindicatos denunciantes. Además, explicó que no hubo en realidad ninguna negociación con los sindicatos, sino un simple intercambio de mensajes por móvil.

OKDIARIO ya publicó que José Pablo López, presidente de RTVE, rebajó las pretensiones de ese plan de internalización de programas en una reunión interna días después de que la cadena pública anunciara en un comunicado el inicio de este plan de manera inmediata con la intención de que en julio estuviera ya internalizado el primer programa, sin citar ninguno.

Ese primer programa será Aquí la Tierra, como anunció en esa reunión López. Se trata del que menos trabajadores tiene y el que es más fácil de internalizar, pero también el menos polémico, el menos criticado internamente, y el único que no emite opiniones a favor del Gobierno cada día como hace el resto, según ha denunciado el Consejo de Informativos de TVE y han ratificado los trabajadores en una reciente consulta interna.

En esa misma reunión interna, López explicó que si el primer programa se internalizaba con éxito, se podría empezar «con alguno de la mañana» después del verano. Pero si el proceso fracasaba, se retiraría el proyecto.

Ahora, ante el juzgado que dirime la denuncia de Comisiones Obreras y la CGT por dejarles fuera de la firma de este, supuestamente, importante plan de internalización de programas, RTVE ha señalado al juez que se trata sólo de «una voluntad de intenciones», según denuncian estos dos sindicatos.

El anuncio del plan de internalizar programas ahora producidos externamente se hizo a unas horas de que el Consejo de Informativos llevase a cabo la encuesta interna para pulsar la opinión de la plantilla de la cadena pública sobre estos polémicos programas, a los que ha acusado de estar sesgados a favor del Gobierno y de golpear la independencia de TVE.

El resultado de la encuesta fue masivamente en contra de estos espacios y a favor de hacer algún tipo de protesta para cambiar la situación. Ahora, el Consejo de Informativos tiene que proponer qué acciones de protesta llevar a cabo.