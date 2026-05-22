Lola Índigo habla en ‘El Hormiguero’ sobre su parón musical: «Ha sido muy duro»

Lola Índigo ha acudido este jueves 21 de mayo a El Hormiguero, cerrando así la semana del programa de Antena 3. La cantante ha visitado el espacio, del que ya es una habitual, para hablar del evento GRX La Feria, que prepara en Granada (su ciudad natal) para el 30 de mayo, un festival que fusionará lo mejor de la feria tradicional con la música actual, reivindicando las raíces y la identidad andaluza en un formato nunca visto antes.

La artista, además, ha ido a presentar El Bachatón de la L, una canción que ha hecho con Lucho RK y que se estrena este jueves 21 de mayo. Sobre este nuevo tema, y sobre todo su nombre, Lola Índigo ha contestado:» Te podría contar algo místico, una milonga… La realidad es que nos llamamos así porque nos sacamos el carnet en Cuenca. Ya conocía a Lucho, pero allí se reafirmó la amistad. Fuimos unos cuantos colegas, algunos cantantes, y allí nos conocimos mejor. Me cayó increíble».

Lola Índigo nos presenta su nuevo single: El bachatón de la L #LolaÍndigoEH pic.twitter.com/M5hp2omeWo — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 21, 2026

Índigo ha hablado de su conexión con Federico García Lorca: «Grabé en su casa familiar y fue una sensación fuerte. Estar allí sabiendo que dormía, que comía, que tocaba el piano… Saber que eso estaba impregnado de su energía… Yo creo muchísimo en que la energía la dejamos aquí y se queda por ahí flotando».

Pablo Motos le ha recordado a su invitada que, el pasado septiembre, quiso hacer un descanso porque su «cuerpo dejó de sentir». Lola Índigo ha aclarado que: «Necesitaba recuperar la ilusión. Fue un año duro a nivel personal y profesional. Fue mucho estrés, aunque, al final, se consiguió y fue una victoria. Tuve una lesión, aunque nunca me quejé.Me lo guardé pensando que era una tontería porque nunca me había lesionado. Me sentía presionada para seguir haciendo cosas y quise decirlo públicamente para que vieran que no iba de farol. Además, yo siempre tiro y tiro y la gente se acostumbra»

«Tengo una relación muy honesta con los fans y quería que supieran que estaba agotada. Mentalmente estaba hecha polvo. Necesitaba terapia, leer, escucharme… Tenía compromisos profesionales y, como soy una tía cumplida, lo hice. Pero físicamente, tuve que parar. Me quitas bailar y me quitas la vida. Ha sido muy duro. Doy gracias a quien me ha ayudado a rehabilitarme, al pilates, al fisio… Todo me está ayudando mucho.», ha concluido Lola Índigo sobre su parón.