El lado más espiritual de Carola Baleztena en El Rocío: «Cruzar el Quema ha sido lo más impactante de mi vida»

El Rocío vuelve a reunir estos días a cientos de peregrinos y también a numerosos rostros conocidos que no han querido perderse una de las tradiciones más emocionantes y multitudinarias de Andalucía. Hasta allí se ha desplazado COOL para conocer cómo viven el camino algunas de las caras más populares de nuestro país; y una de las protagonistas ha sido Carola Baleztena. La actriz y comunicadora ha atendido a este medio en exclusiva durante una de las paradas de su hermandad en La Raya, a tan solo unas horas de llegar a la ermita de ‘El Rocío’, en Huelva.

Entre carretas, sevillanas y momentos de convivencia, Baleztena se ha mostrado especialmente emocionada al hablar de todo lo que supone para ella esta experiencia. «El año pasado vine por una promesa y este año lo estoy viviendo más desde el disfrute», explica. Una vivencia que, asegura, tiene un importante componente espiritual y emocional: «Esto es una experiencia religiosa de verdad».

Durante la conversación, Carola también ha recordado uno de los momentos más impactantes del camino: el cruce del Quema, cuyo origen se encuentra en las primeras peregrinaciones a la Aldea del Rocío. «Es lo más impresionante que he vivido», reconoce.

El podcast de Carola Baleztena

Más allá de El Rocío, Baleztena atraviesa además un momento especialmente dulce a nivel profesional con el lanzamiento de Mal dicho, pero bien pensado, el podcast que comparte junto a Johanna Von Müller-Klingspor y que apuesta por conversaciones espontáneas, naturales y alejadas de los discursos preparados. El formato, que se presentó oficialmente el pasado 19 de mayo en Madrid, nace con la intención de recuperar «las conversaciones reales», abordando temas cotidianos desde la honestidad, el humor y la cercanía. Una filosofía que encaja a la perfección con la naturalidad que Carola transmite también durante el camino rociero.

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Entre emoción, tradición y nuevos proyectos profesionales, la actriz disfruta así de un Rocío muy especial marcado por la fe, la convivencia y las experiencias que, como ella misma reconoce, «se quedan para siempre».