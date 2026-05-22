Hace 50 años la URSS quiso acabar con el dominio de China pero acabó despertando al monstruo energético, ahora la presa de Rogun va a generar 3,6 GW de electricidad

La presa de Rogun se prepara para generar 3,6 GW de electricidad y abastecer a 10 millones de personas. Medio siglo después del inicio de la construcción, en los últimos años se han acelerado los trabajos para que Tayikistán cuente con uno de los mayores centros de abastecimiento de energía limpia del mundo. Su muro superará los 355 metros y será la presa más alta del mundo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la presa de Rogun y el avance en energía limpia que supondrá para Asia.

La presa de Rogun es una de las más famosas del mundo porque hay que aplicarle un componente histórico. Esta joya de la ingeniería comenzó a construirse en el año 1976 en plena era soviética, en lo que parecía ser un golpe sobre la mesa de la URSS en lo que a megaconstrucciones se refiere. En 1993, la construcción se paró con la caída de la Unión Soviética y lo que iba a ser la presa más grande del mundo fue un cañón desértico hasta que el gobierno de Tayikistán reinició el proyecto en el pasado 2016.

La primera unidad de la central eléctrica se puso en marcha en 2018, la segunda en el año 2019 y a día de hoy se trabaja a destajo para llevar a cabo la construcción completa que permita a la presa de Rogun repartir 3,6 GW de electricidad y abastecer a más de 10.000 millones de personas. Está previsto que las obras finalicen en el año 2029 gracias a una inversión contabilizada de entre 2.000 y 5.000 millones de dólares.

La presa de Rogun, la más alta del mundo

La presa de Rogun será en 2029 la más alta del mundo con una altura de 355 metros si se cumplen las mejores previsiones de Webuild SpA, que es el grupo industrial italiano encargado de hacer una megaconstrucción que está dentro de las centrales hidroeléctricas planificadas del proyecto Vakhsh Cascade. La presa de Rogun está ubicada en el río Vakhsh, que recorre el sur de Tayikistán, y está situada a 110 kilómetros de Dushanbe, la capital del país.

La presa de Rogun repartirá electricidad a un país como Tayikistán que sufre problemas de consumo durante los fríos inviernos que afectan al país y por ello ha sido uno de los objetivos del Gobierno reiniciar las obras de esta presa para que sea una de las más importantes de Asia. Para ello, Webuild anunció que instalará seis turbinas de 6 MW para producir 3.600 MW, mientras que el Banco Mundial, en un informe que realizó sobre el proyecto, proyectó la capacidad en 3.780 MW.

En la misiva del Banco Mundial, también informó que el 70% de la electricidad generada por la presa de Rogun iría destinada a países como Kazajistán y Uzbekistán. Esta organización destinó 350 millones en la primera fase de la nueva obra y ha elevado el coste de toda la construcción a más de 6.000 millones de dólares. Todo ello para que Tayikistán cuente con la presa más alta del mundo, capaz de abastecer de energía limpia a la antigua Unión Soviética casi medio siglo después del inicio de la construcción.