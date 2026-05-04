La Comunidad de Madrid se convierte en la primera región peninsular en investigar la geotermia de alta entalpía para generar electricidad a partir del calor del subsuelo.

Con la firma de los primeros permisos del proyecto Cibeles, el Gobierno regional abre una nueva etapa en la transición energética: aprovechar temperaturas superiores a 150 °C a gran profundidad para producir energía renovable las 24 horas del día, los 365 días del año.

Qué es la geotermia de alta entalpía

La geotermia de alta entalpía se diferencia de la geotermia convencional por las temperaturas que extrae del interior de la Tierra. Mientras la geotermia de baja temperatura se usa principalmente para climatización de edificios, la variante de alta entalpía —también llamada de alta temperatura— aprovecha fluidos subterráneos a más de 150 °C para mover turbinas y producir electricidad.

La fuente es renovable e inagotable: no depende del sol ni del viento, no emite CO₂ y funciona de forma continua. Eso la convierte en una alternativa estratégica para estabilizar la red eléctrica frente a la intermitencia de otras energías limpias.

El proyecto Cibeles

El proyecto Cibeles abarca los términos municipales de Madrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Colmenar Viejo, Tres Cantos y San Agustín del Guadalix. El Ejecutivo autonómico ya ha firmado dos de los cinco permisos previstos, concedidos a la empresa Technology Metals Europe, filial española de la compañía australiana Energy Transition Minerals.

Con estas autorizaciones se evaluará la viabilidad técnica y económica de los yacimientos profundos del subsuelo madrileño. Si los sondeos confirman el potencial del recurso, la región podrá cubrir parte de sus necesidades energéticas con una fuente limpia, constante y propia.

Sin volcanes, pero con calor

Hasta ahora, la exploración de geotermia de alta entalpía en España se había limitado a las Islas Canarias, donde el vulcanismo activo explica las altas temperaturas del subsuelo. Madrid no tiene volcanes, pero sí una cuenca sedimentaria profunda donde el calor se acumula gracias al espesor de los sedimentos y a la presencia de elementos radiogénicos en el basamento granítico.

Este contexto geológico distinto convierte el proyecto en un experimento pionero a escala nacional: demostrar que la geotermia de alta entalpía también puede funcionar en cuencas continentales sin actividad volcánica, abriendo la puerta a otras regiones peninsulares.

Seguridad y medio ambiente

Los permisos se han tramitado conforme a la legislación minera vigente, con pleno cumplimiento de los requisitos de seguridad, protección del medioambiente y ordenación del territorio. Cada fase de los trabajos de investigación estará sujeta a los controles y autorizaciones preceptivos.

La Comunidad de Madrid subraya que la tramitación garantiza la compatibilidad de la actividad con los valores naturales y urbanísticos del entorno. Los municipios afectados —todos en el corredor norte de la región— cuentan con suelos industriales y periurbanos que facilitan la compatibilidad de los sondeos con los usos existentes.

Referente peninsular

Con esta iniciativa, el Gobierno regional refuerza su apuesta por la industria, la innovación y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales. Si la investigación confirma la viabilidad del recurso, Madrid podría abrir un camino replicable para otras cuencas sedimentarias españolas y convertirse en referente europeo de la geotermia continental.