Los expertos instan a poner esta planta en tu casa para acabar con las avispas en verano: es el mejor control de plagas y 100% natural

Cuando empieza a apretar el calor, las avispas no tardan en aparecer. Basta con dejar la comida unos minutos en la mesa o abrir una bebida en la terraza para que empiecen a rondar. Es algo que se repite cada verano, casi sin excepción, y que en muchos casos termina generando bastante incomodidad, sobre todo en casas con jardín o en zonas donde hay más vegetación.

Lo que no es tan habitual es que una investigación reciente haya puesto el foco en algo tan simple como una planta. No para ahuyentarlas, como podría pensarse en un primer momento, sino justo al contrario: porque parece que las atrae. Y ahí está la clave, en entender por qué ocurre eso y cómo se puede aprovechar. El estudio se ha llevado a cabo en Córdoba, donde un equipo científico ha detectado un comportamiento bastante claro en el avispón oriental, una especie que en los últimos años ha ido ganando presencia en entornos urbanos. Las reinas, en lugar de moverse sin rumbo, se concentran en puntos muy concretos, sobre todo en torno a ciertos árboles ornamentales que están presentes en calles, parques y también en jardines particulares.

Los expertos instan a poner ésta planta para acabar con las avispas éste verano

Durante las observaciones, los investigadores del Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAS-CSIC), a través de su Departamento de Protección de Cultivos, vieron escenas que se repetían una y otra vez con insectos que se quedaban suspendidos en el aire durante unos segundos y que después se posaban sobre las hojas, permaneciendo allí un buen rato. No era algo puntual ni aislado, sino un patrón constante a lo largo del día, especialmente en las horas centrales.

Ese detalle, que podría pasar desapercibido para cualquiera que pase por delante, es precisamente lo que ha permitido avanzar en el control de esta especie. De este modo, se identificó que la tuya oriental, un árbol que no llama especialmente la atención, parece que estaría actuando como un punto de encuentro para estas reinas. Los investigadores creen que podrían alimentarse de ciertas secreciones que se encuentran en sus hojas, lo que explicaría ese comportamiento repetitivo que han observado.

Por qué puede ayudarte tenerla cerca

Aquí es donde viene lo interesante ya que lejos de ser un problema, esta atracción puede jugar a favor. Según explican los expertos, identificar estos puntos permite localizar a las reinas en una fase muy temprana, cuando todavía no han creado nidos ni han dado lugar a nuevas colonias, que es cuando realmente empieza el problema.

Y eso cambia completamente el escenario, porque no es lo mismo enfrentarse a unas pocas reinas que a una colonia ya formada con cientos de individuos. Es decir, que si se detectan a tiempo, es posible actuar de forma mucho más directa y sencilla. De hecho, en las primeras intervenciones que se han llevado a cabo, se consiguió eliminar un número importante de reinas en muy pocas horas, simplemente aprovechando ese comportamiento repetitivo que las concentra en un mismo punto.

Es decir, la planta no elimina por sí sola a las avispas, pero sí facilita que se agrupen en un lugar concreto, lo que permite intervenir antes de que el problema vaya a más. Y eso, en términos de control de plagas, es una ventaja importante.

Un método más natural y menos agresivo

Otro de los aspectos que más están destacando los investigadores es que este enfoque evita recurrir a soluciones más agresivas. En lugar de utilizar insecticidas de forma generalizada, lo que se propone es observar, localizar y actuar sólo donde es necesario.

Esto no solo reduce el impacto ambiental, sino que también evita afectar a otras especies que no tienen nada que ver con el problema. Porque al final, no todo insecto que aparece en el jardín es perjudicial, y muchas veces el uso indiscriminado de productos químicos genera más problemas de los que soluciona. Además, este tipo de estrategia encaja mejor en ciudades, donde cada vez hay más sensibilidad hacia el uso de pesticidas, especialmente en zonas públicas o cerca de viviendas.

Qué recomiendan los expertos de cara al verano

A partir de estos resultados, los especialistas están insistiendo en algo bastante simple: prestar atención a lo que ocurre alrededor. Sobre todo en jardines, parques o zonas con setos y árboles ornamentales, donde este tipo de comportamiento puede pasar desapercibido. Si se observa que varias avispas repiten el mismo recorrido, se mantienen en el aire durante unos segundos o se posan en el mismo punto de forma insistente, puede ser una señal de que hay actividad de reinas en esa zona.

En esos casos, lo más recomendable no es actuar por cuenta propia, sino avisar a los servicios municipales o a profesionales especializados. Intervenir en esa fase inicial puede evitar que se formen nidos y que, semanas después, la presencia de avispas sea mucho más difícil de controlar.