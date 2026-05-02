El bienestar animal se ha convertido en una de las principales preocupaciones para los consumidores con inquietudes ecologistas, que quieren saber cómo viven los animales destinados a la producción de alimentos y si las granjas les garantizan un trato digno. Esta inquietud creciente ha impulsado el interés por los productos veganos.

Este tipo de alternativas están ganando una notable presencia tanto en los supermercados como en los restaurantes. Para algunas personas se trata de una cuestión de salud o de sensibilidad medioambiental, mientras que para otras, la motivación principal es ética: se trata de evitar que la producción de alimentos promueva la cría en cautividad y el sacrificio de otros seres vivos.

Pero, ¿hasta qué punto optar por este tipo de productos influye realmente en el bienestar animal? Para responder a esta pregunta conviene empezar por aclarar qué significa exactamente que un alimento esté certificado como apto para una dieta vegana y qué garantías ofrece esa etiqueta al consumidor.

Sin ingredientes animales

Un alimento vegano es aquel que no contiene ingredientes de origen animal ni tampoco derivados. Esto incluye productos como la carne o el pescado, pero también quedan excluidos otros obtenidos de animales vivos, como los huevos, la leche o la miel.

En este punto se encuentra la principal diferencia con las dietas vegetarianas, que sí permiten el consumo de productos derivados del empleo de animales vivos.

En la práctica, la alimentación vegana se basa en alternativas de origen vegetal como legumbres, cereales, frutas, verduras, frutos secos o semillas. El concepto de producto vegano también se aplica fuera de la alimentación. En sectores como la cosmética o el textil, indica que el producto no contiene ingredientes de origen animal ni ha sido testado en animales.

V-Label

Para facilitar la identificación de este tipo de alternativas, existen sellos como el V-Label, una certificación internacional utilizada para etiquetar productos tanto vegetarianos como veganos, presente en más de 70.000 productos de más de 4.800 empresas.

En España, la gestión de este distintivo corre a cargo de la Unión Vegetariana Española (UVE), organización sin ánimo de lucro que se encarga de evaluar los productos y autorizar el uso del sello en el mercado nacional.

Si bien es cierto que V-Label es el sello más extendido para los alimentos veganos comercializados en España, también pueden encontrarse otras certificaciones veganas como Eve Vegan, utilizada en alimentos, cosmética o textiles; Certified Vegan, el distintivo internacional gestionado por la organización estadounidense Vegan Action; o The Vegan Trademark, el sello de The Vegan Society, que es el distintivo vegano más antiguo y fue creado en 1990.

Industria agroalimentaria

Desde la perspectiva de los movimientos que denuncian el maltrato y la crueldad animal, la utilidad de estos sellos se entiende mejor si se tiene en cuenta la relación entre lo que comemos y el número de animales utilizados por la industria agroalimentaria.

En este sentido, una investigación de la ONG estadounidense Animal Charity Evaluators (ACE), afirma que el consumo de productos veganos contribuye a reducir la cantidad de animales criados y sacrificados para la producción de alimentos.

Peces

«El número total de vertebrados sacrificados para el consumo humano en el mundo en 2018 fue aproximadamente de 772.000 millones, la mayoría de los cuales eran peces (alrededor del 88%)», sostiene la ACE.

«Según esta estimación, y asumiendo que el 3% de la población mundial sigue una dieta basada en plantas, nuestros cálculos sugieren que, a nivel mundial, una persona salvaría en promedio alrededor de 105 vertebrados por año al adoptar una dieta basada en plantas», calcula la misma entidad.

FAO

El estudio, que se apoya en datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), detalla que de los 105 animales salvados por persona, 79 son peces capturados en la naturaleza, 14 son peces de acuicultura y 12 son vertebrados terrestres de granja (11,5 aves y 0,5 mamíferos).

Sin embargo, la ACE reconoce que su investigación no incluye estimaciones de camarones, cangrejos, pulpos, grillos ni otros invertebrados acuáticos y terrestres que son pescados o cazados para consumo humano.

También quedan excluidos los animales que se matan por razones distintas al consumo humano directo, como los destinados a alimentar a otros animales de granja; los animales acuáticos que mueren debido a capturas accidentales; los animales silvestres que son sacrificados por su percepción de amenaza para la ganadería; los animales silvestres que mueren durante los procesos agrícolas y los animales que perecen a consecuencia de la deforestación o la contaminación causada por los sistemas de cría de animales.

Aplicaciones útiles

Si tras toda esta información, estás pensando en dejar de alimentarte total o parcialmente de animales, aquí te dejamos una lista de aplicaciones que facilitan desde la compra en el supermercado hasta la búsqueda de restaurantes, pasando por el control de la calidad y variedad nutricional de tu dieta. Algunas de las más populares son: