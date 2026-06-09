Jane Goodall, primatóloga: «Sólo si entendemos y amamos a los animales podremos protegerlos. Sólo si los protegemos, podremos proteger el medio ambiente»

Pocas figuras han cambiado tanto nuestra forma de entender la naturaleza como Jane Goodall. La primatóloga británica dedicó más de seis décadas al estudio de los chimpancés y demostró que la diferencia entre los seres humanos y otros animales es mucho menor de lo que se creía. «Sólo si entendemos y amamos a los animales podremos protegerlos. Sólo si los protegemos, podremos proteger el medio ambiente». Esta reflexión resume a la perfección su filosofía, que une ciencia, conservación y compromiso social.

La mujer que cambió la primatología

Jane Goodall inició en 1960 una investigación pionera sobre los chimpancés en el Parque Nacional de Gombe, en Tanzania. Sus observaciones transformaron el conocimiento científico al demostrar que estos primates fabricaban y utilizaban herramientas para utilizarlas en el día a día, una capacidad que hasta entonces se consideraba exclusivamente humana. También documentó comportamientos complejos, relaciones sociales, emociones e incluso fases de duelo entre los animales.

Aquellos descubrimientos obligaron a replantear la relación entre los seres humanos y el resto de especies. Goodall ha defendido durante toda su carrera que los animales poseen personalidades diferentes y capacidades emocionales mucho más profundas de lo que tradicionalmente había asumido la ciencia.

Un legado que sigue vivo

En 1977, la primatóloga fundó el Jane Goodall Institute, una organización dedicada a la protección de los grandes simios, la educación ambiental y el desarrollo sostenible. A través de diferentes programas educativos como Roots & Shoots, su mensaje ha llegado a millones de jóvenes.

La influencia de Jane Goodall sigue vigente incluso después de su muerte el 1 de octubre de 2025. Su trabajo continúa impulsando multitud de proyectos científicos, tecnológicos y de conservación por todo el mundo, que están destinados a proteger la biodiversidad y comprender mejor el comportamiento animal.

La gran aportación de Jane Goodall no fue únicamente científica. Su legado consiste en recordar que los humanos formamos parte de la naturaleza y dependemos de ella. En un momento marcado por el cambio climático y la extinción de muchas especies, su mensaje tiene una gran relevancia.