El mapa oficial: ¿dónde estarán las nubes que te impedirán ver el eclipse total en España?

El eclipse solar total de este miércoles 12 de agosto —el primero visible en la España peninsular en más de un siglo— tiene una última incógnita que no depende de la astronomía, sino del cielo. La gran pregunta es si las nubes dejarán verlo.

La respuesta de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) es, en líneas generales, tranquilizadora. Su predicción especial anticipa una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados.

Esa predicción se elaboró el 10 de agosto y se actualiza a diario hasta el mismo día del eclipse, por lo que conviene revisarla en las últimas horas antes del fenómeno, previsto para el final de la tarde.

Nubes en el Cantábrico

En torno a la hora del eclipse, la AEMET prevé cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja en regiones del área cantábrica y del norte de Galicia, sobre todo en el litoral, las zonas con mayor probabilidad de complicaciones.

Con más incertidumbre, esa nubosidad baja también podría aparecer en los litorales de Galicia y de Alborán, donde el pronóstico es menos claro y habrá que estar pendiente de las actualizaciones.

Durante la tarde, además, se desarrollarán intervalos de nubosidad de evolución en el tercio oriental peninsular, en las montañas del norte y en zonas de Andalucía oriental, donde también penetrará nubosidad alta procedente de África.

Riesgo de tormentas

Esa inestabilidad vespertina podría traer alguna tormenta o chubasco, sobre todo en los Pirineos orientales, la Ibérica de Teruel, el este de Castilla-La Mancha y los Sistemas Béticos orientales.

🌘 ACTUALIZACIÓN PREDICCIÓN ESPECIAL | Eclipse solar del 12 de agosto. ➡️ Calor intenso y peligro de incendios muy alto o extremo. ¡Precaución! ➡️ Algunas nubes en zonas del norte y este peninsular y en el norte de Canarias. Info completa👉https://t.co/Tr0X82td2I pic.twitter.com/riRgeKEX89 — AEMET (@AEMET_Esp) August 10, 2026

En el resto del país, la agencia da por hecho el predominio de cielos despejados, lo que dibuja un panorama muy favorable para la inmensa mayoría de los observadores.

Para consultar el detalle territorio a territorio, la AEMET remite al visor de pronóstico de nubosidad del Instituto Geográfico Nacional (IGN), disponible en visualizadores.ign.es/eclipses/2026.

El visor del IGN

Ese visualizador representa la nubosidad baja, media y alta prevista, junto con la probabilidad de cielos despejados, para las 20:00 hora peninsular, aproximadamente media hora antes del máximo del eclipse.

La clave para leerlo bien está en el color: los tonos rojos señalan una probabilidad muy alta de cielos poco nubosos o despejados, es decir, de que no haya nubes que estorben en ese punto.

Un matiz importante que subraya la propia agencia: las nubes altas, en la mayoría de los casos, permiten la observación del eclipse, de modo que no todo el cielo con nubes supone un problema.

Una hora con el sol bajo

Hay otro factor que juega a favor del observador. A la hora del eclipse el sol estará muy bajo sobre el horizonte, con una elevación reducida respecto al suelo.

Por eso, la nubosidad que pudiera interferir en la visualización se situará al oeste y ligeramente al norte de la zona de observación, incluso a bastantes kilómetros de distancia del punto elegido.

En la práctica, esto significa que unas nubes visibles sobre nuestra cabeza no tienen por qué impedir ver el eclipse, y que a veces lo determinante es lo que ocurre en el horizonte lejano.

Calor y calima

El tiempo del día 12 vendrá marcado, además, por temperaturas altas en la Península: se superarán con facilidad los 35 grados en la mayoría de interiores e incluso los 40 grados en los valles del Guadalquivir y del Ebro.

A la hora del eclipse, no obstante, se estima que los termómetros habrán bajado entre 2 y 5 grados respecto a los valores máximos de la jornada, un pequeño alivio para quienes salgan a observarlo.

La visibilidad podría verse reducida por calima ligera en el mar de Alborán, el extremo sur de Andalucía, Lanzarote y Fuerteventura, mientras que en Canarias se esperan intervalos de nubes bajas en la vertiente norte de las islas de mayor relieve y cielos despejados en el resto.

Zonas con peligro de incendios

La AEMET también destaca en sus redes sociales y en su página web que el 12 de agosto se prevé que el Índice de Peligro de Incendios Forestales (IPIF) alcance los niveles Muy Alto o Extremo en gran parte de la península y las Baleares. Constituirán excepciones algunas zonas del norte de Galicia, área cantábrica, Pirineo oriental, medio Ebro, Andalucía oriental y del sudeste peninsular, donde predominarán niveles inferiores, principalmente Moderado o Alto.

En Canarias se prevé, en general, un nivel Moderado, con áreas de peligro Alto o Muy Alto. Durante los días previos al eclipse, el IPIF presentará una tendencia ascendente en el norte de la península, con un aumento de la extensión de las zonas afectadas por los niveles de mayor peligro.

Concretamente, el 11 de agosto, numerosas zonas del tercio nordeste peninsular, así como del interior de Galicia y área cantábrica, pasarán de un nivel de peligro Moderado o Alto a un nivel Muy alto o Extremo por el aumento de temperaturas y descenso de la humedad, manteniéndose en estos niveles de cara al día 12.

En los archipiélagos no se prevén grandes cambios, en general con un nivel Muy Alto en Baleares y Moderado en Canarias durante el periodo del 10 al 12 de agosto.