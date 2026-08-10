España será el mejor país del mundo para contemplar el eclipse total de Sol que tendrá lugar el próximo miércoles 12 de agosto a última hora de la tarde. No vivíamos algo así desde hace más de un siglo. El último eclipse total visible en nuestro país se produjo el 17 de abril de 1912, apenas dos días después del mítico hundimiento del Titanic.

Un eclipse de Sol se produce cuando la Luna se interpone exactamente entre la Tierra y el astro rey y su sombra más oscura alcanza la superficie terrestre. Sólo quienes se encuentran dentro de esa estrecha franja experimentan la totalidad. Durante esos segundos o escasos minutos, el disco solar desaparece por completo, la luz se vuelve crepuscular y se hace visible la corona solar.

La franja de totalidad suele tener apenas unos cientos de kilómetros de anchura y avanza a gran velocidad sobre la superficie terrestre. Esa estrechez y ese movimiento constante son los que hacen que no sea nada fácil presenciar un eclipse total: hay que estar exactamente en el lugar adecuado y en el momento preciso.

114 años

En estos 114 años hemos asistido a eclipses parciales y a un eclipse anular en 2005, pero no a un eclipse total como el anunciado, que atravesará la península de oeste a este y que podrá verse en alrededor del 40% del territorio peninsular. Estamos, por tanto, ante una oportunidad verdaderamente excepcional que no deberíamos dejar escapar.

Así lo entienden, al menos, las personas aficionadas al astroturismo o turismo de las estrellas, que han empezado ya a planificar viajes, alojamientos y actividades alrededor del acontecimiento. Según datos de Airbnb, las búsquedas de alojamiento en municipios situados a lo largo del recorrido del eclipse han aumentado en un 830%.

10 millones

El Gobierno central calcula que habrá unos 10 millones de desplazamientos a los puntos de mayor visibilidad de todo el país. El Ejecutivo ha puesto en marcha una comisión que agrupa a 13 ministerios para afrontar la organización tanto de este eclipse como de los otros dos que componen el trío ibérico —completado por el eclipse total del 2 de agosto de 2027 y el anular del 26 de enero de 2028—.

La estructura interministerial creada para coordinar el operativo, que implica a áreas como Transportes, Interior, Sanidad, Industria y Turismo o Ciencia, es comparable a la desplegada para preparar el Mundial de fútbol del año 2030.

La analogía no es casual: en ambos casos se trata de gestionar un evento de impacto internacional con millones de desplazamientos, alta concentración de personas en determinados territorios y una exigente coordinación en materia de movilidad, seguridad y servicios públicos.

Norte peninsular

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), «en España el eclipse se verá como total en casi toda la mitad norte peninsular, mientras que en la mitad sur se podrá ver como parcial. El primer lugar donde será visible será Galicia. En A Coruña el eclipse comenzará a las 19:31, tendrá su máximo a las 20:28 y finalizará a las 21:22, unos minutos antes de la puesta de sol, siendo la duración de la totalidad de 76 segundos».

«En Burgos el eclipse comenzará a las 19:33, tendrá su máximo a las 20:29 y la puesta de sol se producirá a las 21:20, unos minutos antes de que finalice el eclipse, siendo la duración de la totalidad de 104 segundos», añade el IGN.

Finalmente, el último lugar donde podrá verse el acontecimiento astronómico será Baleares. En Palma el eclipse comenzará a las 19:38 y tendrá su máximo a las 20:32, unos minutos antes de la puesta de sol, indica el organismo público. En este enlace se puede ver la evolución del eclipse desde cada capital de provincia española.

Máxima precaución

Observar un eclipse solar requiere la máxima precaución, sobre todo porque mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede provocar lesiones irreversibles en la retina. Las autoridades sanitarias y las asociaciones oftalmológicas recomiendan utilizar gafas homologadas.

Nunca se deben realizar este tipo de actividades utilizando gafas de sol convencionales, cristales ahumados ni métodos caseros. En caso de emplear telescopios o prismáticos, los filtros deben colocarse en el objetivo frontal y estar igualmente certificados para uso solar.

Efecto pinhole

También existen métodos indirectos de proyección, como el que aprovecha el llamado efecto pinhole o estenopeico, un principio óptico muy sencillo.

Consiste en practicar un pequeño orificio en una cartulina —o en un soporte similar, como papel de aluminio fijado sobre una tarjeta— y dejar que la luz del Sol lo atraviese para proyectar su imagen sobre una superficie blanca situada a cierta distancia.

Con el Sol siempre a la espalda, no se observa el astro directamente, sino la imagen proyectada, donde puede verse cómo la Luna va cubriendo progresivamente el disco solar. Al evitar por completo la mirada directa a nuestra estrella, se trata de un método totalmente seguro para seguir el eclipse durante sus fases parciales.