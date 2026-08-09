La Real Sociedad Canina avisa: no pongas las gafas de eclipse a tu perro ni le obligues a mirar el sol

El próximo 12 de agosto España vivirá el primer eclipse solar total visible desde la península ibérica desde 1912. Miles de personas ya preparan gafas certificadas y planes de observación. Pero el fenómeno también genera dudas en los hogares con perro: ¿cómo reaccionará el animal ante la repentina oscuridad y la expectación que rodea al eclipse?

La Real Sociedad Canina de España (RSCE) ha salido al paso de esa duda. La organización recomienda no colocar gafas para eclipses a los perros ni obligarlos a mirar directamente al sol.

Gafas sólo para personas

La Comisión Científica de la RSCE recuerda que los perros no suelen mirar al sol por iniciativa propia. El riesgo surge cuando se les sujeta la cabeza para una foto o se les colocan gafas no diseñadas para ellos.

Las gafas homologadas para ver el eclipse solar en Madrid y el resto de España están pensadas para personas. En un perro pueden causar incomodidad, y el animal puede morderlas o tragar alguna pieza.

La RSCE señala que la mayoría de los perros reaccionará más a las concentraciones de gente, el ruido o los cambios de rutina que al propio eclipse. La oscuridad repentina puede desconcertar a los animales más ansiosos.

Más ruido y gente que oscuridad

El eclipse del 12 de agosto no es un fenómeno aislado. Inaugura el llamado Trío Ibérico: tres eclipses consecutivos en 2026, 2027 y 2028 que convierten a España en un escenario astronómico excepcional.

La franja de totalidad cruzará el norte y noreste peninsular, además de Baleares, al atardecer. Decenas de municipios organizan puntos de observación con reparto de gafas certificadas y actividades de divulgación.

Esa previsible afluencia de público, con ruido, tráfico y cambios en las rutinas habituales, es precisamente el escenario que más puede alterar a un perro, más que el propio eclipse en el cielo.

Un fenómeno que no se veía desde 1912

Ante ese contexto, la RSCE propone una serie de pautas para disfrutar del eclipse sin generar estrés en el animal. La organización recuerda que atribuir a los perros reacciones humanas puede resultar contraproducente.

«El eclipse no representa en sí mismo una amenaza para los perros. El verdadero riesgo procede de determinadas conductas humanas y del entorno multitudinario que puede generarse», explica José Miguel Doval, presidente de la RSCE.

«No debemos obligarlos a participar en la experiencia como si la vivieran igual que nosotros ni atribuirles necesidades que no tienen. Mantener sus rutinas y respetar su comportamiento natural es la mejor forma de protegerlos», añade.

Consejos para disfrutar del eclipse con tu perro

La RSCE resume sus recomendaciones para que la observación del eclipse no suponga una experiencia negativa para el animal: