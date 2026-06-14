Montserrat Villar, astrofísica del CSIC e investigadora del Centro de Astrobiología, lleva años estudiando algunos de los fenómenos más extremos del universo: los agujeros negros supermasivos y su influencia en las galaxias. Pero el próximo 12 de agosto, como millones de españoles, levantará la vista al cielo para ver algo que nunca antes ha podido presenciar: un eclipse solar total.

El eclipse del 12 de agosto será el primero visible desde la península ibérica desde 1912. Y España tiene un papel protagonista excepcional: según Montserrat Villar, nuestro país será «prácticamente el único lugar del mundo donde se va a poder ver bien con un acceso razonable». Groenlandia e Islandia también están en la franja de totalidad, pero llegar hasta allí no es lo mismo que coger el coche y subir a Burgos, a Soria o a Zamora, nos indica en la conversación que hemos mantenido con ella..

Trío de eclipses

No es un fenómeno aislado. Estamos ante el primero de los tres eclipses del llamado Trío Ibérico: 2026, 2027 y 2028. Una concatenación sin precedentes que convierte a la península en uno de los grandes escenarios astronómicos de esta década.

Hablamos con Montserrat Villar sobre lo que los eclipses siguen enseñando a la ciencia, los bulos que circulan en redes, cómo observarlos sin riesgos y cuál es el mejor lugar para no perderse ni un segundo de totalidad.

OKGREEN: El 12 de agosto va a acontecer el primer eclipse solar total visible desde la península ibérica desde 1912. ¿Qué significa para ti como astrofísica que un fenómeno de esta magnitud vuelva a ocurrir en casa?

MONTSERRAT VILLAR: Para mí va a ser muy especial porque será la primera vez que tengo oportunidad de disfrutar de un eclipse total de Sol. Cuando lo he intentado en el pasado, no he podido verlo. He visto varios parciales, pero lo realmente espectacular y llamativo son los totales. Tener la oportunidad de verlo aquí tan cerca va a ser extraordinario.

Además, en España, la parte que atraviesa la banda de totalidad, va a ser prácticamente el único lugar del mundo donde se va a poder ver bien con un acceso razonable. Hay sitios en Groenlandia o en Islandia, pero con un acceso relativamente fácil va a ser sólo en España. Va a ser una oportunidad estupenda.

P.: Empezamos un ciclo inédito que se llama el Trío Ibérico entre 2026 y 2028. Tres eclipses sobre España en tres años. ¿Qué revela un eclipse que los astrónomos no pueden estudiar en condiciones normales? ¿Seguimos aprendiendo cosas con cada uno de ellos?

R.: En la actualidad contamos con maneras de provocar, digamos, simular eclipses artificiales. Entonces sí que es cierto que hoy por hoy sí se puede estudiar el Sol con gran detalle con la tecnología que tenemos. Dicho de manera muy simple, si ponemos en nuestros telescopios un disco opaco, podemos provocar un eclipse artificial.

Sí que es cierto que hoy por hoy esos estudios sí que se pueden hacer con la tecnología adecuada sin necesidad de esperar un eclipse de Sol. Sí que hay aún algunos estudios de interés y uno de ellos, por ejemplo, es estudiar cómo se comportan las capas más altas de la atmósfera.

Desde el Sol llegan rayos ultravioletas que, afortunadamente, quedan filtrados en la parte más alta de la atmósfera. No llegan al suelo, nos protege. Es muy interesante estudiar cómo, en el momento de un eclipse, se produce un cambio tan drástico como que, de repente, deje de llegar luz a una parte de la atmósfera.

Saber cómo se comporta la atmósfera y qué cambios hay en la temperatura y en la presión. Esto no se puede hacer con un eclipse simulado. Sólo se puede hacer durante un eclipse natural y, de hecho, estos estudios se hacen con globos y con satélites en torno a la Tierra que estudian esos cambios repentinos de la atmósfera. Eso nos ayuda también a entender el comportamiento de nuestra propia atmósfera.

P.: Eres asesora científica del libro Eclipses: Cuando la luz desaparece, que ha publicado el CSIC. ¿Por qué es importante que la ciencia llegue también en formato ilustrado y divulgativo?

R.: La autora ha sido Noemi Fabra, una ilustradora. El libro tiene ilustraciones preciosas dedicadas a los eclipses y, claro, es muy oportuno, porque viene este trío de eclipses. Me parece muy importante poder hacer llegar la ciencia, el conocimiento científico de una manera divulgativa sencilla. Este libro está destinado a un público infantil en una época en la que hay tantísimo exceso de información, en la que es tan difícil muchas veces saber qué fuentes son fiables y cuáles no.

Que una institución así publique libros con un rigor científico y un nivel divulgativo adecuado me parece magnífico. Además, la ciencia nos ayuda a entender la naturaleza, el cosmos, nuestros propios cuerpos y hacerlo de una manera sencilla y divulgativa para todas las edades. Me parece imprescindible y una oportunidad magnífica.

P.: ¿Qué tiene un eclipse que sigue provocando ese impacto emocional tan profundo en el ser humano?

R.: Hoy en día los conocemos de una manera muy precisa y también desde hace muchos siglos. Cómo se producen los eclipses nos sigue fascinando. Eso es totalmente cierto. A mí misma me fascina, y no sé por qué es, pero quizá por lo extraordinario, por pensar en ese alineamiento cósmico de la Luna, el Sol y la Tierra.

No sé qué tiene, pero desde luego es algo muy especial ver que el Sol está brillando con todo ese esplendor y, de repente, aparece esta silueta negra como el azabache que empieza a recorrerlo y tapar el disco solar. Tiene incluso una belleza estética. Probablemente alguien experto en sociología o psicología lo entiende mejor, pero es cierto que nos siguen fascinando.

P.: Desde Babilonia hasta hoy, los humanos han predicho los eclipses con exactitud creciente y aun así siguen circulando bulos o miedos irracionales en torno a ellos…

R.: Efectivamente. Sobre todo en este tiempo de las redes sociales que cualquier cosa se propaga de una forma muy fácil. Sí que es cierto que en el tema de los eclipses yo no he encontrado una creencia o bulos tan extendidos como pueden ser otras cosas. Mucha gente me ha cuestionado el tema de si el ser humano ha llegado a la Luna, por ejemplo. Sí que me lo he encontrado de manera frecuente con los eclipses solares. Lo cierto es que esos bulos existen.

P.: ¿Por ejemplo?

R.: Por ejemplo, que es peligroso porque puede adelantar el parto de una mujer o que durante el eclipse no debemos cocinar porque se envenena la comida o que nos van a freír los rayos X del Sol. En fin, son ideas equivocadas que no tienen ningún fundamento científico y directamente son falsas.

P.: ¿Qué precauciones debemos tomar a la hora de observar un eclipse?

R.: La precaución más importante es utilizar gafas homologadas de eclipse. No valen las gafas de sol, ni una radiografía ni un cristal quemado. Tienen que ser gafas homologadas para observar el eclipse porque es muy peligroso en cualquier circunstancia observar el Sol directamente. Necesitamos las gafas especiales para protegernos y ver en todo momento el eclipse.

Y, desde luego, no mirar al Sol con prismáticos o a través del ocular de un telescopio, aunque tengamos esas gafas de eclipse. Ese sistema de aumentos, esa óptica, concentra muchísima luz y nos puede perjudicar.

P.: En cuanto al lugar, la ubicación, ¿cuál sería el mejor sitio para observar un eclipse y las mejores recomendaciones que puedas dar?

R.: Este eclipse no va a tener unas condiciones óptimas para verlo porque se va a producir hacia el final de la tarde, poco antes de la puesta de sol. Sobre las 20.30 horas se produce la totalidad, aunque el eclipse empiece a las 19.30 h.

La totalidad va a durar unos dos minutos aproximadamente, por lo que sí que es importante elegir bien el sitio con esta característica. Va a ser un poco por encima del horizonte y esto significa que necesitamos elegir un lugar donde ese horizonte esté despejado hacia el oeste, hacia la puesta de Sol y que no tengamos obstáculos ni de árboles ni de edificios.

También recomendaría que se elija con mucho cuidado el lugar, porque en este momento hay muchos alojamientos que están reservados desde hace prácticamente dos años. Algunos tienen precios disparatados porque es algo que va a atraer muchísima gente. Se espera que varios millones de personas vengan a la península para disfrutar del eclipse, precisamente porque nuestro país se convierte en un lugar único para disfrutarlo.

Entonces, como sólo faltan menos de tres meses, yo creo que es importante informarse bien de dónde puede haber alojamiento si se necesita pernoctar.

En este momento lo mejor es conectarse y consultar una página web que es muy útil, con todo tipo de información práctica de dónde verlo, de protección. Es una web oficial puesta en marcha por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que es Trioecilpses.es. Se puede encontrar información de todo tipo, desde dónde se va a ver total o parcialmente.

A través de esta página web se puede consultar qué lugar podría ser interesante verlo. Va a haber muchos lugares. Toda esta banda que entra por Galicia y que cubre zonas como Zamora, Burgos o Soria son algunos de los muchos sitios donde se podrá disfrutar.

P.: ¿Qué papel juegan las observaciones ciudadanas con sus móviles o telescopios? ¿Se recogen datos de todas estas observaciones de personas que no son científicas?

R.: Los eclipses solares me parecen una oportunidad maravillosa para impulsar este tipo de estudios de proyectos en los que participan los ciudadanos. A mí me parece una forma de involucrar al público muy inspiradora y bonita, porque también tiene su interés científico.

Un estudio que me parece muy interesante es el comportamiento de los animales durante una crisis total en el que se produce un cambio tan brusco de temperatura y de luminosidad, porque de repente prácticamente parece que es de noche.

Algunos animales también reaccionan a esos cambios tan bruscos. Hay muchas, noticias o relatos de cambios de pájaros de hábitos nocturnos. De repente se activan. También se producen cambios de hábitos en los diurnos. Los pájaros se van a sus nidos, por ejemplo.

Sí que hay estas evidencias de que determinadas especies reaccionan y cambian su comportamiento con los eclipses. Pero sí que es cierto que falta mucho, mucho conocimiento. Estudios científicos en condiciones controladas para realmente poder caracterizar cuál es el comportamiento animal en estas circunstancias en un eclipse donde los ciudadanos pueden aportar muchísimo.

Por ejemplo, hoy por hoy, muchos tenemos en nuestros móviles programas de grabación muy sensibles que pueden registrar el canto de los pájaros. Los ciudadanos pueden con sus móviles registrar algún tipo de cambio en esos sonidos que, digamos, emite la naturaleza.

Después se pueden mandar a bases de datos de los equipos que organizan estos proyectos para luego poder reconstruir cómo ha habido ese cambio de comportamiento.