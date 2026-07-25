Nos quemamos: recogen firmas para reforestar tras los incendios y endurecer penas a quien los provoque

Más de 12.000 personas han firmado en menos de 24 horas la petición «España se quema» en Change.org, que reclama al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un plan nacional urgente de reforestación.

La iniciativa, impulsada por el ciudadano Cayetano Gutiérrez, ya roza las 14.000 firmas verificadas y pide además endurecer las penas para quienes provocan incendios de forma intencionada, «para que no queden impunes».

Una campaña que no para de crecer

La campaña, que se está viralizando y quiere llamar la atención con el título Nos quemamos, denuncia que, año tras año, se repite la misma historia y que las administraciones reaccionan tarde ante los incendios forestales que asolan el país cada verano.

«España está ardiendo. Año tras año se repite la misma historia y seguimos reaccionando tarde», señala el texto de la petición, que exige medidas preventivas, eficaces y continuadas en el tiempo», reclaman.

La iniciativa solicita, por un lado, un plan de restauración posincendio para frenar la erosión y estabilizar el suelo, y por otro, una estrategia de reforestación que incluya también antiguos terrenos agrícolas y pastoriles abandonados.

ℹ️🚨 Actualización 07:00h. #IFAlmorox #IFVillaDelPrado #IFSanMartinDeValdeiglesias #IFBurgohondo Pese a que los trabajos nocturnos han sido efectivos, los incendios siguen sin estar perimetrados ni controlados. 👉 Se mantiene el número de evacuaciones (más de 10.000).… pic.twitter.com/NvqU5IohhR — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) July 24, 2026

«La impunidad tiene que acabarse»

La petición exige también endurecer la ley para quienes provocan incendios de forma intencionada, ya que considera que las infracciones administrativas reciben hoy más celo sancionador que la negligencia que arrasa un bosque.

El Código Penal ya contempla penas para estos delitos: el artículo 352 castiga incendiar montes o masas forestales con prisión de uno a cinco años y multa de doce a dieciocho meses. Si el fuego pone en peligro la vida de las personas, el artículo 351 eleva la pena hasta los 20 años de cárcel.

Varios firmantes reclaman además más inversión en prevención y medios para quienes combaten el fuego. «Que se tomen medidas estrictas y contundentes… y que se cuide mejor a los bomberos, que son los que se juegan la vida», señala Elisabeth, una de las firmantes.

España, el país más castigado de la UE

La campaña nace en plena ola de incendios. El Gobierno declaró el jueves la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en Ávila, donde han sido evacuadas cerca de 11.500 personas por los fuegos de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo.

La superficie quemada en España ya supera las 120.000 hectáreas en lo que va de 2026, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), lo que convierte al país en el más castigado de toda la Unión Europea esta temporada.

El incendio de Los Gallardos, en Almería, dejó el pasado 9 de julio 13 víctimas mortales y obligó a desalojar a más de 1.400 personas, uno de los episodios más graves de la historia reciente de incendios en España.

Otras campañas ciudadanas

La nueva petición se suma a otras campañas impulsadas en Change.org por los propios bomberos forestales. Una de ellas, surgida tras el incendio de la Sierra de la Culebra, reclama operativos durante todo el año y supera ya los 207.000 apoyos.

Otra iniciativa histórica, que pide el reconocimiento profesional de los bomberos forestales y la aprobación de un estatuto, suma ya más de 309.000 firmas, reflejo del hartazgo ciudadano ante una crisis que se repite cada verano.

«Esto es urgente. No podemos seguir llegando tarde y mal. La prevención, la gestión del territorio y la recuperación ecológica deben ser prioridades de Estado», concluye la campaña, que puede firmarse en Change.org.