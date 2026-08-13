Ni radares ni señales: India ha descubierto que pintar de rojo una carretera basta para que los conductores frenen solos y así salvar a los animales

India ha puesto en marcha una llamativa medida de seguridad vial para reducir los accidentes con animales en un tramo de autopista que atraviesa la Reserva de Tigres Veerangana Durgavati, en Madhya Pradesh. La iniciativa, promovida por el Ministerio de Transporte por Carretera y la Autoridad Nacional de Carreteras (NHAI), combina diferentes sistemas destinados a advertir a los conductores de la presencia de fauna.

Uno de los elementos que más llama la atención es la instalación de una capa termoplástica roja sobre el pavimento en los puntos de mayor riesgo. Además, el material sobresale aproximadamente cinco milímetros del asfalto, de manera que, cuando los vehículos pasan sobre él, genera una ligera vibración y un sonido que actúan como una señal de advertencia.

El plan de la India para evitar los atropellos de animales

El Ministerio de Transporte por Carretera y Carreteras de India y la Autoridad Nacional de Carreteras (NHAI) han puesto en marcha una medida poco habitual en un tramo de autopista que atraviesa la Reserva de Tigres Veerangana Durgavati, en el estado de Madhya Pradesh. La reserva es refugio de especies tan emblemáticas como el tigre de Bengala, leopardos, lobos y panteras, así como una gran variedad de aves, reptiles y pequeños mamíferos. que se desplazan entre distintas zonas para encontrar alimento y agua o reproducirse.

Una de las principales actuaciones del proyecto es la construcción de 25 pasos subterráneos en aquellos puntos donde los animales suelen desplazarse para encontrar alimento y agua y para reproducirse. El diseño de los pasos no se ha limitado a colocar túneles de hormigón, sino que busca conservar el nivel natural del terreno, facilitar el drenaje y permitir que la vegetación siga creciendo en su interior para que los animales los reconozcan como una continuación de su propio hábitat y no como una estructura artificial.

A ambos lados de la carretera también se han colocado vallas metálicas para conducir a los animales hacia los puntos habilitados para cruzar de forma segura. Según los cálculos realizados por las autoridades indias, uno de estos pasos subterráneos podría evitar alrededor de 1.400 accidentes a lo largo de una vida útil aproximada de 70 años.

El color rojo como herramienta de prevención

La característica que más llama la atención del proyecto se encuentra directamente sobre el pavimento. En una de las zonas más «sensibles» se ha colocado una capa termoplástica roja de unos cinco milímetros de espesor. El color rojo no cumple una función decorativa, sino que busca que los conductores modifiquen su comportamiento al volante al asociar este color con alerta, precaución y peligro.

Al encontrarse de repente con un pavimento de un color diferente, el conductor percibe que está entrando en una zona donde debe estar muy alerta. Asimismo, la capa termoplástica sobresale ligeramente respecto al firme convencional. Aunque la diferencia es de apenas unos milímetros, resulta suficiente para generar una pequeña vibración y un sonido reconocible cuando los neumáticos pasan por encima.

Esta solución se relaciona con el concepto de «carreteras autoexplicativas», una tendencia dentro de la movilidad sostenible que busca que el propio diseño de las vías indique al usuario cómo debe comportarse, sin depender exclusivamente de las señales tradicionales.

Apuesta por los corredores ecológicos

En los últimos años, India ha construido multitud pasos de fauna y corredores ecológicos en grandes proyectos de carreteras. Uno de los ejemplos más destacados se encuentra en la autopista Delhi-Dehradun, donde se ha construido un corredor ecológico de unos 11 kilómetros para facilitar el desplazamiento de diferentes especies.

Los sistemas de seguimiento instalados en la zona han permitido recopilar más de 40.000 imágenes mediante cámaras de fototrampeo. En ellas se han identificado leopardos, ciervos moteados, chacales dorados, pavos reales y más de 60 registros de elefantes utilizando el corredor.

Además, India no es el único país que está incorporando este tipo de soluciones. Países Bajos, Canadá, Estados Unidos, Australia y Francia llevan años desarrollando ecoductos, puentes verdes y pasos subterráneos adaptados a diferentes especies.

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Ecoductos

«Los ecoductos son pasos elevados para la fauna por autovías, autopistas o líneas ferroviarias con vegetación para conectar dos zonas separadas por estas infraestructuras. El primer ecoducto fue construido en Francia en 1950 y posteriormente otros países han seguido su ejemplo, como Alemania, Holanda, Austria, Estados Unidos, Canadá, Argentina…

En España también se ha llegado a construir más de un puente verde, como en la autovía A-66 entre Benavente y León para el paso de corzos, zorros y jabalíes; también se construyeron dos ecoductos en el Parque Natural de Doñana, en las carreteras A-483 y A-494, con el propósito de preservar el lince ibérico con una inversión de 1,99 millones de euros, de los cuales 756.000 euros han sido aportados por la Unión Europea. Otros ejemplos son en Cantabria, se han construido dos ecoductos en la A-8 cerca de Valdáliga, y otro en A-67 en los alrededores de Molledo», detalla la Universidad Politécnica de Madrid.