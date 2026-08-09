Nicolás Piñeiro: “La falta de políticas forestales ha sido la gasolina que ha arrasado media provincia”

Nicolás Piñeiro, abogado de la Plataforma de Afectados por el Incendio de la Sierra Norte de Guadalajara, ha estado en el plató de OKDIARIO para una entrevista de OKGREEN. Su diagnóstico es directo: el fuego tuvo un origen, pero lo que lo convirtió en catástrofe fue el abandono del monte.

El incendio se declaró el 17 de julio y el 3 de agosto quedó en nivel cero, aunque sigue latente. Piñeiro habla de un antes y un después radical en el territorio. Describe la zona de La Mierla y Aragoncillo como un paraíso natural, parque natural incluido, de gran riqueza paisajística, forestal y faunística. Lo que ha quedado, dice, «es la noche y el día», con todo calcinado.

Un drama con centenares de nombres

El letrado evita adjetivar porque, subraya, «esto ha sido un drama». Habla de centenares de casos: ganaderos, propietarios y alcaldes. Relata que varios regidores «se echaban a llorar» ante la impotencia de ver arder sus términos municipales por la falta evidente de medios en los primeros compases. También apicultores que perdieron sus colmenas en segundos.

Al dolor inicial le sigue ahora otra fase. Tras la reunión de constitución en Cogolludo, Piñeiro detecta «una fuerte indignación», porque el mundo rural sabe por qué han pasado estos hechos.

La razón de la plataforma

La plataforma surge de una idea simple: ir en solitario tiene poca repercusión. En ella se integran ayuntamientos, agricultores, ganaderos, licitadores de aprovechamientos y hasta albergues turísticos.

«La unión hace la fuerza y en este caso, más que nunca», resume el abogado, que también es asesor jurídico de Ática Guadalajara, asociación que aglutina más de 4.500 cotos. Su objetivo es dar amparo jurídico y económico a los afectados, canalizar las responsabilidades que se deriven y facilitar las primeras ayudas ante la magnitud de la afección.

40.000 hectáreas y las primeras periciales

Piñeiro maneja cifras más altas que las oficiales. Con un frente de fuego de entre 120 y 150 kilómetros, se calcula que el daño puede superar las 40.000 hectáreas.

El primer paso jurídico son las periciales, ya encargadas, para medir las afecciones generales y particulares. El segundo, plantear reuniones y requerimientos de información a la administración. Sobre esas mediciones, el abogado es cauto: advierte que las cifras son contradictorias y que habrá que «bajar al detalle» municipio a municipio.

«Una burocracia brutal»

El letrado distingue el origen del incendio de su propagación. Recuerda que la Ley de Montes estatal de 2023 obliga en su artículo 43 a las administraciones a prevenir mediante gestión forestal.

El problema, denuncia, es la ejecución: los pequeños municipios que viven del aprovechamiento de leña, setas o caza chocan con «una burocracia brutal» o directas prohibiciones para limpiar sus montes.

Esa acumulación de masa forestal, sostiene, es lo que ha permitido que el fuego arrasara 40.000 hectáreas cuando «se podía haber quedado a lo mejor en 2.000 o 5.000».

Quién es el ecologista de verdad

Preguntado por el mensaje rural de que «los ecologistas no nos dejan cortar nada», Piñeiro matiza pero no lo desmiente. Da la vuelta al concepto. «No hay mayor ecologista que un ganadero que cuida el pasto que cuida el monte», afirma, extendiendo la idea a alcaldes, cazadores y apicultores. Y lanza una pulla: «es muy fácil opinar desde un despacho sin bajar lo que es a poner el pie en tierra».

Sobre el cambio climático, admite que puede existir mayor calentamiento, pero es tajante: «La causa de incendio no es el cambio climático. El cambio climático no genera una chispa».

Gestión, sin ideología

El abogado insiste en que el problema no tiene color político y exige tratarlo como una emergencia nacional. Sobre el coste de la prevención, aporta un dato demoledor: bastaría con «entre 1 y 2 euros por hectárea de gestión al año». La plataforma quiere ir «de la mano» de las administraciones, pero avisa: si detecta voluntad de evadir responsabilidades, las tendrá enfrente.

La entrevista con el representante jurídico de la plataforma termina con una corta frase que resume qué necesita la Sierra Norte. Piñeiro no duda: «Gestión, gestión forestal, básicamente».