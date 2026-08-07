Fugas, cisternas rotas o una ocupación: así alerta el Canal de Isabel II si consumes más agua en tu casa

Canal de Isabel II ha alertado ya a más de 69.000 usuarios de consumos inusuales de agua potable en sus domicilios durante este año, gracias al sistema de telelectura incorporado a los contadores de la región. La tecnología permite detectar de forma automática patrones de consumo que pueden estar relacionados con una fuga u otra incidencia en la vivienda.

El servicio está disponible ya en el 93% de los equipos de la Comunidad de Madrid, más de 1,55 millones de contadores, y ha permitido ahorrar un volumen de agua equivalente a más de 6.000 piscinas olímpicas. Los dispositivos utilizan tecnología NB-IoT.

Su implantación ha situado a Canal de Isabel II como un referente tanto a nivel nacional como internacional en la gestión inteligente del recurso hídrico, según destaca la propia compañía pública.

Cobertura total en 2026

Está previsto que a finales de año la telelectura alcance el 100% del parque de contadores, con 1,6 millones de equipos capaces de registrar una medición automática cada hora. Frente a esto, la lectura presencial que se realizaba hasta ahora era cada dos meses.

El nuevo sistema multiplica por 1.460 los datos disponibles sobre cada punto de suministro. Esto reduce de forma notable el tiempo de detección de anomalías y permite una gestión más eficiente y personalizada del agua.

En los últimos tres años, el análisis de esta información ha permitido alertar a más de 155.000 clientes cuyos patrones de consumo resultaban anómalos, propios de un escape de agua en el interior de su instalación particular.

Grifos, cisternas y riegos, entre las causas

El envío de estos avisos automáticos por posibles fugas ha permitido ahorrar cerca de 37 hectómetros cúbicos de agua, el equivalente a más de 6.000 piscinas olímpicas en total, según señala la entidad pública.

Fuentes de Canal de Isabel II explican a OKGREEN que la alerta llega al usuario en cuanto el sistema detecta un consumo elevado o inusual en la vivienda, sin que este tenga que revisar manualmente sus registros de consumo.

Según detallan estas mismas fuentes, los avisos suelen estar motivados por una fuga en la instalación, un grifo que se ha quedado abierto durante un periodo prolongado, una cisterna que funciona mal y pierde agua de forma continua o una rotura en el sistema de riego del jardín.

Un servicio sin coste para los usuarios

Ni la instalación ni la conexión del contador, ni los servicios asociados a este sistema, tienen coste alguno para los usuarios. Estos pueden consultar el detalle de sus consumos y configurar sus propias alertas a través de la Oficina Virtual de Canal de Isabel II. La compañía dispone, además, de un teléfono gratuito de atención al cliente, el 900 365 365, donde ofrece asesoramiento para sacar el máximo partido a esta herramienta.

Los usuarios que disponen de estos equipos inteligentes pueden configurar alertas personalizadas cuando el consumo supere o no alcance los niveles diarios u horarios que hayan establecido. Más de 8.000 clientes ya utilizan esta funcionalidad.

Avisos incluso ante una ocupación

Estos avisos ayudan a identificar posibles fugas o usos irregulares del suministro cuando el titular se encuentra fuera de casa. E incluso pueden advertir de una posible ocupación si se registra actividad en una vivienda que debería permanecer vacía.

La funcionalidad resulta también especialmente útil para alertar de incidencias en los domicilios de personas mayores o dependientes cuando no se alcanza el umbral mínimo de consumo establecido. En estos casos, Canal de Isabel II informa directamente a los contactos asociados al contrato.

La telelectura no sólo mejora la gestión del agua en el ámbito doméstico. También aporta datos valiosos para optimizar el funcionamiento de la red general de abastecimiento, ya que el análisis de los patrones de consumo facilita a Canal de Isabel II la comparación entre distintas zonas y el ajuste de la planificación de la demanda —una digitalización que, como ya contamos en OKGREEN, se completará con el último de los 1,6 millones de contadores inteligentes del 175 aniversario de la compañía.