El espectacular traslado por carretera de las enormes palas para un parque eólico de Iberdrola en Álava

Esta semana, las carreteras de la Rioja Alavesa se han convertido en el escenario de un despliegue logístico fuera de lo común: ocho enormes palas de aerogenerador avanzando, una a una, camino del parque eólico de Labraza. Su tamaño obliga a un transporte que poco tiene que ver con el de una mercancía convencional.

El traslado se realiza mediante dos grúas de grandes dimensiones llamadas Blade Lifter, que inclinan la pala durante el recorrido para hacerla más manejable y reducir el impacto sobre el entorno. Una técnica pensada específicamente para piezas de estas dimensiones, difíciles de mover por carreteras convencionales.

La operación conlleva además la habilitación de rutas alternativas para que las localidades del entorno puedan seguir accediendo con normalidad mientras duran estos movimientos, previstos para varias semanas.

Un transporte fuera de lo común

La llegada de las palas se suma al traslado que ya se había realizado en las últimas semanas del resto de componentes del aerogenerador, entre ellos las nacelles o góndolas, las carcasas protectoras de la parte superior de la torre que funcionan como el «corazón» de la turbina.

Estos movimientos forman parte de la última fase de construcción del parque eólico de Labraza, que será el primer proyecto eólico que se pone en marcha en Euskadi desde 2006, hace ya 20 años.

Con una potencia de 40 MW, el parque contará con 8 aerogeneradores Siemens Gamesa de 5 MW cada uno, cuya llegada por partes —palas, nacelles y el resto de componentes— ha marcado las últimas semanas de obra.

Ocho aerogeneradores para Labraza

La fabricación de todas estas piezas para el parque de Labraza supone un espaldarazo a la cadena de suministro de la industria eólica vasca: las multiplicadoras se fabrican en las instalaciones de Asteasu, mientras que la subestación está a cargo de EDS Ingeniería y Montaje, ubicada en Galdakao.

La construcción del proyecto implica además la creación de hasta 90 empleos, fundamentalmente locales, durante esta fase, con un impacto que va más allá y alcanza a los municipios, sus vecinos y las empresas cercanas a la infraestructura.

Coincidiendo con estas semanas clave, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, y el CEO de Iberdrola Renovables, Julio Castro, han visitado esta mañana las obras del parque, ya en su recta final.

Visita institucional a las obras

La visita ha contado también con la presencia de la viceconsejera de Transición Energética, Irantzu Allende; el director general del Ente Vasco de la Energía, Mikel Amundarain; el responsable territorial de Iberdrola Renovables, Javier Martínez de Ilarduya; y el project manager del parque, Sergio Ortiz.

El consejero Mikel Jauregi ha declarado que «Labraza es un cambio de tendencia. Es el primer parque eólico construido en Euskadi en los últimos 20 años. Con una potencia de 40 MW, es el primer hito del mapa EVE con el que aspiramos a construir 450 MW en grandes desarrollos eólicos y fotovoltaicos para 2030».

Por su parte, Julio Castro ha destacado que «la llegada de las primeras palas marca un hito clave en el avance del parque eólico de Labraza, un proyecto estratégico para impulsar las renovables en Euskadi», con «gran capacidad de tracción para la industria vasca».

Cambio de tendencia

Una vez en funcionamiento, el parque producirá anualmente 99.679 MWh, energía suficiente para abastecer a 30.000 hogares, y evitará la emisión a la atmósfera de 16.300 toneladas de CO₂.

Los promotores han ofrecido además beneficios directos para la ciudadanía, entre ellos la reducción en el precio de la energía para los residentes en Labraza y Barriobusto, así como la posibilidad de establecer PPAs con empresas locales interesadas en la descarbonización industrial.

La instalación supondrá para las arcas municipales un ingreso de alrededor de 1,2 millones de euros con el inicio de las obras, además de unos ingresos recurrentes de 230.000 euros anuales en impuestos y cánones.

Ingresos para los municipios

Cabe destacar también el buen resultado de la financiación mediante crowdlending: la convocatoria ha recibido más del doble de solicitudes de la ciudadanía alavesa, con una demanda que ha superado los 6,5 millones de euros frente a los 3 millones ofertados.

Del total, el 60% de las solicitudes tiene su origen en la Rioja Alavesa, y más de un tercio de la aportación —1,1 millones de euros— procede de vecinos de Labraza, Barriobusto y Oion, zona prioritaria de inversión con participación garantizada.

El proyecto supondrá una inversión público-privada de 56 millones de euros, a través de Iberdrola (75%) y el Ente Vasco de la Energía (25%), y ha sido declarado de interés público por la Diputación Foral de Álava.

Primer parque eólico en 20 años

Labraza se enmarca dentro del Plan de Industria – Euskadi 2030, dentro de las zonas de actuación prioritaria del EVE hasta 2030, seleccionadas según criterios de recurso eólico y solar, viabilidad ambiental y urbanística, proximidad a la subestación (menos de 15 kilómetros) y viabilidad comercial.

El parque incorpora también medidas de protección de la avifauna y la biodiversidad: dispositivos de detección de aves sensibles con parada de aerogeneradores, y restauración paisajística mediante hidrosiembras y plantaciones.

A ello se suma la restauración vegetal con recuperación de Hábitats de Interés Comunitario, la reposición de marras en el Consorcio de Reforestación número 259 y el apantallamiento vegetal de tramos del Camino Ignaciano.