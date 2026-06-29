Alejandro Toquero, alcalde de Tudela: «El sector de la agroalimentación ya ha superado en crecimiento a la automoción en Navarra»

Hace unas semanas se celebraba el Día Mundial de las Verduras y Hortalizas Frescas. Una jornada destinada a promover entre los ciudadanos el consumo de estos productos esenciales que salen de nuestra tierra y de nuestros campos. En España, si hablamos de una zona donde prima la calidad de sus verduras y hortalizas, debemos llevar nuestra mirada hasta el Valle del Ebro, concretamente hasta Tudela.

Una localidad navarra de casi 40.000 habitantes, donde se cultivan espléndidas alcachofas, tomates, borraja o cogollos, entre otros productos, que nos hacen disfrutar cuando nos sentamos a la mesa. Eso sí, para los tudelanos, sus verduras y hortalizas son mucho más que alimentos o su principal eje económico; para ellos son cultura, raíces, pureza y orgullo.

En esta entrevista, Alejandro Toquero, alcalde de Tudela, repasa cómo la verdura está en el corazón de todas las familias tudelanas y charla sobre los retos de la ciudad, desde la atracción de empresas y la burocracia hasta la batalla judicial contra la macroplanta de gestión de lodos que el Gobierno de Navarra quiere instalar a sólo 800 metros del casco urbano.

Alejandro, accedes a la Alcaldía con mayoría absoluta en las elecciones de 2023. ¿Qué es para usted Tudela?

Es mi casa. El lugar donde he formado una familia y donde está mi gente. Por ello, para mí ser alcalde de mi ciudad es el mayor de los honores. No sé qué haré en el futuro; lo que sí sé es que Tudela es una ciudad maravillosa, digna de visitar y de degustar, porque tenemos las mejores verduras del mundo.

Tudela es la capital de la verdura. Somos la segunda ciudad de Navarra tras Pamplona y una ciudad muy cómoda, muy cosmopolita y con una calidad de vida excepcional en la que poder disfrutar.

Antes de hablar de la industria agroalimentaria, llévenos de paseo por Tudela. ¿Cómo podemos disfrutar de ella en una jornada?

Un día es muy poco, hay que venir más días para disfrutarlo bien. Pero, bueno, iría primero al salón de estar de los tudelanos, que es la Plaza de los Fueros, a la que nosotros llamamos la Plaza Nueva, y disfrutaríamos de su historia, como que funcionó como plaza de toros. De ahí comenzaríamos nuestra ruta por la ciudad, nos perderíamos por las calles del casco antiguo hasta adentrarnos dentro en la zona de la Judería.

A Tudela se la conoce como la Pequeña Toledo o la Ciudad de las Tres Culturas, ya que durante muchísimos años, alrededor de 400 años, supieron convivir la cultura cristiana, árabe y judía. Y eso se ha dejado notar en sus calles irregulares, así como en los palacios, como los del Marqués de San Adrián o el Marqués de Huarte.

Y, sin duda, debemos perdernos por sus calles y disfrutar de sus verduras, sus vinos navarros, sus carnes, su famosa chistorra, sus alcachofas, los cogollos, etc. Nuestros productos hacen de nuestra gastronomía algo único.

«La agroalimentación ya ha superado a la automoción en Navarra»

En este sentido, y desde el punto de vista económico, ¿este sector de las verduras y las hortalizas qué supone para vuestra dinamización local?

Es fundamental para Tudela. Genera 17.000 puestos de trabajo directo. Por primera vez, además, este sector ha superado por primera vez en crecimiento al otro gran pilar de Navarra, que es la automoción. Por tanto, podemos decir que es esencial desde el punto de vista socioeconómico. Como un dato curioso, destacar que el 80% de la verdura congelada que consumimos en España sale de nuestro territorio, concretamente de dos o tres empresas tudelanas.

Los tudelanos y los habitantes de la Ribera de Navarra hemos absorbido desde niños la gran importancia de las verduras. Apreciamos a nuestros agricultores y hortelanos, que las miman con cariño para que lleguen a nuestra mesa con todo el sabor original, y también a toda la industria que genera alrededor y de manera directa. Hemos nacido con la verdura y tenemos un arraigo muy especial a ellas. Pero es que, además, tenemos la mejor tierra para cultivarlas, regadas por el río Ebro.

Por tanto, tenemos agua, tenemos tierra, tenemos el sol, tenemos el aire y también contamos con las mejores manos para cuidarlas, que son las de nuestros hortelanos, que trabajan para que tengamos el mejor producto posible.

«¿En qué cabeza cabe instalar una macroplanta de residuos entre campos de alcachofas?»

La agricultura, una actividad ancestral que siempre ha estado, pero que ahora tenemos muy profesionalizada, gracias sobre todo a la digitalización y automatización de muchos procesos. ¿En qué punto de esta profesionalización está Tudela, teniendo en cuenta la normativa europea y las actuales exigencias de sostenibilidad?

Ahora en esta industria se aplica la digitalización, la informatización y la robótica. Así que, en este sentido, todas nuestras grandes empresas están metidas en esa vorágine y se nota. Lógicamente, el mayor desarrollo informático y robótico está en el sector de la agroalimentación, aunque en la Ribera de Navarra sigue habiendo la presencia de pequeños hortelanos que trabajan la tierra y que muchas veces venden a pequeños comercios. Pero, bueno, siguen trabajando la tierra como algo casi sentimental.

Las grandes empresas del sector agro están cultivando la alcachofa, la Blanca de Tudela, el espárrago de Navarra o el cogollo, que se exporta a toda España. El cultivo depende de la estación del año, algo que tenemos que entender; pero lo que sí puedo decirte es que la verdura que estás tomando para comer o cenar ha estado por la mañana mismo bajo la tierra. Esa es la verdadera riqueza, su frescura.

Lógicamente, los productos se exportan fuera, se llevan a los restaurantes. En Madrid hay, por ejemplo, muy buenos restaurantes tudelanos que trabajan muy bien el producto. Y en Tudela toda la hostelería trabaja con una materia prima de alta calidad y de cercanía, trabajando con productos que son la joya de la corona y que son nuestra seña de identidad.

En Fitur 2026, en enero, presentó su ayuntamiento una campaña muy cercana y sentimental sobre sus verduras. Podría parecer imposible emocionarse con un vídeo sobre verduras, pero… lo cierto es que se puede.

Sí, sí. Creo que lo sencillo es lo que la gente quiere también. Tiene un deseo de mirar un poco a los orígenes y no quiere tantas florituras. Ahora que se lleva tanto lo sano o lo healthy, por ejemplo, debemos destacar que para nosotros el consumo de verduras ha sido algo muy natural en casa. Estaban ahí y no nos extrañaba. Antes la verdura no sólo era un acompañamiento, pero para los tudelanos siempre ha sido un plato principal. Así que en Fitur quisimos hacer eso, un video sencillo, como tú dices, donde se refleja la esencia de lo que somos.

En Tudela y en toda la Ribera es muy tradicional tener un pequeño huerto cerca, como ya comentábamos antes. En la zona de la Mosquera, Mejana, que es muy conocida, se suelen tener huertos para un consumo familiar. Los huertos son lugares donde hacer actividades al aire libre y también disfrutar de los suyos, tanto familias como amigos. Nos gusta la huerta y lo trasladamos a nuestros hijos y nietos para que mantengan la esencia de lo que somos. Además, siempre nos gusta agasajar con algo de nuestra huerta o con vino, ¿con qué mejor?

Sin duda, claro. Eso es estupendo. La comida es una parte central de la sociedad navarra.

Sí, así es. Fíjate, hace poco estuve con la presidenta de la Comunidad de Madrid comiendo, con Isabel Díaz Ayuso, que nos acompañó en la presentación de las Fiestas de la Verdura que hicimos aquí en Madrid, y al regresar a Tudela le enviamos un poquito de verdura. Sí, la verdad es que no pensamos en regalar otra cosa. Personalmente, prefiero que me regalen mejor una cesta de verduras que una placa o algo similar para el despacho, ¿no? Ayuso, además, lo agradeció con mucho cariño.

Como estábamos comentando al principio, el sector de la agroindustria ha superado en PIB a la automoción, que es un importante pilar económico en Navarra. ¿Esperabais este crecimiento exponencial?

Sabíamos que teníamos potencial porque Tudela y la Ribera es una zona que, por extensión, por localización y por la ubicación estratégica, ya que está atravesada por el Ebro, hace que seamos la huerta de Navarra. Tenemos una gran riqueza y ahora es la primera vez que el sector de la agroalimentación ha superado al sector de la automoción.

Navarra vive también de la automoción, pero a nosotros en Tudela nos alegra mucho este crecimiento porque somos la capital agro, nos lo hemos ganado a pulso. Nosotros, como ciudad, acompañados de todos los pueblos de la Ribera, que somos un conjunto con un sentimiento de pertenencia muy importante al sur de Navarra y al sector de la agroalimentación.

«Los tudelanos luchamos hasta el final por lo que creemos»

Genera alrededor de 19.000 puestos de trabajo y aporta más o menos el 5% del PIB de Navarra.

Claro, por eso cuidamos mucho este sector. Para nosotros es fundamental ayudar a que crezca y a que genere riqueza. Siempre que alguien llega a pedirnos algo, intentamos ayudarles, siempre, por supuesto, dentro de la limitación de un ente local.

¿Cuáles son las mayores demandas de los empresarios del sector en Tudela?

Agilizar los trámites y los papeleos, eso es lo que más piden. En este aspecto, tengo que decirlo claro: no depende del Ayuntamiento, sino del Gobierno Foral de Navarra. Antes Navarra era un buen territorio para invertir, porque al tener los Fueros y la Hacienda propia era beneficioso. Pero, de un tiempo a esta parte, eso no es así. Antes las comunidades limítrofes, como La Rioja, Zaragoza o País Vasco, nos envidiaban por tener mejores condiciones fiscales para establecer empresas, ahora no pasa. El Gobierno de Navarra no lo ha hecho bien y lo estamos notando, porque empresas que antes se hubieran instalado en nuestro territorio ya no lo hacen.

¿Les ha pasado esto en Tudela?

Claro, y se han ido a Zaragoza. Sabemos de empresas que han analizado terrenos en nuestros polígonos industriales para quedarse aquí e invertir, pero tenían mejores condiciones fiscales Aragón y finalmente se quedaron allí. Nos han comido la tostada, pero esto no es algo que nosotros podamos luchar como ayuntamiento porque depende del Gobierno de Navarra.

Los ayuntamientos tenemos la capacidad que tenemos y no somos quienes establecemos la capacidad fiscal para las empresas, y esto es algo que siempre hemos criticado y hemos dicho.

Para concluir, si le parece, cerramos con el actual litigio en los tribunales que tiene el Ayuntamiento de Tudela con el Gobierno de María Chivite, con motivo del proyecto de una planta de gestión de residuos y biogás que se instalaría a 800 metros de las zonas residenciales de Tudela. Una planta que, si no tengo mal la información, gestionaría el 40% de las aguas fecales de toda Navarra.

Es una cosa ilógica que quiere implantar el Gobierno de Navarra a través de la empresa pública Nilsa. Nosotros tenemos lógicamente los residuos fecales y sabemos que, por supuesto, hay que tratarlos. Eso sí, todos los estudios dicen que hay que tratarlos en su sitio de origen y cuanto más cerca, mejor, por motivos de economía circular y no estar transportando en camiones con residuos fecales.

En Tudela hace años que tenemos una planta de tratamiento de lodos, por tanto, no tenemos nada que objetar. Pero es que la intención del Gobierno Foral es tratar aquí casi la mitad de los lodos fecales y fangos de Navarra, en vez de tratarlos en sus puntos de origen en pequeñas plantas de depuración. Para ellos quieren hacer una macroplanta en Tuela, ampliarla al doble de la que tenemos, e instalarla, además, a sólo un kilómetro del núcleo urbano de la ciudad. Y no sólo eso, al lado quieren hacer una macroplanta de biogás para tratar y para hacer negocio.

«Las empresas se están marchando a Aragón por las mejores condiciones fiscales»

Desde el punto de vista ambiental, teniendo en cuenta que ustedes tienen todo lleno de tierras fértiles donde cultivan. ¿Qué supone?

Claro, es que encima esa planta estaría en la Ribera del río Ebro, en zona inundable y en terrenos de la zona de Mosquera, que son terrenos de alta productividad agrícola. ¿En qué cabeza cabe poner esa macroplanta entre campos de alcachofas y verduras? Por favor, somos potencialmente la capital de la verdura y trabajamos en ello cada día. Entonces, efectivamente, nosotros hemos dicho al Gobierno de Navarra que no y estamos en los juzgados; tristemente, así ha tenido que ser. Por cierto, las veces que les hemos llevado hemos ganado, un David contra Goliat.

A mí no me gusta llevar a un Gobierno a los tribunales, un Gobierno, además, que se supone que me tiene que cuidar y proteger como un ente que pertenece a un ejecutivo superior. Pero si pensamos en el presente y en el futuro de la ciudad, teníamos que llevarlo a la justicia.

El Ejecutivo de Chivite ha intentado que no fuéramos a los tribunales y archivar la causa, pero el Contencioso ha dicho que sí que vamos a juicio porque, efectivamente, el Ayuntamiento de Tudela tiene visos de poder luchar por esto. De todos modos, espero que el Gobierno de Navarra recapacite y que lo paralice porque no tiene ni el consenso del Ayuntamiento de Tudela ni el apoyo popular. Ha sido un orden y mando, y los tudelanos, cuando nos ordenan y mandan, no estamos cómodos y lo luchamos. Y eso también nos caracteriza: luchamos hasta el final por lo que creemos.