Obtienen hidrógeno verde con un abundante residuo que generan las ciudades utilizando paneles solares

El hidrógeno renovable se ha convertido en una de las piezas clave de la transición energética, porque permite almacenar y transportar energía limpia sin emitir gases de efecto invernadero en su combustión.

Sin embargo, buena parte del hidrógeno que se produce hoy en día depende todavía de procesos que consumen mucha electricidad o que arrastran combustibles fósiles en alguna fase de su cadena de producción.

En este contexto, el centro tecnológico Eurecat ha explorado nuevas formas de producir este gas a partir de aguas residuales, dentro del proyecto HACDOS, utilizando paneles solares diseñados específicamente para este propósito.

Fotocatálisis solar

El objetivo era doble: por un lado encontrar alternativas más sostenibles para tratar las aguas residuales y, al mismo tiempo, generar hidrógeno con menor impacto ambiental que las tecnologías habituales.

A diferencia de esas tecnologías, que dependen de combustibles fósiles o de un elevado consumo eléctrico, esta investigación se ha centrado en la fotocatálisis solar, un proceso que aprovecha la luz del sol para activar materiales capaces de generar hidrógeno.

La tecnología analizada busca convertir el agua usada en una fuente de energía limpia, reduciendo al mismo tiempo su carga contaminante antes de que llegue a los cauces naturales.

Consorcio del proyecto

En el proyecto, liderado por Facsa, han participado, junto a Eurecat, Enagás y la Universitat Rovira i Virgili, dentro de un consorcio que combina investigación académica y experiencia industrial.

La iniciativa ha contado también con la colaboración del Consorci Besòs Tordera, que ha cedido las instalaciones de la EDAR de Granollers para llevar a cabo las pruebas piloto sobre el terreno.

El proyecto se enmarca además en el impulso europeo a las tecnologías limpias, en un momento en el que la Unión Europea trata de acelerar el despliegue del hidrógeno renovable como alternativa a los combustibles fósiles.

Ensayos en laboratorio y reales

La primera fase del proyecto consistió en estudiar en laboratorio distintos tipos de aguas residuales, para comprobar qué cantidad de hidrógeno era capaz de producir cada una de ellas.

Tras esos ensayos, el equipo construyó dos prototipos de paneles solares fotocatalíticos, de 1 m² y 10 m² respectivamente, pensados para escalar la tecnología más allá del laboratorio.

Ambos prototipos se instalaron en la EDAR de Granollers, donde se sometieron a condiciones reales de funcionamiento, con agua residual sin tratar y luz solar natural, muy alejadas del entorno controlado de un laboratorio.

Primeros resultados

Los resultados muestran que la tecnología se encuentra aún en una fase temprana de desarrollo y que la cantidad de hidrógeno producida es, por ahora, baja. Aun así, el proyecto confirma su potencial y abre nuevas líneas de trabajo para seguir avanzando en este tipo de soluciones.

El conocimiento generado «permitirá optimizar el diseño de futuros sistemas fotocatalíticos y refuerza la apuesta por nuevas soluciones que unan gestión del agua y energías renovables», explica Isabel Vicente, investigadora de la Unidad de Tecnología Química de Eurecat.

Base sólida para su desarrollo

Con HACDOS, añade la investigadora, «el consorcio sienta una base sólida para impulsar desarrollos posteriores y explorar innovaciones que contribuyan a una transición energética más sostenible».

La investigación se enmarca en la estrategia de Eurecat para garantizar una gestión circular de los recursos escasos y críticos, acelerar la descarbonización de los procesos industriales y avanzar en la restauración medioambiental. Con todo ello, el centro contribuye también a optimizar la competitividad empresarial, la resiliencia climática y la salud del planeta, tres de los ejes que guían su actividad investigadora.

Para conseguirlo, el centro tecnológico integra capacidades en tecnologías ambientales y digitales, sistemas ciberfísicos y nuevos materiales y procesos de fabricación. El proyecto ha contado con un presupuesto global de 555.117 euros, financiado por el programa Next Generation EU de la Unión Europea, dentro del impulso comunitario a las tecnologías limpias y a la economía circular del agua.