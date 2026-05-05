Un panel fotorreactor produce hidrógeno verde a partir de únicamente luz solar y agua, sin necesidad de electrolizadores ni conexión a la red eléctrica. Esta es la llamativa y disruptiva propuesta de Photreon, empresa derivada del Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT), que ha presentado su tecnología durante la Hannover Messe 2026 y aspira a convertir los tejados industriales en pequeñas plantas de producción de combustible limpio.

Alto coste y dependencia

El hidrógeno verde se considera hoy una de las piezas clave de la transición energética, pero su producción convencional arrastra dos obstáculos difíciles de superar: el alto coste de los sistemas y su dependencia de la infraestructura eléctrica.

Los electrolizadores actuales consumen grandes cantidades de energía de la red para disociar el agua, lo que eleva los precios finales y limita su implantación en zonas sin acceso estable a la corriente.

Sin rodeos

Photreon propone un camino radicalmente distinto. Su panel fotorreactor genera hidrógeno verde directamente a partir de la luz solar y el agua mediante un proceso de fotocatálisis, sin pasar por la generación de electricidad.

«Evitamos el proceso indirecto de la electrólisis eléctrica, produciendo energía química a partir de la luz solar y el agua», explica Paul Kant, cofundador de Photreon e investigador del Instituto de Ingeniería de Microprocesos (IMVT) del KIT.

Cómo funciona

El panel incorpora materiales fotosensibles especialmente diseñados que absorben la energía solar y excitan electrones hasta un estado activado. Esos portadores de carga disocian las moléculas de agua —H₂O— en hidrógeno —H₂— y oxígeno —O₂— en un único paso.

«En un solo paso reemplazamos los sistemas fotovoltaicos y los electrolizadores con nuestro panel fotorreactor», señala Maren Cordts, cofundadora y también investigadora del IMVT.

Patente solicitada

El KIT ha presentado una solicitud de patente para el panel desarrollado por Photreon. Su geometría interior dirige la luz hacia el material activo para garantizar una irradiación óptima y maximizar la eficiencia de la reacción.

«Diseñamos la geometría del reactor para optimizar la interacción entre el transporte de luz, la reacción química y la eliminación de los productos de la reacción», añade Kant, que recuerda que el prototipo actual mide ya un metro cuadrado y está en fase de demostración activa.

Producción escalable

El diseño modular permite fabricar los paneles mediante procesos estándar y materiales de bajo coste, lo que abre la puerta tanto a instalaciones pequeñas como a grandes granjas de hidrógeno verde.

Ese carácter escalable es clave para hacer rentable la tecnología en distintos contextos, desde la industria química especializada hasta la metalurgia o la producción de alimentos.

Del tejado a la granja solar

Los paneles resultan especialmente atractivos para empresas medianas que necesiten cubrir su demanda de hidrógeno verde in situ sin depender de redes de distribución. Cordts recalca que «en lugares sin conexión a la red eléctrica ni a una red de hidrógeno, nuestra tecnología abre nuevas posibilidades para la producción local».

Así, las aplicaciones van desde centros de producción distribuidos hasta instalaciones industriales en regiones con abundante radiación solar destinadas al mercado internacional.

Sin red ni electrolizadores

La propuesta de Photreon elimina de un solo movimiento los dos grandes cuellos de botella del hidrógeno verde convencional: la necesidad de electricidad y la complejidad de los electrolizadores.

En colaboración con el equipo del KIT, la startup alemana ha conseguido que la luz solar sea el único insumo energético necesario, reduciendo tanto la infraestructura requerida como los costes de operación y mantenimiento.

Hannover Messe 2026

Photreon presentó su tecnología entre el 20 y el 24 de abril de 2026 en la Hannover Messe, la feria industrial más importante del mundo, en el expositor del KIT —Pabellón 11, Stand B06—. La participación en este escaparate global confirma que el panel fotorreactor ya ha superado la fase de laboratorio y está listo para atraer socios industriales e inversores que aceleren su llegada al mercado.

La propuesta del KIT y Photreon demuestra que producir hidrógeno verde con sólo sol y agua no es ciencia ficción: es ya un prototipo funcional que podría transformar tejados y campos abiertos en las nuevas centrales energéticas de la economía limpia.