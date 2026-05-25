La gran cita anual del vehículo eléctrico, el VEM 2026, traslada su emplazamiento a Madrid Río este mes de junio para consolidarse como la feria de referencia del de la movilidad sostenible en España. La undécima edición del certamen se celebrará entre los días 5 y 7 de junio en la Explanada de la Selección Española de Fútbol, junto al Puente del Rey, con el objetivo de acercar la electromovilidad a los ciudadanos en pleno corazón de la capital.

Organizada por AEDIVE

La feria está organizada por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE), en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el portal Movilidadelectrica.com.

En la edición de 2025, el certamen rozó los 40.000 visitantes, y esta convocatoria aspira a mejorar esa cifra gracias al nuevo enclave junto al río Manzanares, un espacio de gran afluencia ciudadana en fin de semana.

Joan Groizard, secretario de Estado de Energía, dará el pistoletazo de salida a un evento que promete superar todas las ediciones anteriores. El acto inaugural pondrá en marcha tres días de actividades donde la movilidad eléctrica y todo su ecosistema serán los protagonistas absolutos.

40 marcas expositoras

El certamen de VEM 2026 congregará a más de 40 marcas expositoras que abarcan toda la cadena de valor del sector: fabricantes de vehículos, compañías de infraestructuras de recarga, servicios energéticos y soluciones de movilidad sostenible.

El visitante podrá probar una amplia variedad de vehículos eléctricos de dos y cuatro ruedas, además de conocer de primera mano las distintas tecnologías de recarga disponibles en el mercado.

Un sector al alza

El sector vive un momento de plena expansión. Las matriculaciones de vehículos electrificados subieron un 40% en abril, hasta alcanzar las 25.712 unidades, lo que supone un incremento acumulado del 51,7% en lo que va de año, con un total de 95.930 unidades matriculadas. A estas cifras se suman casi 55.000 puntos de recarga pública instalados en el primer cuatrimestre.

Arturo Pérez de Lucia, director general de AEDIVE, subraya que el nuevo emplazamiento resulta muy atractivo porque la afluencia de ciudadanos de la capital los fines de semana es muy elevada. «También atraerá a ciudadanos de localidades próximas como Aravaca y Pozuelo», añade el directivo, quien destaca que VEM 2026 ya suma más novedades que en ninguna edición anterior.

Patrocinadores de la feria

El certamen cuenta con el patrocinio de EcoMutua y Renault en la categoría Platino; Endesa, Iberdrola, Moeve, Octopus Energy y Repsol como patrocinadores Oro; y Ohme/EAVE en la categoría Premium. Un respaldo empresarial que refleja el creciente interés del sector energético por la electromovilidad.

Entre los fabricantes de automóviles confirmados, 19 marcas de automoción presentarán sus últimos modelos eléctricos al gran público madrileño. La variedad cubre desde firmas europeas de referencia hasta marcas asiáticas que están irrumpiendo con fuerza en el mercado español, lo que convierte al certamen en el escaparate más completo del coche eléctrico en España.

Modelos expositores

Puedes consultar todos los modelos y marcas confirmados para VEM 2026 en el catálogo oficial interactivo de la feria.

Estas son las 19 marcas de automoción que estarán presentes con modelos en la feria: