Siete de cada diez piezas de fruta que llegan a la mesa de los españoles contienen residuos de plaguicidas, muchos de ellos disruptores endocrinos capaces de alterar el sistema hormonal incluso a dosis mínimas. La cifra es notable, pero la exposición a estos tóxicos no es inevitable: elegir bien el origen, la temporada y el método de producción puede reducir de forma sustancial el contacto con estos compuestos en la dieta diaria.

Los datos provienen de un análisis de 2.235 muestras de alimentos a la venta en España durante 2024. En total, se identificaron 127 plaguicidas distintos en los productos comercializados, de los que 59 no están autorizados por la Unión Europea y 48 son disruptores endocrinos reconocidos. La fruta es el grupo más afectado, con un 69% de muestras contaminadas, frente al 38% de las hortalizas.

Menos controles, más riesgo

El informe Directo a tus hormonas 2026, elaborado por Ecologistas en Acción a partir de los datos oficiales del Programa de Control de Residuos de Plaguicidas de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), pone de manifiesto que la administración analiza cada vez menos muestras: 1.811 en 2024 frente a las 2.773 de 2017, una caída del 35% que dificulta conocer la verdadera dimensión del problema.

La tendencia a la baja en el número de muestras analizadas tiene consecuencias directas sobre la representatividad de los datos. El informe reclama que las comunidades autónomas recuperen un ritmo de muestreo equivalente, como mínimo, a la media europea por cada 100.000 habitantes. Sin esa inversión en vigilancia, la fotografía que se obtiene del estado sanitario de los alimentos es inevitablemente incompleta.

Qué dice la EFSA

No es la primera vez que las autoridades alertan sobre esta realidad. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ya señaló en informes anteriores que las uvas, las fresas y las naranjas figuran entre las frutas con mayor presencia de residuos de pesticidas en Europa. Un análisis de la EFSA reveló también que el 35% de las frutas y verduras continentales contenían dos o más residuos simultáneos.

La realidad española para 2024 no solo confirma esa tendencia sino que la supera: el 32% de todas las muestras analizadas —incluyendo cereales, aceites y productos de origen animal— registraba contaminación múltiple, con casos extremos como una muestra de uva con 14 sustancias diferentes a la vez.

Hormonas en peligro

Los 48 plaguicidas disruptores endocrinos detectados en los alimentos españoles son una categoría particularmente preocupante: su capacidad de alterar el sistema hormonal no depende de la dosis. Incluso cantidades mínimas pueden interferir en la síntesis, liberación o metabolismo de las hormonas naturales del organismo, lo que los convierte en un riesgo especial para embarazadas, bebés y adolescentes.

La Unión Europea sólo ha prohibido cuatro de estas sustancias hasta la fecha, a pesar de que las señales científicas sobre su toxicidad se acumulan desde hace décadas.

El fungicida imazalil, el más presente en los cítricos españoles, figura entre estos disruptores endocrinos y mantiene autorización vigente en la UE, lo que permite que continúe aplicándose sobre naranjas, limones o mandarinas de consumo diario.

El cóctel tóxico que nadie regula

La normativa europea fija límites máximos por sustancia individual, pero no contempla el efecto combinado de varios compuestos actuando de forma simultánea en el organismo. Un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente constató que el impacto conjunto de cinco pesticidas habituales supera la suma de sus efectos por separado. La comprensión de esta exposición crónica a dosis bajas sigue siendo limitada, especialmente en la infancia.

El llamado efecto cóctel afecta al 32% de los alimentos analizados. En una muestra de uva de mesa de origen español se identificaron 14 plaguicidas simultáneos: dos sin autorización en la UE, otros dos candidatos a sustitución por toxicidad hormonal, y varios clasificados como sustancias que obtendrían aprobación ilimitada si prospera la propuesta de Ómnibus de la Comisión Europea.

Las uvas de mesa, en cabeza

Las uvas de mesa encabezan el ranquin de alimentos con mayor número de plaguicidas detectados en 2024, con 47 sustancias diferentes en las 70 muestras analizadas. Le siguen los pimientos dulces (37), las naranjas (33) y los tomates (31). El 80% de las muestras de uva estaba contaminado; el porcentaje más alto de todos los alimentos controlados.

El fungicida imazalil, presente en el 15% de todos los alimentos analizados, es el compuesto más detectado por segundo año consecutivo. Se aplica sobre cítricos —naranjas, limones, mandarinas— y también sobre manzanas, peras o plátanos para prolongar su conservación durante el transporte y la distribución. Es un disruptor endocrino con efectos documentados sobre la reproducción y el desarrollo, y resulta tóxico para aves, peces y abejas.

Importado o local: el doble de riesgo

El origen de la fruta importa, y los datos lo cuantifican con precisión. Mientras que el 39% de los alimentos de producción española presentaba residuos de plaguicidas, ese porcentaje ascendía al 72% en los importados. La contaminación múltiple también duplica: 58% de las muestras importadas frente al 25% de las nacionales.

Este contexto es especialmente relevante en un momento en que tratados de comercio internacional como el acuerdo con el Mercosur pueden facilitar la entrada de alimentos producidos con estándares fitosanitarios distintos a los europeos, lo que presiona a la baja los controles en origen y añade incertidumbre sobre la trazabilidad de los residuos.

14 tóxicos eternos en los alimentos

Entre los 127 plaguicidas detectados, 14 son sustancias PFAS —los denominados tóxicos eternos— que se acumulan en el medio ambiente y en el organismo humano porque son prácticamente indestructibles. Su principal metabolito, el ácido trifluoroacético (TFA), ya contamina ríos, lagos y aguas potables europeas. La presencia de plaguicidas PFAS en frutas y hortalizas se duplicó entre 2011 y 2021.

Otros 15 de los compuestos identificados son candidatos legales a ser sustituidos por alternativas menos peligrosas, una obligación que la Comisión Europea constató en 2019 que ningún Estado miembro ha cumplido. A este escenario se añade la amenaza de la propuesta de Ómnibus de Alimentos y Piensos, que suprimiría la revisión periódica de los permisos: el 17% de los alimentos analizados contenía residuos de los 13 compuestos que recibirían aprobación ilimitada si la propuesta prosperase.

Cómo esquivar los plaguicidas en la fruta

La contaminación es amplia, pero no uniforme. Conocer qué variables inciden en la presencia de plaguicidas en la fruta y el resto de los alimentos permite tomar decisiones de compra mejor informadas. Estas son las recomendaciones que se desprenden del análisis de Ecologistas en Acción: