La captura de jabalíes en Cataluña ha alcanzado los 26.587 ejemplares desde el 1 de enero en el marco del operativo desplegado por la Generalitat para contener el brote de peste porcina africana detectado a finales de noviembre de 2025.

La cifra incluye las capturas realizadas en el conjunto del territorio catalán y las de la zona infectada, donde en la última semana se han cazado otros 346 ejemplares adicionales.

Primer positivo

Desde que el 28 de noviembre de 2025 se confirmaron los dos primeros positivos de peste porcina africana en dos jabalíes hallados muertos en Castellbisbal y Sant Cugat del Vallès, la Generalitat activó un protocolo de emergencia sanitaria. La enfermedad, ausente de España durante más de tres décadas, regresó a través de la fauna salvaje en el entorno del Parque Natural de Collserola, en plena área metropolitana de Barcelona.

El dispositivo de erradicación desplegado esta semana ha contado con 1.954 efectivos repartidos entre los cuerpos de Interior y Agricultura. Entre ellos figuran Agentes Rurales, Mossos d’Esquadra, el Grupo Especial de Prevención de Incendios Forestales (GEPIF), unidades caninas, drones y cazadores de las sociedades locales. La coordinación entre cuerpos policiales y sector cinegético resulta fundamental para intensificar las capturas de jabalíes en la zona de mayor riesgo.

Trampas y cierres

En la zona de alto riesgo se han instalado 26 trampas individuales y 34 pigbrigos —trampas colectivas específicas para jabalíes— además de 331 cierres perimetrales para evitar la circulación de animales entre las áreas restringidas y el territorio libre.

El Departamento de Agricultura amplió también el período hábil de caza adelantando el inicio de la temporada de junio, eliminando el requisito previo de comunicación de daños que hasta ahora era obligatorio en los meses de verano.

El mapa de la enfermedad afecta a diecinueve municipios integrados en la zona de alto riesgo: Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, El Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Castellbisbal, el enclave de Barcelona y los accesos al Parque Natural de Collserola.

La primera alerta sanitaria se activó en noviembre de 2025 cuando la confirmación de la peste porcina africana en aquellos dos primeros jabalíes desencadenó el protocolo de respuesta. Semanas después, 67 municipios catalanes quedaron bajo distintos niveles de restricción.

38 focos activos

Esta semana se han analizado 396 muestras de jabalíes recogidas en el campo. De ellas, 14 han resultado positivas a la peste porcina africana —un 3,5% del total— y 382 han sido negativas.

Desde el inicio del brote se han procesado 5.524 muestras en total, con 320 positivos confirmados y 4.934 negativos. El número de focos oficialmente reconocidos asciende a 38 según la última actualización del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona.

Los nuevos casos positivos registrados esta semana se distribuyen entre siete en Castellbisbal, tres en Sant Cugat del Vallès, dos en Barcelona, uno en El Papiol y uno en Esplugues de Llobregat. Este último municipio no formaba parte hasta ahora de los focos activos, lo que evidencia que el virus continúa su expansión dentro del área metropolitana, aunque el porcentaje de positivos semanales sigue siendo moderado.

Redadas cinegéticas

La zona de bajo riesgo también está sometida a vigilancia activa en colaboración con las sociedades de cazadores y los ayuntamientos. Este fin de semana se organizaron siete redadas con la participación de 118 cazadores y 148 perros.

En los meses de abril y mayo no se realizan redadas regulares fuera de la zona infectada, por lo que el recuento de 26.587 jabalíes capturados desde enero no seguirá creciendo con la misma cadencia hasta que arranquen las jornadas de junio.

Restricciones de acceso

Las autoridades recuerdan que las restricciones de acceso al medio natural siguen vigentes en todos los municipios de la zona de alto riesgo. La ciudadanía tiene prohibido alimentar a los jabalíes y debe depositar los residuos orgánicos en contenedores cerrados. En caso de detectar un jabalí muerto o con síntomas compatibles con la enfermedad, la instrucción es llamar al 112 de forma inmediata.

La Generalitat subraya que la contención del brote de peste porcina africana exige continuidad en el esfuerzo y adaptación permanente del operativo. El volumen de capturas de jabalíes acumuladas desde enero demuestra la magnitud del despliegue, y el control de la fauna salvaje como vector de transmisión es un proceso que los expertos advierten que puede extenderse durante meses.