El Grupo Loro Parque se ha declarado dispuesto a colaborar en el rescate de las orcas Wikie y Keijo, retenidas en el parque de Marineland Antibes desde su cierre definitivo en enero de 2025, pero ha condicionado la operación a que el Gobierno de España otorgue su visto bueno expreso y garantice la seguridad jurídica del proceso.

El ministro delegado de Transición Ecológica de Francia, Mathieu Lefèvre, visitó este viernes Marineland y ha confirmado que ya se han dado «todas las autorizaciones» por parte francesa, lo que abre la puerta al traslado antes de finales de junio.

«Loro Parque tiene la voluntad y el firme propósito de colaborar con las administraciones públicas, ayudando y rescatando a Wikie y Keijo y ofreciendo todos sus medios para que estos animales no mueran y puedan ser acogidos de forma permanente y en condiciones que garanticen su protección y bienestar; pero para ello es necesario contar con el expreso visto bueno del Gobierno de España», afirma Wolfgang Kiessling, presidente del Grupo Loro Parque.

El traslado, urgente antes del calor

Pascal Ferracci, responsable de Marineland —propiedad del grupo español Parques Reunidos—, confirmó durante la visita ministerial que «los equipos de Loro Parque están trabajando actualmente para definir las últimas modalidades internas que permitan realizar esta transferencia» y que su materialización «es cuestión de semanas».

Ferracci insistió en que habrá que actuar antes de «los fuertes calores del verano», lo que sitúa el plazo máximo en las próximas semanas. La urgencia no es menor: Lefèvre reconoció ante los medios que «si no se hace nada, teniendo en cuenta el estado de las piscinas, las orcas están condenadas». En declaraciones al canal France 3 fue aún más directo: «Todo está listo».

Una odisea de meses

El naturalista y divulgador medioambiental Álex Lachhein, que se desplazó personalmente a Marineland para documentar la situación de los animales, señaló en un artículo de opinión en OKGREEN en junio de 2025 que no existe en el mundo ningún parque marino que pueda acoger a las dos orcas «salvo el Loro Parque de Tenerife, que ya mantiene a cuatro de esos animales en sus 28 millones de litros de purísima agua de mar».

Lachhein denunció que la narrativa de los santuarios en semilibertad no pasa de ser «puro humo» y que los animales siguen siendo cuidados en Marineland por un equipo de más de cincuenta personas, pese a que el parque lleva cerrado al público desde enero de 2025 por la prohibición francesa de organizar espectáculos con cetáceos.

Wikie tiene 24 años y Keijo, su hijo, 12. Ambos nacieron en cautividad y no pueden ser liberados al océano. Tras el cierre de Marineland, el Gobierno francés apostó en un primer momento por el santuario marino de Nova Scotia (Canadá), pero el proyecto acumula retrasos y su financiación no está garantizada.

El traslado a Japón fue bloqueado por las autoridades galas por insuficiencia de garantías de bienestar. Ahora, con el apoyo del ministro Lefèvre y la colaboración activa de Loro Parque, el traslado a Tenerife se perfila como la única salida real.

Seguridad jurídica y responsabilidad

Loro Parque reitera que su posición nace de un principio de responsabilidad, no de intereses comerciales. «No ganamos un euro más por tener seis orcas en lugar de cuatro. Lo hacemos por responsabilidad moral, técnica y profesional», afirma Kiessling en un comunicado.

La institución rechaza actuar bajo «interpretaciones ambiguas, mensajes contradictorios o presiones externas» y demanda que el Gobierno español reconozca formalmente la idoneidad de sus instalaciones antes de proceder.

No sería la primera vez que Loro Parque asume una operación de estas características: la orca Morgan, hallada en estado crítico en la costa del Mar de Wadden, en los Países Bajos, fue acogida en Tenerife tras petición expresa de las autoridades holandesas, cuyos expertos determinaron que el traslado era la única opción viable para garantizar su bienestar.

Los delfines, a Valencia y Málaga

Marineland también planea trasladar temporalmente a sus doce delfines a otros parques españoles. El destino provisional serán instalaciones en Valencia y Málaga, mientras se acondiciona el zoo francés de Beauval para acogerlos de forma definitiva.

Las instalaciones de Loro Parque cuentan con el respaldo de numerosas inspecciones del SEPRONA, que ha constatado reiteradamente el adecuado estado de bienestar de sus animales, y de certificaciones internacionales que avalan su compromiso con la conservación y el bienestar animal.

Referente en protección de especies

Con más de 50 años de trayectoria, Loro Parque es referente mundial en protección de especies: su fundación ha salvado de la extinción a 18 especies gracias a más de 300 proyectos en todo el planeta, con una inversión superior a 30 millones de dólares.

Kiessling ha hecho un llamamiento directo al Ejecutivo español: «Invitamos al Gobierno español a sumarse a este esfuerzo brindando la seguridad técnica y jurídica necesaria para una operación de esta magnitud». Desde Loro Parque confían en que esa invitación sea recibida de forma positiva, haciendo posible el viaje de las orcas, concluyendo que estamos ante una «acción de salvamento animal sin precedentes».