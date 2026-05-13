Veolia ha sido adjudicataria de cinco proyectos en el marco del PERTE de Economía Circular, el programa de financiación del Gobierno de España que respalda iniciativas innovadoras para reducir residuos, mejorar el reciclaje y dar una segunda vida a los recursos. El reconocimiento avala la solidez técnica de la compañía en el sector del reciclaje de plásticos en nuestro país.

La convocatoria, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) con una dotación de 150 millones de euros, seleccionó 115 proyectos de un total de 201 solicitudes. La implantación abarca 14 comunidades autónomas y el plazo de ejecución se extiende hasta octubre de 2027.

Innovación en Torremejía

La planta de Torremejía (Badajoz) está especializada en el reciclaje de PET de contacto alimentario. Los proyectos seleccionados avanzarán en el tratamiento de fracciones complejas de plástico como el PET bandeja u opaco, que actualmente no pueden reciclarse mecánicamente para contacto alimentario.

Esto abre el camino hacia su reciclado químico, transformando residuos que hoy se destinan a valorización energética en nuevos recursos de valor. Además, la incorporación de tecnologías innovadoras de clasificación, lavado y control de calidad en tiempo real mejorará la calidad del PET reciclado y reducirá la potencial liberación de microplásticos.

Plástico agrícola e industrial

En las plantas de Alcalá de Guadaira y Los Palacios (Sevilla), dedicadas al reciclaje de plástico industrial, posconsumo y agrícola, las actuaciones mejorarán la calidad de las granzas de polietileno de alta y baja densidad. El objetivo es ampliar su uso en nuevos sectores como el packaging.

Asimismo, se incorporarán soluciones específicas para el reciclaje de plásticos agrícolas mediante sistemas de filtrado de alta precisión y lavado más eficientes. Estas mejoras refuerzan la capacidad de las instalaciones para responder a las exigencias de calidad que demanda la industria.

130.000 toneladas tratadas

Veolia opera en España dos instalaciones de referencia que en 2025 han tratado más de 130.000 toneladas de plástico, transformándolas en materias primas secundarias de alta calidad que vuelven al ciclo productivo. Estas cifras demuestran que el reciclaje avanzado es ya una realidad industrial, no una aspiración futura.

La escala de estas operaciones posiciona a la compañía como un actor estratégico en la cadena de suministro de materiales reciclados, esencial para reducir la dependencia europea de las materias primas vírgenes y avanzar hacia una economía verdaderamente circular.

Compra pública como palanca

Junto con la Fundación de la Universidade da Coruña y ANARPLA (Asociación Nacional de Recicladores de Plástico), Veolia ha desarrollado una Guía para el fomento del plástico reciclado en la compra pública. La herramienta ofrece a los órganos de contratación cláusulas y criterios ambientales predefinidos con pleno respaldo jurídico.

La iniciativa busca convertir el poder de compra de las administraciones públicas —que representa aproximadamente el 14% del PIB de la UE— en una palanca real para el desarrollo del mercado de materias primas secundarias. La compra pública puede acelerar la demanda de plásticos reciclados y consolidar un mercado que aún depende en exceso del apoyo institucional.

Un modelo para Europa

Daniel Tugues, director país de Veolia en España, subraya que los PERTE son una de las herramientas más poderosas con las que cuenta España para acelerar la transición hacia una economía más innovadora y sostenible. Desde la compañía confían en que las instituciones europeas y los gobiernos nacionales avancen hacia objetivos claros de contenido reciclado y un contexto de mercado favorable.

Veolia trabaja además junto a fabricantes y marcas para mejorar la reciclabilidad de sus envases, poniendo a su disposición conocimiento en ecodiseño, análisis y certificaciones de reciclabilidad. El objetivo es que los materiales reciclados alcancen los niveles de calidad necesarios para reintegrarse en la cadena industrial y competir en igualdad de condiciones con las materias primas vírgenes.