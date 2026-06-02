La adjudicación de ocho proyectos en la primera subasta europea de descarbonización del calor deja a Iberdrola como referente en electrificación industrial en España. La compañía eléctrica se ha alzado con la mayor parte de las ayudas concedidas a empresas españolas en el marco del Innovation Fund de la Comisión Europea, un programa diseñado para acelerar la sustitución del calor fósil en los sectores que más energía consumen.

Las ocho iniciativas se apoyan en calderas eléctricas alimentadas con energía renovable, capaces de producir calor de proceso sin emitir CO₂. En conjunto, demandarán alrededor de 240 GWh anuales de electricidad limpia y movilizarán más de 150 MW renovables a través de contratos de suministro a largo plazo, los llamados Power Purchase Agreements o PPAs.

65 proyectos en diez países

La subasta del Innovation Fund, gestionada por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA), ha seleccionado 65 proyectos en diez países europeos y ha repartido cerca de 400 millones de euros en ayudas. España encabeza el ranking con 24 adjudicaciones, el mayor número entre todos los Estados miembros participantes.

Iberdrola concentra casi 50 millones de euros de las ayudas españolas, equivalentes al 35% del total concedido al país. Con ello, la compañía consolida su posición como socio estratégico de la industria en el proceso de electrificación industrial, ofreciendo soluciones que reducen la dependencia de los combustibles fósiles y mejoran la previsibilidad del coste energético.

Sectores intensivos

Los proyectos se extenderán por sectores tan variados como alimentación y bebidas, química, fabricación de neumáticos, minería y manufactura general. La diversidad sectorial refuerza el argumento de que la electrificación del calor industrial no es una solución de nicho, sino una alternativa válida para el conjunto de la industria con alta demanda energética.

La electrificación industrial avanza precisamente donde el consumo de calor de proceso es más intensivo y donde la dependencia del gas o del fueloil genera mayor exposición a la volatilidad de los mercados. Que ocho proyectos de Iberdrola hayan superado la criba europea confirma la madurez técnica y financiera de las soluciones basadas en calderas eléctricas.

Solución llave en mano

Iberdrola gestiona los proyectos de principio a fin: diseña, construye y opera las instalaciones, y suministra la energía renovable necesaria para producir calor electrificado. El modelo busca reducir al mínimo el impacto en la operativa diaria de las fábricas, de manera que la descarbonización no suponga una interrupción ni un encarecimiento del proceso productivo.

«La electrificación directa del calor industrial es una de las palancas más efectivas para recortar emisiones en el corto plazo», señala Fernando Mateo, responsable de descarbonización industrial de Iberdrola. «La subasta europea demuestra que existe una cartera sólida de proyectos viables para desplegarse desde ahora», añade.

Más allá del Innovation Fund

Mateo recalca que las ayudas «aceleran iniciativas reales, ya maduras, que mejoran la competitividad de los clientes, reducen su coste del calor y disminuyen la exposición a la volatilidad de los combustibles fósiles». La electrificación industrial, en su visión, avanza de forma simultánea los objetivos de sostenibilidad y los de rentabilidad empresarial.

Más allá de los ocho proyectos del Innovation Fund, Iberdrola ha firmado en España otros dos PPAs con compañías de los sectores metalúrgico y de centros de datos, que suman 90 MW renovables adicionales. En conjunto, la cartera de electrificación de la compañía en el país supera los 240 MW renovables comprometidos.

Segunda convocatoria

La Comisión Europea trabaja ya en una segunda subasta del Innovation Fund para calor industrial, prevista para los próximos meses. El objetivo es seguir ampliando el ritmo de sustitución de procesos térmicos basados en combustibles fósiles en los sectores más intensivos en energía de todo el continente.

La electrificación del calor industrial, junto con el hidrógeno verde y la captura de carbono, forma parte del arsenal tecnológico con el que la industria deberá reducir sus emisiones para cumplir los objetivos climáticos europeos de 2030 y 2050. El resultado de Iberdrola en la primera subasta es una señal inequívoca de que ese proceso está en marcha.